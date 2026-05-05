Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı ne zaman? TTK 262 personel alımı başvuru şartları neler?

5.05.2026 14:54:00
2025-2026 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na Zonguldak’ta İŞKUR aracılığıyla 242, Bartın’da ise 20 olmak üzere toplam 262 daimi işçi alımı yapılacak. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı ne zaman? TTK 262 personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

TTK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Zonguldak İş Kurumu tarafından 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilana çıkılacak olup, başvuruların ardından işe alınacak işçilerin belirlenmesi amacıyla 9 Haziran 2026’da elektronik kura çekimi yapılacak.

TTK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı olması, son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olması, ayrıca Zonguldak ilinde ikamet etmesi ve belirtilen öğrenim şartlarını taşıması gerekiyor.

Öte yandan, kurada ismi çıkan adaylar doğrudan işe alınmış sayılmayacak. Adayların istenen belgeleri eksiksiz sunmaları, sağlık muayenesinden geçmeleri ve arşiv araştırmasında herhangi bir engel bulunmaması şartı aranacak. Belge kontrolleri kura sonrası açıklanacak tarihte yapılacak olup, tüm duyurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

