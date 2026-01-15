Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kömür yardımı 2026 yılında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Peki, 2026 kömür yardımı başvurusu ne zaman? Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

2026 YILINDA İHTİYA Ç SAH İPLERİNE K ÖMÜR YARDIMI YAPILACAK

İhtiyaç sahibi hanelere 2026 yılında ısınma amaçlı kömür yardımı yapılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bu kararla, kömür dağıtımı yapılacak ihtiyaç sahibi hanelerin ve kömür miktarının belirlenmesi, kömürün tedariki, sevkiyat programı ve dağıtım organizasyonunun yapılması, dağıtılacak kömürün niteliği ve satış fiyatının tespitine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

KÖMÜR YARDIMI BA ŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı başvurusu yapmak isteyenler, ikametgahının bulunduğu yerdeki SYD Vakfına giderek, posta yoluyla dilekçe göndererek veya e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi kullanılarak sosyal yardım başvurusunu gerçekleştirebilir.

K ÖMÜR YARDIMI DA ĞITIM KRİTERLERİ

Kömür yardımı yapılacak haneler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenecek. Hane başına verilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün teknik özellikleri dikkate alınarak tespit edilecek.

Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucu onaylanacak.