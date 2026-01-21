Diyanet dini günler takvimine göre belirlenen ve her yıl olduğu gibi 2026 Kurban Bayramı tarihleri, yıllık izin planlarını ve seyahat rotalarını belirlemek isteyen çalışanlar için büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ AY?

27 Mayıs 2026 Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram, bu tarihte başlayarak dört gün boyunca devam edecek.

26 Mayıs 2026 Salı- Arefe Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Günü

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 Kurban Bayramı resmi tatil süresi, arife gününün yarım gün ve bayramın dört gün olmasıyla birlikte toplamda 4,5 gün sürecektir. Ancak pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda 9 günlük bir tatil olması mümkündür. Konuyla ilgili resmi makamlardan yapılacak açıklama doğrultusunda bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı belli olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

Ramazan Başlangıcı (1. Gün)- 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi 14 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar