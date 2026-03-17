Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü kutlanacak. Bayram yaklaştıkça Kurban Bayramı tarihi de sorgulanıyor. Peki, 2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
- 26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
- 27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
- 28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
- 29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
- 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü