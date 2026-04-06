Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler için 2026 yılı alan değişikliği süreci başlıyor. Belirlenen takvime göre bu süreç, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Peki, 2026 MEB alan değişikliği başvuruları başladı mı? MEB alan değişikliği başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB 2026 yılı alan değişikliği sürecinde ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

MEB alan değişikliği sürecinde ön başvurular, belirtilen takvim doğrultusunda “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adresleri üzerinden yer alan Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Başvuru öncesinde öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi ve hizmet puanı gibi bilgilerini MEBBİS e-Personel Modülü üzerinden kontrol etmeleri, eksik ya da hatalı bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla belgeye dayalı olarak güncellemeleri gerekiyor. Ayrıca, alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin mezuniyet bilgilerini de sisteme işlemesi şart. Ön başvuru yapmayan öğretmenler tercih ve atama sürecine katılamayacak.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercih yapabilecek. Bunun yanı sıra, öğretmen doluluk oranına göre belirlenen Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerindeki kontenjanlar için il dışı tercihte bulunulabilecek. Öğretmenler, tercihine açılan tüm eğitim kurumlarını seçebilecek.

Tercih başvuruları, öğretmenin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğü tarafından onaylanacak ve başvuru formunun iki çıktısı alınarak hem başvuru sahibi hem de kurum yetkilileri tarafından imzalanacak. Bu belgelerin bir nüshası öğretmene verilirken, diğer nüsha kurumda saklanacak.

Atama işlemleri, başvurusu onaylanan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Puan eşitliği durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik tanınacak, eşitliğin devam etmesi halinde ise atama bilgisayar kurası ile belirlenecek. Sonuçlar “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden ilan edilecek.

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI NE ZAMAN?

MEB alan değişikliği atama sonuçları 28 Nisan'da açıklanacak.