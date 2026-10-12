2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahipleri belli oldu

2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödül, Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verildi.

İki ABD’li ekonomist, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamada, "İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2026 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nü Robert E. Hall ve Michael Woodford'a 'makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri' çalışması nedeniyle vermeye karar verdi." ifadeleri yer aldı.

ROBERT E. HALL VE MİCHAEL WOODFORD KİMDİR?

Robert E. Hall, Stanford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve Hoover Enstitüsü'nde kıdemli uzman olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Kaliforniya Üniversitesi'nden doktora derecesini ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nden almıştır.

1955 doğumlu Michael Woodford ise Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Amerikalı bir makroekonomist ve para teorisyenidir.