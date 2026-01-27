Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2026 Şubat dönemi/celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırması yapılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Ancak önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere, yedek subay/astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen geçerli mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 Şubat askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 05 Şubat 2026

Er (2’nci Grup ) 05 Mart 2026

Er (3’üncü Grup) 02 Nisan 2026