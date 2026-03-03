TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura maratonu devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 3 Mart Salı bugün Ankara’da kura çekimi yapılacak. Peki, 2026 TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir?

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

Saat 13.30’da başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Kura törenine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda toplam 31 bin 73 konut hak sahiplerini bulmuş olacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Ankara kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.