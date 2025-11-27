2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yeniden Değerleme Oranı bu yıl yüzde 25,49 oldu. Peki, 2026 yılı trafik cezaları ne kadar oldu?

2026 YILI TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

2026 yılında trafik cezaları şöyle uygulanacak:

Kural - Mevcut Ceza (TL) - 2026'da geçerli olacak ceza

Kırmızı ışık cezası:

2.167 TL - 2.719,4 tL

Yüksek ses cezası:

993 TL - 1.246,1 TL

Hız limitlerini yüzde 10-30 oranında aşma:

2.167 TL - 2.719,4TL

Hız limitlerini yüzde 30-50 oranında aşma:

4.512 TL- 5.662,1 TL

Hız limitlerini yüzde 50'den fazla aşma:

9.268 TL- 11.630,4 TL

U dönüşü cezası:

993 TL-1.246,1 TL

Muayenesiz araç kullanma cezası:

2.168 TL- 2.720,6 TL

Plakasız motor cezası:

15.709 TL-19.713,2 TL

Emniyet şeridi cezası:

9.268 TL-11.630,4 TL

Yaya geçidi cezası:

4.512 TL- 5.662,1 TL

Hatalı park cezası:

993 TL-1.246,1 TL

Emniyetsiz araç kullanma cezası:

18.678 TL - 23.439,0TL

Drift cezası:

46.393TL - 58.218,6TL

Sahte plaka cezası:

46.302 TL - 58.104,4TL

Hatalı sollama cezası:

2.168 TL - 2.720,6 TL

Makas atma cezası:

46.393 TL - 58.218,6 TL

Kask takmama cezası:

993 TL - 1.246,1 TL

Telefonla konuşma cezası:

2.168TL - 2.720,6TL