21 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:58

Güncelleme: 21.08.2024 - 09:58

KOCAELİ ilinde 21 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CEVHER DUDAYEV CD., CİVELEK SK., CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., D-130 KARAYOLU, ESKİ BAĞDAT CD., HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., LİMAN CD., MESAN, MESAN SK., OĞUZHAN SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., TERTIP, TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA mahallelerinde SEBNEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADİYE mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE mahallelerinde ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, DÜZALAN SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, SEHITLER, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 291. SK., 312. SK., 313. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316., 316. SK., 317., 318. SK., 318/1. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 322., 322. SK., 323., 323. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326. SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329. SK., 331., 331. SK., 332., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 335. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 478. SK., 478/2., 485. SK., 486. SK., 489. SK., 532/2. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536., 536. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PAZARKÖY mahallelerinde 2825., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde BAĞ SK., ÇANAKKALE CD., ERIK, İSTANBUL SK., MEHTAP SK., SEYRAN, SEYRAN SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ALAZLI, ALAZLI SK., ANKARA. CD., AYBALA SK., BALABAN SK., BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇILEM, ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DUYGU, DUYGU SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., ILIM, İLİM CD., KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES BULVAR, METİN, NAZLI, NAZLI SK., OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE, PLEVNE SK., RÜYA SK., SANAYİ CD., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SENER, SEZGİ SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SÜRMELİ, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA SK., HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde D-100 KARAYOLU, GÜZGÜLÜ SK., MEDENİ SK., PASALI, RAUF DENKTAŞ CD., YAZAR SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Ağustos Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220/1. SK., 222/1., 247/2. SK., 251. SK., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.