21 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 21.12.2024 - 10:26

KOCAELİ ilinde 21 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, GÜNAY SK., IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YILDIZ SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, DAMLAR, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AKIM, ATABARI SK., BEKAR, BENGISU, BENGİSU SK., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., EBEDI, FARABİ SK., GENÇLIK, GURUR, GURUR SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAZAL SK., HURİ SK., ILAYDA, İLAYDA SK., İNCİLER SK., KAYRA SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEDRESE, MEDRESE SK., MELEKSAH, MELEKŞAH SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEYH ALI, ŞEYH ALİ CD., TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TEMEL, TEMEL SK., UYGUR SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YETENEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., ÇAĞDAŞ CD., D-130 KARAYOLU CD., DAR SK., DİLMEN SK., ERIM, ERİM SK., KOCAMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., SALİH OSMANLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17., 17. SK., 2. SK., 23. SK., 25., 25. SK., 26., 26. SK., 4. SK., 8., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON, KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ORUÇ SK., ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, BURSA CD., ÇUHADAR, DİCLE SK., EVİM SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., SERKAN, SULTAN SELIM, TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA, BASRA SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MEMLEKET, METIN, METIN SK., METİN SK., SEDİR SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 105., 105. CD., 109. CD., 1156. SK., 116. CD., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1176., 1176. SK., 119. CD., 2618., 2633, ALP, ARTVIN, BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 1056. SK., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 223. CD., 2235. SK., KARDELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SELVI, ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, MURATLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, MÜCAHİT SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5115. SK., 5117. SK., 5121. SK., 5122., 5122. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5129., 5129. SK., 5131., 5133. SK., 5134. SK., 5135. SK., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142., 5142. SK., 5146., 5146. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5111. SK., 5115., 5117., 5118. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5132. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ATMACA SK., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde AÇELYA SK., ALİ ÇAVUŞ SK., AYSENUR, BAYLAR SK., ERSOYLU SK., ESKI BAGDAT CD., ESKİ BAĞDAT CD., GELİN ÇİÇEĞİ SK., HAFIZ EMIN, HARPUT SK., İLKAY SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI, KADI SK., KINA ÇİÇEĞİ SK., KURU SK., ÖZ BAKI, ÖZ BAKİ SK., SAHİL SK., SAKAYIK, SEVGI ÇIÇEGI, SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SONGÜL SK., ŞAKAYIK SK., TOKİ SK., TOMBUL, TOMBUL SK., TUFANOGLU, TUFANOĞLU SK., YANKI SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde EROĞLU SK., KERKÜK SK., KOCAER, KOCAER SK., NANE ÇİÇEĞİ SK., PETROL SK., SEKERLI, SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR, YENI, YENİ mahallelerinde ARIZLI CD., BÖLGEN SK., ERDİL SK., KARACA SK., KÖROĞLU SK., KÜME EVLER, KÜME EVLER SK., MENZIL, MENZİL SK., RADAR, RADAR CD., SAMET, SAMET SK., SIIR, ŞİİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde KARADUT SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SEYHAN, YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde BAKÜ SK., SALIM DERVISOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, KARABAŞ, VELIAHMET, VELİAHMET mahallelerinde ADEM GÜL SK., ALEMDAR CD., ALİ BABA SK., AZELYA SK., BAHARİYE CD., CAYMAZ, CEMAL TURGAY SK., CENGİZ SİLLE SK., DORUK SK., DÖNMEZ ÇIKMAZI SK., GAZI HAKAN BALGI, GAZİ HAKAN BALGI SK., GEBEŞOĞLU SK., GÜLÜMSER SK., HACI ALI, HACI ALİ SK., HACI HASAN ÇEŞME SK., HACI HIZIR, HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HASAN IBIS GEÇIDI, HASAN İBİŞ GEÇİDİ SK., ISMAIL ÇAKMAK, İKİZLİÇEŞME SK., İLYAS ÖZGEN SK., İSMAİL ÇAKMAK SK., KURTTEKİN ÇIKMAZI SK., KÜÇÜK HAMAM SK., MANTAR ÇEŞME SK., ÖZDEMİR ÇIKMAZI SK., SEFTALI BAYIRI, SEHER SK., ŞEFTALİ BAYIRI SK., VELI BABA, VELI BABA SK., VELİ BABA SK., YUSUF ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., AKÇAAĞAÇ SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI CD., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERMAN SK., GÜRGEN SK., HASKÖY, HASKÖY SK., KARAAĞAÇ SK., KEHRİBAR SK., KOLA, KOLA SK., KUŞBURNU SK., MEHTAP SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MORLEYLAK SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., MÜRVER SK., SARISALKIM SK., TARÇIN SK., TARHUN, TURKUAZ SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR, AŞİKAR SK., AYAZ, BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAHTİYAR SK., BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇEŞME, ÇEŞME SK., ÇIGDEM SK., DEPO SK., DONANMA, DONANMA SK., ELÇIBEY, FEDAKAR SK., HALE, HALE SK., HERGELECİ İBRAHİM, HESAPÇILAR, HIZAL, HURMALI, HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN SK., KÜTÜK SK., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT CD., MELEK, MELEK SK., MEMİŞOĞLU SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ, NAZIM DEMİRCİ CD., ÖZENÇ SK., ÖZENTI, ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., TASKÖPRÜ, TUNA SK., TURNA, TURNA SK., UYSAL, YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde ATALAR SK., BALKAYA SK., BİHTER SK., ELMALIK, ELMALIK SK., GÜRBÜZ, KOVAN SK., MEHMET AKİF, SERAP SK., TARAKLI SK., YURDUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde AKKONAK, AKKONAK SK., AŞIK SK., BAĞDAT CD., CEREN, CEREN SK., ÇALIKUŞU SK., GENÇLİK SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HÜNER SK., KARATAY SK., KILAVUZ SK., KUMLUCA SK., LAÇİN SK., LEYLEK, MUHABBET, MUHABBET SK., NIDA, ÖZBILEN, PİYADE SK., SERÇE SK., YESILKENT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMİT SK., AKARSU, AKÇİL SK., AKKUYU SK., AKYOL, ALAÇAM SK., ALEMDAĞ SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ALTIN SK., ALTUNHISAR, ALTUNHISAR CD., ALTUNHİSAR CD., ARZUM, ATACAN SK., AYKANAT SK., AYVA SK., BALKAN, BALLICA, BALLICA SK., BASKI SK., BATTAL, BEYAZ KARANFİL SK., BEYZA, BEYZA SK., BILDIRCIN SK., BİLEN SK., BONCUK SK., BURÇAK SK., BURGAZ, BURGAZ SK., CAHIT SITKI TARANCI, CAHİT KÜLEBİ SK., CAHİT SITKI TARANCI SK., CANCAN SK., CEBECİ, CEBECİ SK., CEBESOY SK., CEMİL SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAMLICA SK., ÇELEBI, ÇOBAN SK., DAL SK., DANIS, DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., DEMİRCAN SK., DIKMEN, DINAMIK, DİKMEN SK., DİNAMİK SK., DOYURAN SK., EDALI, EDALI SK., EFEDAĞ SK., ELÇİBEY SK., EMİRGAN SK., ENES, ENES SK., ERBEYLİ, ERBEYLİ SK., ERENÖZ SK., ESENDAL SK., ESRA SK., ESREF BITLIS, EŞREF BİTLİS SK., EŞREFLİ SK., FARABI, FARABİ, FREZYA SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GÖRGÜLÜ, GÜLSUYU SK., GÜZELBAĞ SK., HANIM, HANIM SK., HANIMAGA, HANIMAĞA CD., HASAN ALİ YÜCEL SK., HASIR SK., HASRET SK., HERGELECİ İBRAHİM SK., İSMETPAŞA CD., KESER CD., KEVSER, KEVSER SK., KIRAÇ SK., KOZAN SK., KURUCU SK., KUTUP, KUTUP SK., LATİFE SK., LODOS SK., MEHMET SADIK EFE, Meryem, MINELI, MİNELİ SK., MİRAÇ, MİRAÇ SK., MİS SK., NADIDE, NADİDE SK., NİHAN SK., NİZAM-I CEDİT CD., ORHUN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PILOT, PİLOT SK, SADE SK., SAPMAZ, SAPMAZ SK., SENLIK, SERDİVAN SK., SEVİNÇLİ SK., SEZENLER, SEZENLER CD., SÜMBÜLE, SÜMBÜLE SK., SÜREYYA SK., ŞENLİK SK., ŞİRİNCE SK., TOK, TOK SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., VADI, VARAN SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ SK., YAMAK, YAMAK SK., YEDEKÇİ SK., YONCA, YONCA SK., YÖRE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZIRVE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADİYE mahallelerinde BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., DEMİRCİLER SK., GÜLYALI SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., TOPKAPI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ALADAĞ SK., CEM SULTAN SK., GÖKALP SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., ISTIKBAL SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KASIRGA SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NİDA SK., ÖZBİLEN SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde ERTUGRULGAZI, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., ORHAN GAZI, OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., ASLI SK., AVCI SK., AZİZ SK., BAŞAK SK., BEYAZIT, CEVİZ SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., DENIZ, DENİZ SK., EMEL, EMEL SK., ERIS, ERIS SK., GÜVERCİN SK., HACI MUHARREM SK., HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KANAL SK., KAZIM KARABEKİR CD., KENT CD., KİRAZ CD., MEYDAN SK., NADAS, NENE HATUN, NENE HATUN CD., SOLMAZ SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TOPRAK SK., TUGRUL, TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde - SK., ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇARSI, ÇARŞI, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., BEYAZ MENDIL, BEYAZ MENDIL SK., BEYAZ MENDİL SK., ÇINAR SK., DEĞİRMEN SK., DURSUN SK., FERAH SK., GARAJ CD., GÜLER SK., HACILAR SK., HUNLAR CD., HÜR SK., ITIR SK., KALAYCI SK., KAYMAK SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NARİN SK., ORHAN GAZİ CD., ŞANLI SK., TABAKHANE CD., VELİ HASAN SK., YOLCU, YOLCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3236., 3249., 3252., 3253., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., GEBZE CD., KOCAGÖL, KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 431, 4438., 4439., AĞIL KORUSU SK., AKKAYALAR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇİÇEK SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FETİH SK., GARİPLER SK., GENÇLİK CD., KABACA, KABACA CD., KAHYA SK., KORUCU SK., LOKMAN SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ, MOLLA FENERİ CD., ÖREN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SARI SK., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL CD., ANİBAL CD., DR.ZEKİ ACAR CD., TATLIKUYU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3231., 3235., 3237. SK., 3238, 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., ÇİĞDEM SK., GÜL SK., KARANFİL SK., MANOLYA SK., MERVE SK., ÖZPINAR SK., SÜMBÜL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3233. SK., 3240, ÖMÜR SK., YILMAZ SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1102. SK., 1116/1., 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1184. SK., 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., 1196. SK., ASKERİ YOL SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde BESTE, EYLÜL SK., SOYLU, SOYLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 501/2. SK., 501/4. SK., 541. SK., 541/1. SK., 542. SK., 542/1., 542/1. SK., 542/2. SK., ASALET, ASALET CD., MIMAR SINAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 562. SK., ARIN, ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, SARAÇ, UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 41. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK mahallelerinde 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., ADNAN SK, ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., BAYRAMOĞLU CD., BERNA SK., BURAK REİS CD., DİLEK SK., DURU SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., FULYA SK., GAZİ PAŞA CD., KARACABEY CD., KEMALPAŞA CD., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., SADIK SK., ŞİŞECAM YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR, AKPINAR SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN SK., BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CANSU SK., ÇAĞLAR SK., ÇETİN SK., DERİN SK., DOGUS, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EKİN SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GÖKKUŞAĞI SK., INCE, KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KARACA, KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, ÖZLEM SK., PLEVNE CD., ŞEHZADE SK., UĞUR SK., YAHYA KAPTAN CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Aralık Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde GAZİ OSMAN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.