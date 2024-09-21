21 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:16

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:16

KOCAELİ ilinde 21 Eylül Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde ALINTERİ SK., ALP SK., BORA SK., BULUT SK., ÇAKIR AHMET, DEMİR SK., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KARAMÜRSEL, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., ISPARI, KARAGAÇ, KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL CD., KIZILÜZÜM, MEHMET YUSUF BORA, MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜREN SK., ORKINOS, SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞERİF SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, YAVUZ SELİM mahallelerinde 105. SK., 106. SK., 41. SK., 45., 45. SK., 45/2. SK., 45/3. SK, 45/3. SK., 46. SK., 461/3. SK., 47. SK., FİKRİ ALTIOKKA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 33. SK., 33/1. SK., 33/2. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 37/1. SK., 39. SK., 40. SK., 40/3. SK., 41., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., 44/1. SK., 45/1. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 49/1. SK., 50. SK., 53. SK., NENEHATUN CD., PİRİREİS CD., PİRSULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203., 602., KIZILAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203. SK., 602. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2225. SK., 2228. SK., 2229. SK., 2235. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2240. SK., 2241. SK., 2242. SK., 2244. SK., 2250. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3., 2334/5., 2334/8. SK., 2335/1. SK., 2335/3. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2340., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., IŞIK, KUBİLAY CD., NECİP FAZIL CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3215., 3216., 3278., BADEM SK., ÇİÇEK SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 612. SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., ILYAS UZUNER, İLYAS UZUNER CD., KADIOĞLU CD., KIZILAY, MEHMET AKİF ERSOY CD., SEHIT NUMAN DEDE, ŞEHİT NUMAN DEDE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 142. SK., 159. SK., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 242., 242. SK., 242/2., 242/3., 242/3. SK., 248/2. SK., MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220/1. SK., 242/2. SK., 247., 247. SK., 247/1., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3., 247/3. SK., 247/4. SK., 249. SK., 251., 251. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3., 253/3. SK., 479. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, İNÖNÜ mahallelerinde 122/1. SK., 130/2. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354. SK., 2355. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 129. SK., 131., 131. SK., 133. SK., 2206. SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., TANZİMAT SK., TURAN SK., ÜLKER SK., VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., ÜLKEM SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN mahallelerinde BAGDAT, BİLGİ SK., BOSTAN, EMRE SK., GLÜCKAUF SK., KARLI SK., NAGİHAN SK., ÖZLEM SK., SAYAR SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., TUNAHAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLITEPE mahallelerinde AĞAÇLI SK., ÇINARLIYOL SK., ÇİMEN SK., DERELİ SK., ELMA SK., ESEN, ESEN SK., FELEK SK., GEDİZ SK., GÜLAĞACI SK., HASAN KESKİN SK., HÜRRİYET BULVAR, İKİZLER ÇEŞME SK., İKİZLİÇEŞME SK., KARTAL SK., KAYISI SK., KAYNARCA, KAYNARCA SK., KINALI SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., KORU SK., KUYU SK., LOJMAN, LOJMAN SK., MEDİNE SK., NALAN, NALAN SK., ÖZEL SK., ÖZGÜR SK., SAMSUNLU AHMET SK., SEBAT, SEBAT SK., SEZER SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde BUSE SK., DİLEK SK., ELIF, ERENLER, ERENLER SK., KESTANE SK., MERCANLAR, MERCANLAR SK., NERGIZ, NERGIZ CD., NERGİZ CD., NEŞE CD., SEYRAN, SIMSIR, ŞEHİT ALİ SK., ŞEYDA CD., ŞİMŞİR SK., YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde ALİ AYGÜN SK., ANIL, BAĞIN SK., BAHAR, BAHAR SK., BARBAROS CD., BUHARA SK., FAKÜLTE CD., FILIZ, FİLİZ SK., FURUNCU SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HACI İDRİS SK., HİCAZ SK., INANÇ, KAHRAMAN SK., MEMNUN, MEMNUN SK., SAKA, SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, ÇINARCIK SK., DEĞİRMENLİ SK., DERE, DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SAHINLER, SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., AYVAZ SK., BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 YAN YOL CD, DOĞUŞ SK., DUROĞLU SK., FAKÜLTE, GEDİK SK., HAKAN SK., HÜR SK., KAFKAS SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR, ÖMÜR SK., PARK, PARK SK., SEYID, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., VEZIR, VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde HACILAR MERKEZ MEVKII, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, ÇARŞI, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALI, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT DURAKLI MEVKII, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SUCUALI MERKEZ MEVKII, SUCUALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKII, YARAMAZLAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARNIÇLAR mahallelerinde KARAGÜLLÜ MEVKII, KARAGÜLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKII, SARNIÇLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde DERMAN SK., FERMAN SK., SAMYELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HİSAREYN MERKEZ, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4325. SK., 4430. SK., GÜNEŞ SK., STAD, STAD CD., UZUNER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3150., 3150. SK., KIRLANGIÇ SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., KÖROĞLU CD., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SEKİ SK., TURNA SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., DOĞAN SK., GAZI, GAZİ CD., KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 21 Eylül Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.