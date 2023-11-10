21 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 10 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Bakırköy, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dagıtım A.S (AYEDAŞ) İstanbul'da 10 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 10 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 10 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Bakırköy, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbullulara elektrik sağlayan BEDAŞ, resmi sitesi üzerinden en az 10 ilçede 10 saatlik elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 10 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
AVRUPA YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEŞİKTAŞ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KAĞITHANE
ANADOLU YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
ŞİLE
SULTANBEYLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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