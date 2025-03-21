21 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:09

İZMİR ilinde 21 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.011-2025-03-21 15:00:00.962 saatleri arasında Denizköy; DENİZKÖY 16, İsimsiz14, , Denizköy 12, Denizköy 10, 15. Sk., Denizköy Cumhuriyet, Denizköy 7, Denizköy 23, Denizköy 20, Denizköy 19, Denizköy 18/1, Denizköy 18, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.512-2025-03-21 15:00:00.827 saatleri arasında Denizköy; Denizköy 18/1, Denizköy 12, Denizköy 11, , DEMİZKÖY 13, İsimsiz41, İsimsiz42, Denizköy 24 Sk., Denizköy 15, DENİZKÖY 16, Denizköy Cumhuriyet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.978-2025-03-21 15:00:00.658 saatleri arasında Salihler; İsimsiz145, begonvil, Hilmi Koçak Sitesi, Ziraatçılar Sitesi, İsimsiz149, İsimsiz141, İsimsiz139, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz132, İsimsiz130, İsimsiz97, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.071-2025-03-21 15:00:00.442 saatleri arasında Sıra; MESTAN DAYI, BİBERİYE, RADİKA, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, 8001/1, TERE, , HERCAİ, 8001. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.071-2025-03-21 15:00:00.442 saatleri arasında Camiatik; , Kehribar Sk., Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz1254, YABANGÜLÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.071-2025-03-21 15:00:00.442 saatleri arasında Kuşçular; 8004, 8003, 8001. Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz12, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.531-2025-03-21 14:00:00.508 saatleri arasında Kuşçular; 8029. Sk., 8037/1 Sk., Kasaba Evleri, KUŞÇULAR, , İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.235-2025-03-21 17:00:00.077 saatleri arasında Akçaköy; 7214, İsimsiz501, 7214, 851 sokak, , Yol, Yeniköy Yolu Cd., MENDERES-ORHANLI YOLU, Koy Yolu, 853 Sk., ÇATALCA CADDESİ, 7214, 7214, 851, ÇATALCA, 7215, 851 SOKAK, 7214, 7214 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.235-2025-03-21 17:00:00.077 saatleri arasında Çatalca; İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz616, 7429, İsimsiz216, ÇATALCA CAD., 7405, 7410 sokak, 7422 sokak, İsimsiz160, 7424/1, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz148, İsimsiz146, İsimsiz145, 7428, İsimsiz143, İsimsiz142, 7425 SOKAK, İsimsiz90, İsimsiz88, 7425 sokak, 7419 sokak, , 7410, 7406. Sk., 7427 Sk., 7419, 7420, İsimsiz161, 7429. Sk., Çatalca Cd., Çatalca Köyü Yolu, İsimsiz164, 7407 sokak, Çatalca cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.235-2025-03-21 17:00:00.077 saatleri arasında Dereköy; İsimsiz204, 854 SOKAK, , MENDERES-ORHANLI YOLU, 852 sokak, 852 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.732-2025-03-21 17:00:00.465 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Turgut Reis Cd., Namık Kemal Cd., Mimar Sinan Cd., Barbaros Cd., İsimsiz49, İsimsiz48, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.732-2025-03-21 17:00:00.465 saatleri arasında Kısık; 7706 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.244-2025-03-21 14:00:07.712 saatleri arasında Rafet Paşa; 5381. Sk., 5379. Sk., 5373. Sk., 5372. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.521-2025-03-21 14:00:08.163 saatleri arasında Erzene; , 130/5. Sk., 130. Sk., 130/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.285-2025-03-21 14:00:00.501 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz17, , İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.285-2025-03-21 14:00:00.501 saatleri arasında Yeniçiftlik; , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.285-2025-03-21 14:00:00.501 saatleri arasında Yakapınar; İsimsiz58, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.285-2025-03-21 14:00:00.501 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz20, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.285-2025-03-21 14:00:00.501 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.285-2025-03-21 14:00:00.501 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.285-2025-03-21 14:00:00.501 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz38, İsimsiz4, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz41, İsimsiz40, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.467-2025-03-21 14:00:00.561 saatleri arasında Karşıyaka; 6, 7308. Sk., 7310. Sk., 7320. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.467-2025-03-21 14:00:00.561 saatleri arasında Atatürk; 1536 Sk., , 1538 Sk., 1540. Sk., 1541. Sk., 1544. Sk., 1548 Sk., 1552. Sk., 1558 Sk., 1558, 1560, 1562. Sk., 1608. Sk., 1609. Sk., 1611. Sk., 1613, 1617, İsimsiz8, 6, 1534, 1619. Sk., 1550, 1615, 1554 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 11:00:00.117-2025-03-21 17:00:00.059 saatleri arasında Tepeköy; 4545. Sk., 4570 Sk., İsimsiz11, , 4568, AYDIN, 4566. Sk., 4549. Sk., 4564. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 11:00:00.117-2025-03-21 17:00:00.059 saatleri arasında Muratbey; İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.981-2025-03-21 17:00:00.843 saatleri arasında Ulucak İstiklal; İsimsiz1, Sıtkı Aydınel Cd., 9232. Sk., 9193. Sk., 9191. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.981-2025-03-21 17:00:00.843 saatleri arasında Ulucak Mustafa Kemal Atatürk; 9223. Sk., 9219. Sk., 9217. Sk., 9212. Sk., 9210. Sk., 9209. Sk., 9197. Sk., 9193. Sk., 9191. Sk., İsimsiz28, , 9250. Sk., 9221. Sk., Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi, Sıtkı Aydınel Cd., 9209, Mustafa İsmet İnönü, MUSTAFA İSMET İNÖNÜ, Mehmet Akif Ersoy, Kocatepe Caddesi, Celal Bayar, 9267/1 Sk., 9267. Sk., 9260. Sk., 9258. Sk., 9255. Sk., 9254. Sk., 9205, Şehit Mustafa Akmansoy Cd., 9254, 9195 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:00.981-2025-03-21 17:00:00.843 saatleri arasında Damlacık; 9533, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:01.441-2025-03-21 15:00:10.723 saatleri arasında Goncalar; Ordu, Ali Alp Böke, 6047. Sk., 6044. Sk., 6043. Sk., 6042. Sk., 6039. Sk., 6038. Sk., 6036. Sk., 1777/4. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:01.441-2025-03-21 15:00:10.723 saatleri arasında Dedebaşı; Ordu Blv., Ali Alp Böke Cd., 6144. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:02.186-2025-03-21 16:00:12.149 saatleri arasında Mavişehir; Aziz Nesin Blv., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:42.261-2025-03-21 16:00:51.922 saatleri arasında Mavişehir; Caher Dudayev Blv., Aziz Nesin Blv., Hanri Benazus Caddesi, Hasan Tahsin Uzer Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:40.738-2025-03-21 15:00:46.514 saatleri arasında Menderes; 1113. Sk., 1112. Sk., Vatan Cd., 1112/1. Sk., 1115. Sk., 1113/1. Sk., 1111. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:54.103-2025-03-21 15:00:05.334 saatleri arasında Menderes; 1104. Sk., 1110/1. Sk., 1110/2. Sk., Büyük Menderes Cd., Vatan, Vatan Cd., 1032. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:46.254-2025-03-21 15:00:58.134 saatleri arasında Kozbeyli; İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, , İsimsiz30, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Küme Evleri, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz46, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:02.89-2025-03-21 16:00:41.627 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; İsimsiz145, , MEZBAHA, İsimsiz159, İsimsiz162, İsimsiz163, ATİK, Asya Sk., Aygün Sk., Aziz Nesin Cd., NAZIM HİKMET, ORUÇ REİS, KEMALETTİN TUĞCU, TURGUT ÖZAL, AÇIK, BERRAK, CEVHER, AZİZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:15.605-2025-03-21 16:00:24.162 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz26, TEKİN KİPÖZ, Alanya Cd., Bodrum Cd., M. Celal Akpolat Cd., İstanbul Cd., M.CELAL AKPOLAT, , İsimsiz73, 1110. Sk., İsimsiz45, İsimsiz41, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz70, İsimsiz34, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:50.953-2025-03-21 13:00:01.129 saatleri arasında Balatçık; 8900/1. Sk., , 8909 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.562-2025-03-21 16:00:00.044 saatleri arasında Yeşil Pınar; 337 Sk., 105/2. Sk., 129. Sk., 302/1, 305/1. Sk., 311/3. Sk., 314. Sk., 314/1. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 320. Sk., 321. Sk., İsimsiz21, 9315. Sk., 9311. Sk., 9310. Sk., 9309. Sk., 9308. Sk., 9307. Sk., 9306. Sk., 9305. Sk., 9304. Sk., 9302. Sk., 9301. Sk., 441. Sk., 424. Sk., 336. Sk., 322. Sk., İsimsiz19, İsimsiz16, , 9312, 320, 320/1, 323, Şair Mehmet Akif Ersoy, Vali Kutlu Aktaş Cd., 9311, Mşair Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy Cd., ASARLIK TOKİ İÇİ YOLU, 9423. Sk., İsimsiz22, 9311/4, 9311/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.562-2025-03-21 16:00:00.044 saatleri arasında Gölcük; 9402, 9418. Sk., 9413. Sk., 9412. Sk., 9411. Sk., 424. Sk., 420. Sk., 419/1. Sk., 9403. Sk., 9421. Sk., 419. Sk., 9417. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 9409. Sk., 9422. Sk., 9423. Sk., 9425. Sk., 9432. Sk., 9434. Sk., 9437. Sk., 9439. Sk., Turgut Özal Blv., 441/1. Sk., 441. Sk., 414. Sk., 318. Sk., 134. Sk., 439/2, İsimsiz1, , 441/2. Sk., 442. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 433. Sk., 435. Sk., 438. Sk., 439/2. Sk., 439/3. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 429. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, 440. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.562-2025-03-21 16:00:00.044 saatleri arasında İncirli Pınar; 129/1. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 130. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 131. Sk., 105/2. Sk., İsimsiz12, 129. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.562-2025-03-21 16:00:00.044 saatleri arasında Göktepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında Çavuş; Çanakkale Asfaltı, Çavuş Cd., Çavuşköy Yanık Köy Yolu Sk., , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında Mermerli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında Yıldırım; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında Yanıkköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında Hatundere; , İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Eski Foça Yolu Sk., Hatundere Foça Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Yağlar; İsimsiz109, Yayla, YAĞLAR, Şemsiler Köyü İç Yolu, Çayır, Yağlar Köyü İç Yolu, Yağlar Koyu İç Yolu, Yağlar, Yaglar Koyu İç Yolu, ÇAYIR, Denizli Ödemiş Yolu, İsimsiz108, YAĞLAR, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz92, İsimsiz72, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz79, YAĞLAR, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, YAĞLAR, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, ÇAYIR, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, ÇAYIR, İsimsiz51, YAĞLAR, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, YAĞLAR, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, ÇAYIR, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, YAYLA, YAYLA, İsimsiz11, ÇAYIR, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, ÇAYIR, ÇAYIR, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, ÇAYIR, ÇAYIR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Umurcalı; ÇAYIR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Şemsiler; MANDAL, İsimsiz112 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Karaman; KÖY CİVARI, Yaglar Koyu İç Yolu, Karaman Koyu İç Yolu, İsimsiz99, İsimsiz98, KÖY CİVARI, KÖY CİVARI, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz73, İsimsiz72, KARAMAN, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, KÖY CİVARI, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, KÖY CİVARI, İsimsiz24, İsimsiz22, KARAMAN, KARAMAN, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Arkacılar; OKKATAŞI, Değirmenönü, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz100, İsimsiz89, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Köfündere; İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz19, Köfündere Küme Evleri, Köfündere Köyü, KÖFÜNDERE, , İsimsiz2, İsimsiz3, Köfündere Küme Evleri, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Orhangazi; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, Orhangazi Yolu, ORHANGAZİ İÇ YOLU, köy içi, İsimsiz98 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.589-2025-03-21 17:00:00.748 saatleri arasında Çaylı; İsimsiz2, , İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 10:00:21.667-2025-03-21 16:00:28.779 saatleri arasında Reisdere; 6078/1. Sk., 6152. Sk., 6151. Sk., 6147/2. Sk., 6147/1. Sk., 6124. Sk., 6121. Sk., 6120. Sk., 6119/5. Sk., 6119/4. Sk., 6119/3. Sk., 6119/2. Sk., 6119/1. Sk., 6082. Sk., 6081. Sk., 6080/1, 6078/4. Sk., 6078/3. Sk., 6078/2. Sk., 6078. Sk., 6075/3. Sk., 6075/2. Sk., 6075/1. Sk., 6069. Sk., 6064/2. Sk., 6064/1. Sk., 6064. Sk., 6002. Sk., 6078/5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:21.667-2025-03-21 16:00:28.779 saatleri arasında Şifne; 6353. Sk., 6420/1 SK, 6420/1 SK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; Karanfil Küme Evleri Sk., Gül Küme Evleri Sk., Cemalettin Aksu Cd., PAPATYA, 2508, İsimsiz39, 2260, İsimsiz36, İsimsiz29, İsimsiz30, 2517, 2521, , Enver Aktürk Cd., Mehmet Akif Ersoy Cd., Zeynel Yavuz Cd., PAPATYA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında Bozköy; , Cemalettin Aksu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 12:00:45.788-2025-03-21 14:00:00.684 saatleri arasında Fatih; İsimsiz136, Helvacı Foça Yolu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.