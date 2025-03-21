21 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:09

MANİSA ilinde 21 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Güvendik; Guvenlik Köy Yolu, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz1, Güvendik Sk., Güvendik Sk., İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Güvendik Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, Güvendik Sk., İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Guvendik Köy Yolu, Guvendik Köy Yolu, Güvendik Köyü Yolu, GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Alacalar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Alacalar Cad., İsimsiz5, Alacalar Sk., İsimsiz7, Alacalar Sk., İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Alacalar Sk., ALACALAR SK., İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, Alacalar Köyü Yolu, ALACALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Çaltıcak; ÇALTICAK KÖYÜ YOLU, , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, ÇALTICAK, Çaltıcak Köyü Yolu, Çaltıcak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Dualar; , kınık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Gelenbe; , İsimsiz47, Vatan Cad., İsimsiz49, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, BALIKESİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz5, İsimsiz6, Işıklar Sk., Işıklar Köyü Yolu, Işıklar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Kınık; , Kınık Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, Kınık Sk., İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, Kınık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Kınık Sk., İsimsiz23, BALIKESİR YOLU, Kınık Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Bakır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında İlyaslar; , İLYASLAR YOLU, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İLYASLAR YOLU, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz62, İsimsiz63, İlyaslar Köyü İç Yolu, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Karakurt; , İsimsiz47, İsimsiz49, Sütçüler Sk., Sütçüler Sk., İsimsiz52, Sütçüler Sk., Sütçüler SK., İsimsiz56, Karakurt Sk., İsimsiz62, İsimsiz63, Sütçüler Sk., İsimsiz65, İsimsiz66, SÜTÇÜLER SK., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Alifakı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz21, Alifakı Sk., İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Alifakı Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, Alifakı Sk., İsimsiz31, Alifakı Sk., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, Alifakı Sk., Alifakı Köyü Yolu, Alifakı Köyü İç Yolu, ALİFAKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:08.979-2025-03-21 10:00:19.842 saatleri arasında Bostancı; , Başpınar Cad., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Bostancı Sk., İsimsiz7, Karakurt Ova Yolu, İsimsiz9, İsimsiz10, Bostancı MH., İsimsiz12, İsimsiz13, BOSTANCI MH., İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, BOSTANCI MH., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Baklataşı Mvk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz49, ÜÇOLUK MVK., İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, Bostancı Sk., İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Koşukaya Mvk, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, Toki Site , Toki Site, Bostancı Sk., Bostancı Sk., Bostancı Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, Bostancı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Bostancı; Bostancı Sk., , Başpınar Cad., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, Karakurt Ova Yolu, İsimsiz9, İsimsiz10, Bostancı MH., İsimsiz12, İsimsiz13, BOSTANCI MH., İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, BOSTANCI MH., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Baklataşı Mvk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz49, ÜÇOLUK MVK., İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, Bostancı Sk., İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Koşukaya Mvk, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, Toki Site , Toki Site, Bostancı Sk., Bostancı Sk., Bostancı Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, Bostancı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Kınık; İsimsiz17, Kınık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Kınık Sk., İsimsiz23, BALIKESİR YOLU, Kınık Köyü Yolu, , Kınık Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, Kınık Sk., İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Bakır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında İlyaslar; , İLYASLAR YOLU, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İLYASLAR YOLU, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz62, İsimsiz63, İlyaslar Köyü İç Yolu, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Karakurt; , İsimsiz47, İsimsiz49, Sütçüler Sk., Sütçüler Sk., İsimsiz52, Sütçüler Sk., Sütçüler SK., İsimsiz56, Karakurt Sk., İsimsiz62, İsimsiz63, Sütçüler Sk., İsimsiz65, İsimsiz66, SÜTÇÜLER SK., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Alacalar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Alacalar Cad., İsimsiz5, Alacalar Sk., İsimsiz7, Alacalar Sk., İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Alacalar Sk., ALACALAR SK., İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, Alacalar Köyü Yolu, ALACALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Alifakı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz21, Alifakı Sk., İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Alifakı Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, Alifakı Sk., İsimsiz31, Alifakı Sk., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, Alifakı Sk., Alifakı Köyü Yolu, Alifakı Köyü İç Yolu, ALİFAKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Çaltıcak; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, ÇALTICAK, Çaltıcak Köyü Yolu, Çaltıcak Köyü İç Yolu, ÇALTICAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Dualar; , kınık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Gelenbe; , İsimsiz47, Vatan Cad., İsimsiz49, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, BALIKESİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Güvendik; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz1, Güvendik Sk., Güvendik Sk., İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Güvendik Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, Güvendik Sk., İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Guvendik Köy Yolu, Guvendik Köy Yolu, Guvenlik Köy Yolu, Güvendik Köyü Yolu, GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 16:00:44.341-2025-03-21 17:00:56.136 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz5, İsimsiz6, Işıklar Sk., Işıklar Köyü Yolu, Işıklar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:17.406-2025-03-21 15:01:29.764 saatleri arasında Yukarıçobanisa; Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:17.406-2025-03-21 15:01:29.764 saatleri arasında Aşağıçobanisa; Aşağıçobanisa köyü iç yolu, Kasaba Cd., Manisa Turgutlu Yolu, SANAYİİ, Camlık, İsimsiz60, TEPE, Cam Sk., Bağlar Cd., Ara Yol, İsimsiz62, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz46, , VATAN, Demir Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:17.406-2025-03-21 15:01:29.764 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 10:00:00.13-2025-03-21 16:00:00.471 saatleri arasında Kağan; , Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:20.761-2025-03-21 15:00:29.761 saatleri arasında Efendi; 267/1, şehit serdar denizer sk, şehit serdar denizer , ŞEHİT SERDAR DENİZER SK, şehit serdar deniz er , 267/1. Sk., 269., 270., İsimsiz51, İsimsiz49, 270, İsimsiz34, İsimsiz33, 270, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, , İsimsiz53, İsimsiz54, 267/1, ŞEHİT SERDAR DENİZER, ŞEHİT SERDAR DENİZER , şehit sedar denir er sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:20.761-2025-03-21 15:00:29.761 saatleri arasında Cumhuriyet; 269., 265/1., 265. Sk., 263/2. Sk., 263/1. Sk., 269, 269, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 09:00:48.572-2025-03-21 15:00:56.145 saatleri arasında Fatih; YUNUS EMRE, Rüzgar Sk., Mimar Beşir Düvenli Sk., Gül Sk., Akıncılar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:48.572-2025-03-21 15:00:56.145 saatleri arasında Kasımfakı; Rüzgar Sk., Kiremitçiler Sk., Kavaklı Cami Sk., Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:48.572-2025-03-21 15:00:56.145 saatleri arasında Secaattin; İsimsiz5, İsimsiz3, ÜNİVERSİTE, ÇAĞLAYAN, Çağlayan Sk., YUNUS EMRE, Park Sk., Dere Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:48.572-2025-03-21 15:00:56.145 saatleri arasında Hacıhamza; İsimsiz4, ÜNİVERSİTE, Hamam Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-21 2025-03-21 09:00:48.572-2025-03-21 15:00:56.145 saatleri arasında Yenice; Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-21 2025-03-21 10:00:22.06-2025-03-21 16:00:40.515 saatleri arasında Yenice; Yenice, yok, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz3, İsimsiz1, Yenice Köyü İç Yolu, Yenice Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.