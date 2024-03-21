21 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:23

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:23

SAKARYA ilinde 21 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ALEV SEZER SK., ARİF YILDIZ SK., BEYAZ EVLER İÇİ YOLU, GEZMIS SK., GEZMİŞ SK., GÖL, GÖLEV TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, GÖLPINAR SİTESİ İÇİ YOLU, IŞIK SİTESİ 3 İÇİ YOLU, KUMBAZ, KUMBAZ CD., LOKMANLAR, LOKMANLAR CD., MEHTER CD., MINE, MİNE SK., ÖĞRETMEN SK., ÖZKUM CD., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., RÜSTEMPAŞA CD., SAATÇİ SK., SAHIL, SAHİL CD., SAZAN SK., SEYMEN SK., VAKIF CD., YALI SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5069 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5089 SK., 6002, 6002 SK., 6010 SK., 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6022. SK., 6024, 6030, 6031, 6031 SK., 6041 SK., 6043 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6077 SK., 6079 SK., 6081 SK., ADA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, KONURALP mahallelerinde 1027 SK., 2016 SK., 2051 SK., 2055, 2069, 2069 SK., YUVALAK, YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 1007 SK., 1009 SK., 1013 SK., 1015, 1015 SK., 1017 SK., 1019, 1019 SK., 1025 SK., 1039 SK., 1040 SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, MITHATPASA, OTUZİKİ EVLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 548 NOLU, 551 NOLU, 553 NOLU, 553 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU, 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU SK., 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 921 NOLU SK., 922 NOLU, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKÇAY SK., ARMUTLU, ARMUTLU SK., AYAZ SK., BAGLIK, BAĞLIK CD., BEŞKÖPRÜ CD., CENAP SK., ÇAMLI SK., ÇETİN SK., FİDELİ SK., GÜR SK., HARMANLIK, İBRAHİM KANGAL CD., KAYAR, KAYAR SK., KUDRET SK., MALTEPE CD., MERAM, MERAM SK., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MÜRSEL SK., NİŞAN SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖZGÜR SK., POSTAHANE SK., SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEDAŞ, SEHIT METIN AKKUS, SEHIT MÜRSEL ULUNÇ, SELVİNAZ SK., SERIN SK., SERİN SK., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., VAGON SK., YAMAÇ SK., YASLI SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 513 NOLU SK., 521 NOLU, 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 529 NOLU SK., 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 537 NOLU SK., 541 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., BATUR SK., EFE, EFE SK., OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., SERHAT SK., TANER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, KARALAR, KÖYYERI, KÜPLÜK, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARATOPRAK/5, KARSI_7, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK/5, MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_4, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/40, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_91, MERKEZ_92, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2., 2. CD., 354., 358., 358. SK., 376., 376. SK., 386. SK., 407. SK., ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAMLIK SK., ÇARK, PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., VİŞNE SK., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Mart Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 18 NİSAN CD., 2.GEÇİT SK., 41. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., BASLIK SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., DÖNER SK., HASAN TAHSİN SK., KANUNİ SK., KOTUK SK., MESE, OLUK SK., SARP, TEKEL SK., TEPE SK., ÜVEZ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Mart Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 547., 547. SK., 558., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576. SK., 578. SK., 615. SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZI, ORHANGAZİ SK., ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA mahallelerinde ESKİŞEHİR CD., SAGLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, FATİH, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ARİFİYE ANADOLU LİSESİ, ATATÜRK, ATATÜRK CD., BATUM, BEYAZIT SK., BOGAZ, BOGAZ SK., CANAN, ÇAYBAŞI CD., DOLUNAY SK., ERDEM, ERDEM SK., ESIT, EŞİT/1, FATIH, FATİH, FATİH CD., GENIS, GÖK SK., GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜNGÖREN SK., GÜVERCİN SK., HÜR, HÜR SK., HÜRRİYET SK., IŞIN SK., İBNİSİNA, İL ORMAN MESİRE YERİ, KAHRAMAN SK., KAMER SK., KANARYA SK., KAYA SK., KEKLİK SK., KIRLANGIÇ SK., KONAK, KÖKLÜ SK., KUMRU, KÜBRA, KÜBRA SK., NISA, NİSA SK., NUR, NUR SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖZER, PANTER, PANTER SK., PAZAR SK., PİRİ REİS SK., SAKA, SAKA SK., SELIMIYE, SELİMİYE CD., SERKAN SK., SÜLÜN SK., ULU, ULU SK., YAN YOL, YAN YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Mart Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR mahallelerinde 103. SK., 18., 19., 21., 22., 26., 2702., 2710, 3., 33., 4., 41., 455., 478., 479., 53., 7. SK., 71., 92., 94., 95., 98. SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, BİLECİK CD., DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/1, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.