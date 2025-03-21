21 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.03.2025 - 10:09

Güncelleme: 21.03.2025 - 10:09

SAKARYA ilinde 21 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mart Cuma 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, AKGÖL, ÇALTICAK, GÖKTEPE, HARMANTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 8001, 8002, 8003, 8004, 931 NOLU, 931 NOLU SK., 932 NOLU, 932 NOLU SK., 933 NOLU, 933 NOLU SK., 933 NOLU/1, 934 NOLU, 934 NOLU SK., 935 NOLU, 935 NOLU SK., 936 NOLU SK., 937 NOLU, 937 NOLU SK., 938 NOLU, 938 NOLU SK., 939 NOLU, 939 NOLU SK., 940 NOLU, 940 NOLU SK., 941 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU, 943 NOLU SK., 943 NOLU/1, 944 NOLU SK., 945 NOLU SK., 946 NOLU, 946 NOLU SK., 946 NOLU/1, 947 NOLU SK., AKGÖL/1, ASAGI/1, ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATILIM SK., BAHÇECİK CD., BAHÇELER, BAHÇELER SK., CEYDA SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇARDAK SK., ÇETINKILIÇ, ÇETİNKILIÇ SK., ÇUBUKLU SK., DENIZ, DEREBOYU, DEREBOYU SK., DÜZEN SK., ENKA CD., ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., GIZEM, GİZEM, GİZEM CD., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖKTEPE/1, GÖKTEPE/2, GÖKTEPE/3, GÖL, GÖLYAKA, GÖLYAKA CD., GÖLYAKA/1, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., HARMANTEPE YOLU, HERİKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, İCLAL SK., İMREN SK., KABATAS, KABATAŞ SK., KAPAN SK., KARDEŞLİK SK., KİBAR SK., KONAKLI, KONAKLI SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., LEYLAK SK., LIDER, MENEKSE, MINE, MİNE SK., ÖRGÜ SK., ÖRGÜN, SARMASIK, SARMAŞIK SK., ŞENGÜL SK., TASKISIGI, TASKISIGI CD., TASKISIGI/1, TASKISIGI/2, TAŞKISIĞI CD., TERTIP, TERTİP SK., VADI, VADİ SK., YAHYA GÖNÜL SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., YOKUS, YOKUS SK., YOKUŞ SK., YÜCEL, YÜCEL CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK., ZİRVE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR, YAHYALAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1484 NOLU SK., 1561 NOLU SK., AÇELYA SK., AKÇA SK., ALEMDAR SK., ÇETİN SK., ÇIRAK, DİKEN SK., EMEKÇİ SK., HASIRCILAR CD., HEYBETLİ SK., KADİR HOCA SK., KOL, KOL SK., KUTLU SK., MANAVLAR SK., MUTLU SK., ÖZATA SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM SK., TURAN, TURAN CD., YAMUK SK., YAVAŞ SK., YEĞENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mart Cuma 00:30-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABALI, BAYRAKTAR, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, HACILAR, HASANBEY, ILYASLAR, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 1302 NOLU, 1302. SK., 1307. SK., 1720 NOLU, 1720 NOLU SK., 1721 NOLU, 1721 NOLU SK., 1722 NOLU, 1723 NOLU, 1724 NOLU, 1726 NOLU, 1727 NOLU, 1729 NOLU, 22 NOLU, 2201. SK., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 5700 NOLU, 5700 NOLU SK., 5701 NOLU, 5702., 5703. SK., 5704 NOLU, 5704. SK., 5707 NOLU, 5707 NOLU SK., 5711 NOLU, 5712 NOLU, 5714 NOLU, 5716 NOLU/1, 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU, 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU, 5754 NOLU SK., 5755 NOLU SK., 5756 NOLU, 5756 NOLU SK., ABALI, ABALI CD., ABALI KÖYÜ İÇ YOLU, ABALI/1, ANKARA, ANKARA CD., ANKARA. CD., ANKARA/4, BOSTANCILAR, BOSTANCILAR/1, BOSTANCILAR/2, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., ÇATALKÖPRÜ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERNEKKIRI CD., ESENCE, ESENCE CD., ESENCE/1, HACILAR, HACILAR CD., HACILAR KÖYÜ İÇ YOLU, HASANBEY, HASANBEY CD., ILYASLAR/1, İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde 384 NOLU SK., ACAR SK., AYRI SK., BAYGIN, BAYGIN SK., BAYRAK SK., BIÇIMLI, BIÇIMLI SK., BİÇİMLİ SK., BULUT SK., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., DALYAN SK., EFELI SK., EFELİ SK., FATIH CD., GÖREN SK., GÜMÜŞ SK., GÜRAY SK., HIZIR, HIZIR SK., KEKİK SK., KIRIK, KIRIK SK., KIZÇESME SK., KIZÇEŞME SK., KORU SK., SEMA, SEMA SK., TRAFO SK., UFUK SK., YAKA, YAKA SK., YANIK SK., YASMAK SK., YAŞMAK SK., YUNUS, YUNUS SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde FABRIKALAR, FABRİKALAR CD., KISLAALANI, KIŞLAALANI CD., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR, MUTAFLARYENI, SHT.CANAYAKIN DOGRU, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TOSUNOĞLU SK., YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Mart Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ASAR, ÇAYLAR SK., DOKURCUN KÖYÜ YOLU, HABIPLER, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, MENDERES CD., PAŞALAR CD., SAZ, SAZ SK., TÜRBE, TÜRBE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 21 Mart Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATIH, FATİH mahallelerinde 1024, 1093. SK., 1097, 1097. SK., 1099. SK., 1101, 13001 SK., 9002, 9004, 9005, 9007, 9007 NOLU SK., 9007 SK., 9007. SK., 9008, 9008 SK., ADA, ADA CD., AKYAZI SANAYİ SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde HIRADERE, HIRADERE SK., MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 117, 168 SK., 170 SK., 171 SK., 172 SK., 173, 173 SK., 174, 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177 SK., 178, 178 SK., 179 SK., 179., 180, 180 SK., 181, 181 SK., 182, 182 SK., 183, 183 SK., 184, 184 SK., 185 SK., 186 SK., 187/1, DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., SAHİL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK SK., MERKEZ/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PARALI mahallelerinde KURUDERE CD., ORTA-, ORTA SK., PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, UZUN CD., UZUN CD. SK., YENI_7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, TUZLA, YENI mahallelerinde 1003 SK., 1016, 1017, 1027, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036, 1036 KÜME EVLER, 60, ADAPAZARI, ADAPAZARI KARASU YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., KIZILCIK CD., merkez, MERKEZ/1, MERKEZ/9 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANCALAR mahallelerinde MERKEZ/6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 343 SK., 5020, 5024, ACARLAR, AKTAN, ALT, ALT SK., AŞAĞI, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., MERKEZ, MERKEZ/12, MERKEZ/5, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., RESUL PASA, SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, YUKARI SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BÜLBÜL 1, ÇİÇEKLİ SK., ENGİN SK., GÜL 1, HASAN PASA 1, NESE, NEŞE, ŞELALE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 4005, 4006, 4012, 4014, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL mahallelerinde ADA SK., FİLİZ SK., GÜVERCİN SK., SÖGÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2864., 2868., 2884., 2886., ESME-, ESME_1, EŞME, EŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde 2853., 2870., EŞME KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, HACIKISLA, HACIKIŞLA, KOCAAHMETLER, KOCATÖNGEL, KURTKÖY, SOGUKSU, SOĞUKSU, UZUNÇARSI, UZUNÇARŞI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YESILYURT, YEŞİLYURT, YÖRÜKLER mahallelerinde 11501, 11516, 11523, 12313, 12318, 12325, 15424, 19 MAYIS, 19.05.2001, 2 HAZİRAN, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, ASAGI/11, ASAGI/15, ASAGI/18, ASAGI/19, ASAGI/21, ASAGI/7, ASAGI/9, ASAGI_12, ASAGI_2, ASAGI_6, AŞAĞI SK., AŞAĞI-14, BARAJ CD., BARAJ/1, CUMHURİYET MEYDAN, ÇAMLIK, DAR, DAR SK., DERE/2, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, ERENLER-, ERENLER CD., FATIH, FATIH_1, HACIKIŞLA MERKEZ, HENDEK, HENDEK CD., HILAL, HOCA AHMET YESEVİ CD., IÇMELER, İsimsiz85, İsimsiz88, İsimsiz99, KARAKOL, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCACEVIZ, KOCATÖNGEL, KURUDERE, KURUDERE SK., KURUDERE/1, LALE, M.FEVZI ÇAKMAK, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, PREVEZE, REYHAN, REYHAN SK., SARIBAYIR, SIVRITEPE MERKEZ/16, SOGUKSU ASAGI, SOGUKSU ASAGI/1, SOGUKSU ASAGI/10, SOGUKSU ASAGI/11, SOGUKSU ASAGI/4, SOGUKSU ASAGI/5, SOGUKSU ASAGI/6, SOGUKSU YUKARI, SOGUKSU YUKARI/1, SOGUKSU YUKARI/3, SOGUKSU YUKARI/4, SOGUKSU YUKARI/6, SOGUKSU YUKARI/7, SOĞUKSU AŞAĞI, SOĞUKSU AŞAĞI SK., SOĞUKSU YUKARI, SOĞUKSU YUKARI SK., SÜLEYMANIYE, TEPE SK., TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, UZUNÇARSI, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELIM 1, YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YAYLA, YENI_1, YENI_5, YENI_6, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde DİLSİZ DERESİ KÖPRÜSÜ, OSMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGBASAN, YENİORMAN mahallelerinde 15006 SK., MERKEZ_286, YAGBASAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 954., 955., 958. SK., 959., 959. SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., EKOLOJİ LABORATUARI, İSTANBUL, MİNA SK., MUTLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI mahallelerinde 2463. SK., 2464., 2466. SK., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., ÇİFTLİK SK., ESKI BESEVLER, IBRAHIM KAYA, IZMIT, IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD., KIZILCIKLI CD., ÖMERAĞA SK., YENIKENT, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ mahallelerinde CAMI, KOCAALAN CD., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SELVİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Mart Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ mahallelerinde 5164, ACILIK CD., ACILIK/2, CAMİ, CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU CD., EGEMENLİK, EZGİ SK., IHLAMUR/4, IŞIK SK., KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, SALKIM, SALKIM SK., TEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY mahallelerinde 20001, 20002 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ARI SK., FATIH SULTAN MEHMET, GENÇLER SK., KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., YENI SAKARYA, YENİ SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 21 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE mahallelerinde KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 21 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005, 1005 SK., 1006. SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1409. SOK, 1504., 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1513. SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525. SK., 1527., 1528., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 221, 222. SK., 239, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ, ÇİÇEKÇİ SK., DAĞDİBİ, DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM, İsimsiz145, KAVSAK1, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, AKÇAY mahallelerinde 1404 NOLU, 1520. SK., 1522, 1532, ADLİYE, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 21 Mart Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY mahallelerinde 1521., 1522 SK., ESKİŞEHİR YOLU, MKS, YUKARI 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.