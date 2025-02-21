21 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:02

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:02

İZMİR ilinde 21 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.112-2025-02-21 15:00:00.404 saatleri arasında Bostanlı; 1783. Sk., Hüseyin Yurttaş Sk., Nebil Susup Sk., , 1738/1. Sk., 1771. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.675-2025-02-21 10:00:00.481 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz35, , İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, FATİH SULTAN MEHMET, Arzu Sk., Gençlik Cd., GÖLET, Halk, İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.675-2025-02-21 10:00:00.481 saatleri arasında Adnan Menderes; , KAPTAN, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz67, İsimsiz92, İsimsiz93, palmiye, PALMİYE , gonca, Bursa, Demet Cd., Ergenekon Sk., ERTUĞRUL GAZİ, Esat Kamil Ertürk Cd., Faik Tokluoğlu Blv., General Nahit Tunasar Sk., Geçit Sk., Harman Sk., Kadife Sk., Mevlana, Nadir Süldür Cd., Necip Paşa Cd., RAFET SAYGILI, Rasulzade Bulvarı, Remzi Güleç Sk., Resulzade Blv., İpek, ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR, gonca sk., nadir suldur, faik tokluoğlu bulvarı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.675-2025-02-21 10:00:00.481 saatleri arasında Toki; FATİH SULTAN MEHMET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.833-2025-02-21 11:00:00.457 saatleri arasında Karateke; KARATEKE-ATATÜRK, KARATEKE ATATÜRK, KARATEKE ZİHNİ TUTKAÇ SK., SALİH SELİFE SK., İsimsiz62, Zihni Tutkaç Sk. , Zihni Tutkaç Sk. , SALİH SELİFE , Zihni Tutkaç Sk. , HACI MEHMET SK., KARATEKE-ATATÜRK, TİRE YOLU, 6.Sokak , 6.sokak, Halil Çulhaoğlu Sk., Işılay Saygın Cd., Karateke Köyü İç Yolu, KARATEKE-ATATÜRK CD., İbrahim Öztürk, egriazmak yolu, halil culhaoğlu, 5sok., HACI MEHMET SK., , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, NAZİLLİ KUYUSU, SALİH SELİFE SK. , İsimsiz33, SALİH SELİFE SK., İsimsiz37, NAZİLLİ KUYUSU , NAZİLLİ KUYUSU, NAZİLLİ KUYUSU, İsimsiz56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.833-2025-02-21 11:00:00.457 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz19, TİRE YOLU, Mahmutlar Köyü, Mahmutlar Köyü İç Yolu, CAMİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.833-2025-02-21 11:00:00.457 saatleri arasında Turgutlu; , Eğercili Küme Evler, İsimsiz6, İsimsiz7, yolaltı, Turgutlu Köyü İç Yolu, YOL ÜSTÜ, YOL ALTI, turgutlu mh dam içi yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.833-2025-02-21 11:00:00.457 saatleri arasında Akkoyunlu; , ara yol, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz7, Eğercili Küme Evler, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz17, İsimsiz23, AZMAKALTI, TİRE YOLU, çavdar tepe kümeevler , çavdartepe kümeevleri , Akkoyunlu Köyü İç Yolu, Akkoyunlu Yolu, Eğercil Mevki, AKKOYUNLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.833-2025-02-21 11:00:00.457 saatleri arasında Eskioba; , İsimsiz9, İsimsiz17, Kuyulu , TİRE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:00.583-2025-02-21 12:00:00.572 saatleri arasında Eskioba; , İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:00.583-2025-02-21 12:00:00.572 saatleri arasında Alacalı; İsimsiz13, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:00.583-2025-02-21 12:00:00.572 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:00.583-2025-02-21 12:00:00.572 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.349-2025-02-21 14:00:00.055 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz23, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.349-2025-02-21 14:00:00.055 saatleri arasında Mahmutlar; İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz8, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.373-2025-02-21 14:00:00.488 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, TİRE YOLU, Rahmanlar küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.373-2025-02-21 14:00:00.488 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.823-2025-02-21 14:00:00.936 saatleri arasında Mahmutlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.833-2025-02-21 11:00:00.457 saatleri arasında Fatih; , İsimsiz111 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.349-2025-02-21 14:00:00.055 saatleri arasında Yeşilova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.373-2025-02-21 14:00:00.488 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.373-2025-02-21 14:00:00.488 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.373-2025-02-21 14:00:00.488 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz56, İsimsiz4, İsimsiz57 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.823-2025-02-21 14:00:00.936 saatleri arasında Yeşilova; İsimsiz36, İsimsiz19, , İsimsiz49, Köy İçi Yol, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.823-2025-02-21 14:00:00.936 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.823-2025-02-21 14:00:00.936 saatleri arasında Elifli; İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.882-2025-02-21 17:00:00.706 saatleri arasında Bahçelievler; 9109. Sk., 9112. Sk., Dicle Sk., Gülistan Sk., Küçük Menderes Cd., Seyhan Sk., TEVFİK FİKRET, YALI, 9107. Sk., 9110, 3 Sk., 413. Sk., 418. Çk. Sk., 9105. Sk., 9106. Sk., , 9109 Sk., İsimsiz19, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz32, İsimsiz33, İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.882-2025-02-21 17:00:00.706 saatleri arasında İnönü; İZMİR AYDIN, 106. Sk., TEVFİK FİKRET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.882-2025-02-21 17:00:00.706 saatleri arasında Yazıbaşı; İZMİR AYDIN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:00.894-2025-02-21 11:00:00.733 saatleri arasında Gülbahçe; Gül Bahçe Cd., 12069/1, 12113 Sk., 12069, 12069 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:27.911-2025-02-21 16:00:34.221 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 11:00:00.128-2025-02-21 17:00:00.198 saatleri arasında İskele; 2110/4, , 2018, 2018/8. Sk., 2110, 2110/1. Sk., 2110/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 11:00:00.513-2025-02-21 17:00:00.687 saatleri arasında Kalabak; 3302. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., NEYZEN TEVFİK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, 3301. Sk., , İsimsiz46, 3285, 3286, 3280, 3300, 3272, 3251. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3258 Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3273. Sk., 3274. Sk., 3275. Sk., 3276. Sk., 3277/2 Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3287. Sk., 3298. Sk., 3299. Sk., 3302/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:04.571-2025-02-21 15:00:10.954 saatleri arasında Irmak; 38/21. Sk., , 36/1. Sk., 36/3. Sk., 36/5. Sk., 36/6. Sk., 38. Sk., 38/20. Sk., 38/37. Sk., 93. Sk., 36/7, 36/3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:22.391-2025-02-21 15:00:31.011 saatleri arasında Hürriyet; 1062. Sk., 1063. Sk., 1096. Sk., 1104. Sk., Vatan Cd., ÇAMLIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:28.028-2025-02-21 15:00:35.355 saatleri arasında Hürriyet; 1173. Sk., 1172. Sk., 1176. Sk., 1175. Sk., 1174. Sk., 1104. Sk., 1099. Sk., 1097. Sk., 1096. Sk., 1062. Sk., 1059. Sk., 1057. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:30:57.365-2025-02-21 15:30:35.772 saatleri arasında Hürriyet; 1062. Sk., 1063. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:00:21.602-2025-02-21 15:00:30.416 saatleri arasında Alpaslan; 1620/19. Sk., 1620/14. Sk., 1620/10. Sk., 1609/5. Sk., İsimsiz2, 1620/55. Sk., 1620/51. Sk., 1620/39. Sk., 1620/32. Sk., 1620/31. Sk., 1620/30. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:21.602-2025-02-21 15:00:30.416 saatleri arasında Fuat Edip Baksı; 1627. Sk., 1620/10. Sk., 1609/5. Sk., 1609/2. Sk., 1609/12. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:48.86-2025-02-21 15:00:58.485 saatleri arasında Fuat Edip Baksı; 1609/18. Sk., 1609/14. Sk., 1609/12. Sk., 1620/10. Sk., , 1609/19. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:48.86-2025-02-21 15:00:58.485 saatleri arasında Alpaslan; 1620/39. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:48.86-2025-02-21 15:00:58.485 saatleri arasında 75. Yıl; 1609/12. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:52.804-2025-02-21 15:00:00.153 saatleri arasında Alpaslan; 1620/58. Sk., 1620/9. Sk., 1620/57. Sk., 1620/56. Sk., 1620/55. Sk., 1620/51. Sk., 1620/39. Sk., 1620/32. Sk., 1620/31. Sk., 1620/30. Sk., 1620/25. Sk., 1620/23. Sk., 1620/2. Sk., 1620/19. Sk., 1620/14. Sk., 1620/13. Sk., 1620/10. Sk., 1609/6. Sk., 1609/5. Sk., 1609/3. Sk., İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:52.804-2025-02-21 15:00:00.153 saatleri arasında Fuat Edip Baksı; 1639. Sk., 1627. Sk., 1626/4. Sk., 1626. Sk., 1620/2. Sk., 1620/10. Sk., 1609/8. Sk., 1609/6. Sk., 1609/5. Sk., 1609/4. Sk., 1609/3. Sk., 1609/2. Sk., 1609/19. Sk., 1609/18. Sk., 1609/17. Sk., 1609/12. Sk., 1609/11. Sk., 1609/10. Sk., 1609/09. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:00:59.745-2025-02-21 15:00:07.844 saatleri arasında Alpaslan; 1620/23. Sk., 1620/10. Sk., 1620/43. Sk., 1620/42. Sk., 1620/30. Sk., 1620/25. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:30:00.333-2025-02-21 17:00:00.384 saatleri arasında Karaoba; ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz49, , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:30:00.333-2025-02-21 17:00:00.384 saatleri arasında Eğridere; İsimsiz120, ÇİFTE KUYULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 09:30:00.599-2025-02-21 17:30:00.045 saatleri arasında Taşlıyatak; , İsimsiz4, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz161, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, DEMİRAYAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:30:00.599-2025-02-21 17:30:00.045 saatleri arasında Olgunlar; İsimsiz43, AVGAN, İsimsiz4, AVGAN, İsimsiz67, Avgan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 09:30:00.599-2025-02-21 17:30:00.045 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz159, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz126, İsimsiz127 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:00.948-2025-02-21 16:00:00.898 saatleri arasında Çayağzı; İsimsiz304, İsimsiz319, İsimsiz320, ÇAYAĞZI, İsimsiz323, Kaleköy İç Yolu, Karaburc Koyu İç Yolu, İsimsiz318, TAŞLIHARMAN, İsimsiz306, , TAŞLIHARMAN, İsimsiz290, İsimsiz302, İsimsiz303 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:00.948-2025-02-21 16:00:00.898 saatleri arasında Karaburç; İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz236, İsimsiz237, İsimsiz240 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 10:00:27.911-2025-02-21 16:00:34.221 saatleri arasında Ulamış; İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz5, İsimsiz3, , Hürriyet Cd., Hürriyet, Eğitim, DÜZCE, 1430/1. Sk., 1430. Sk., 1430, 4110, HÜRRİYET, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:27.911-2025-02-21 16:00:34.221 saatleri arasında Düzce; Çay Sk., Yukarı Sk., Torlak Mevkii, Torlak Mevki, Torlak Küme Evler, Torlak, Lojman Cd., Kızılcayer Mevki, Kuşçu Sk., Koy Yolu, Kaya Sk., Kavukkavak Tepecik Yolu, Hürriyet Cd., Hereke Cd., Hacı Ahmet Sk., Hacı Ahmet, Durmaz Çk., Değirmen Çk., Dere Sk., Azmak Mevki, 4110, torlak, DÜZCE, TORLANKÜME EVLERİ , HACI AHMET SOKAK, ahmet bey sokak, HÜRRİYET, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 10:00:27.911-2025-02-21 16:00:34.221 saatleri arasında Turgut; Çıkmaz, Çiçek Sk., Yakıcılar Sk., Tepe Sk., Pınar Sk., Okul Sk., Hürriyet, Gazi Sk., Gazi Paşa, Ege Sk., Depo Sk., Demokrasi, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cd., Cami Sk., Cami, Bozyer Sk., Araplar Sk., Araplar, TURGUT, eğitim, EĞİTİM, TURGUT, CAMİ , MANADERESİ , İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.708-2025-02-21 14:00:00.658 saatleri arasında Çaltı; çaltı küme evler, Çaltı Köyü, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz54, Çaltı Küme Evler, İsimsiz50, İsimsiz49, çaltı küme evler, İsimsiz46, İsimsiz45, Çaltı Küme Evler, İsimsiz37, Çaltı Küme Evler, İsimsiz30, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Çaltı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.708-2025-02-21 14:00:00.658 saatleri arasında Kır; beykoy, kara göl küme evler mevki, Şehit Öğretmen Kubilay Cd., Çakıcı Sk., Tepecik Sk., Manisa Asfaltı Cd., Kırmahalle Yolu Sk., Kömürcü Sk., Kahraman Sk., Ilıcak Pınar Çk., Girgin Sk., Gemibaşı Mevki Sk., 2812, 2802, Arapdere küme evleri sokak, topraksu, 2808, İsimsiz145, İsimsiz31, Beyköy Küme Evler , Karagöl Mevkii, Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi, İsimsiz27, İsimsiz17, Emiralem Kanal Yolu Sk., İsimsiz13, İsimsiz12, Değirmendere Ova Küme Evleri, İsimsiz11, Emiralem Kanal Yolu, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.708-2025-02-21 14:00:00.658 saatleri arasında Karaorman; Karaorman Yolu, İsimsiz90, İsimsiz88, Karaorman Küme Evleri, İsimsiz86, İsimsiz83, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, Karaorman Küme Evler , İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.708-2025-02-21 14:00:00.658 saatleri arasında Göktepe; 952, 951. Sk., 950. Sk., 947. Sk., 946. Sk., 945. Sk., 944. Sk., 942. Sk., 941. Sk., 940. Sk., 939. Sk., 938. Sk., 937, 936. Sk., 935/4. Sk., 935/3. Sk., 935/2. Sk., 935/1. Sk., 935. Sk., 930/1. Sk., 930. Sk., 954, İsimsiz337, İsimsiz35, Göktepe Ova Küme Evleri, İsimsiz25, İsimsiz7, İsimsiz6, Arapdere Mevkii Küme Evler, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.708-2025-02-21 14:00:00.658 saatleri arasında Bağcılar; Manisa Asfaltı Cd., Bağcılar Yolu, Bağcılar, BAĞCILAR, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.708-2025-02-21 14:00:00.658 saatleri arasında Ayvacık; ayvacık küme ever, Manisa Asfaltı Cd., Ayvacık, 6514. Sk., 6513. Sk., 6512. Sk., 6511. Sk., 6510. Sk., 6509. Sk., 6508. Sk., 6507. Sk., 6506. Sk., 6505. Sk., 6503. Sk., 6502. Sk., 6501. Sk., BAĞCILAR, İsimsiz14, Ayvacık Küme Evleri, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:00.708-2025-02-21 14:00:00.658 saatleri arasında Alaniçi; Alaniçi, 6223. Sk., 6222. Sk., 6221. Sk., 6220. Sk., 6219. Sk., 6218. Sk., 6217. Sk., 6216. Sk., 6215. Sk., 6213. Sk., 6212. Sk., 6210. Sk., 6209. Sk., 6208. Sk., 6207. Sk., 6205. Sk., 6204. Sk., 6203. Sk., 6202. Sk., Alaniçi Küme Evler , Alaniçi Küme Evleri, İsimsiz8, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 12:00:17.833-2025-02-21 13:30:23.332 saatleri arasında Ovacık; 7063. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7078. Sk., 7079. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7083. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7088. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7099. Sk., 7100. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7111. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7119. Sk., 7122. Sk., 7123. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7134. Sk., 7135. Sk., 7136. Sk., 7140. Sk., 7141. Sk., 7143. Sk., 7144. Sk., 7145. Sk., 7146. Sk., 7148. Sk., 7150. Sk., 7151/1. Sk., 7152. Sk., 7154. Sk., 7158. Sk., 7161. Sk., 7163. Sk., 7164. Sk., 7165. Sk., 7120, Köy Yolu, 7151/1, 7104, , 7032, İsimsiz1, 7150 SK., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz291, İsimsiz300, İsimsiz301, 7103, 7160, 7060/1, 7036/1, 7056, 7167, 7102, 7094, 7107, 7034/1, 7140/1, 7105, 7068/1, 7000. Sk., 7027. Sk., 7036. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7040/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7047. Sk., 7049. Sk., 7051. Sk., 7053. Sk., 7059. Sk., 7060. Sk., 7061. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:17.833-2025-02-21 13:30:23.332 saatleri arasında Musalla; İsimsiz218, İsimsiz216, İsimsiz215, İsimsiz212, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz204, 7035, İsimsiz177, İsimsiz171, İsimsiz168, 7007, 7010, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz135, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz102, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz18, İsimsiz92, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz21, 7002, Küme Evler, 7001, , 7015, 7003, 7012, 7004, 7016, 1500, 1060. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 2122. Sk., 7000. Sk., 7008. Sk., 7014. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7011, 7010/1, 7006, Akarca Mevkii elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 12:00:17.833-2025-02-21 13:30:23.332 saatleri arasında Çakabey; İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 12:00:47.583-2025-02-21 13:00:05.833 saatleri arasında Egemenlik; 6112. Sk., 6111. Sk., 6110. Sk., 6109. Sk., 6122. Sk., 6108. Sk., 6118. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 16:00:35.019-2025-02-21 16:15:41.733 saatleri arasında Ufuk; 893. Sk., 889. Sk., 2763. Sk., 1003. Sk., 1001. Sk., , 916/1. Sk., 916. Sk., 915. Sk., 914/1. Sk., 914. Sk., 913/1. Sk., 913. Sk., 912/2. Sk., 912. Sk., 910/4. Sk., 910/2. Sk., 910/1. Sk., 910. Sk., 909. Sk., 907. Sk., 906. Sk., 905. Sk., 903. Sk., 900. Sk., 898. Sk., 895. Sk., 894. Sk., 909/1, 916/3, Fevzi Çakmak Cd., CEYLAN, 928. Sk., 926. Sk., 924. Sk., 923. Sk., 922. Sk., 921. Sk., 920. Sk., 918/1. Sk., 918. Sk., 917/1. Sk., 917. Sk., 916/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:00:35.019-2025-02-21 16:15:41.733 saatleri arasında Çamlık; 850 sokak, Şehit Çağlar Yücel Sk., 857, 855/1. Sk., 855. Sk., 852/3. Sk., 852/2. Sk., 852/1. Sk., 852. Sk., 851. Sk., 849. Sk., 848. Sk., 845/3. Sk., 845/2. Sk., 845/1. Sk., 845. Sk., 843/1. Sk., 843. Sk., 826. Sk., 3665. Sk., 3660. Sk., , 863 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:30:29.48-2025-02-21 16:45:36.774 saatleri arasında Laleli; 397. Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:30:29.48-2025-02-21 16:45:36.774 saatleri arasında İnkılap; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:30:29.48-2025-02-21 16:45:36.774 saatleri arasında Hürriyet; Namık Kemal Cd., Menderes Cd., Mehmet Akif Cd., Mehmet Akif, Hasan Şarlayan Sk., Hasan Şarlayan, Aydın Hatboyu Cd., Aydın Hatboyu, 507. Sk., 505. Sk., 503. Sk., 501. Sk., 499. Sk., 497. Sk., 494. Sk., 492/1. Sk., 492. Sk., 491/1. Sk., 491. Sk., 489/1. Sk., 489. Sk., 487/1. Sk., 487. Sk., 485/1. Sk., 485. Sk., 484. Sk., 483. Sk., 482. Sk., 481. Sk., 479. Sk., 477. Sk., 475. Sk., 473. Sk., 471. Sk., 469. Sk., 467. Sk., 463. Sk., 461/1. Sk., 461. Sk., 459. Sk., 457. Sk., 455. Sk., 454/1. Sk., 454. Sk., 453. Sk., 452. Sk., 451. Sk., 450/1. Sk., 450. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 445. Sk., 444. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 440. Sk., 438. Sk., 435. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:30:29.48-2025-02-21 16:45:36.774 saatleri arasında Güven; Menderes Cd., 402. Sk., 400. Sk., 397. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:45:22.435-2025-02-21 17:00:33.327 saatleri arasında Barış; 957. Sk., , 299. Sk., 302/1. Sk., 337. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 357. Sk., 361/2. Sk., 366/1. Sk., 948. Sk., 950. Sk., 953. Sk., 953/1. Sk., 954. Sk., 954/1. Sk., 955. Sk., 956. Sk., Menderes Cd., Park İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:45:22.435-2025-02-21 17:00:33.327 saatleri arasında Vali Rahmi Bey; , 298. Sk., 302. Sk., 317. Sk., 319. Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 17:30:44.532-2025-02-21 17:45:51.366 saatleri arasında Güven; 397/1. Sk., Menderes Cd., 402. Sk., , 389. Sk., 390. Sk., 393. Sk., 395. Sk., 397. Sk., 397/2. Sk., 398. Sk., 400. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 17:30:44.532-2025-02-21 17:45:51.366 saatleri arasında Hürriyet; , 457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 17:30:44.532-2025-02-21 17:45:51.366 saatleri arasında İnkılap; Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 17:30:44.532-2025-02-21 17:45:51.366 saatleri arasında Laleli; , 426. Sk., Onat Cd., Menderes Cd., 429. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 397. Sk., 399. Sk., 399/1. Sk., 401, 404. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 17:30:44.532-2025-02-21 17:45:51.366 saatleri arasında Vali Rahmi Bey; 298. Sk., 297/4. Sk., 297/3. Sk., 297/2. Sk., 297/1. Sk., 297. Sk., , 313/3. Sk., Forbes Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 17:30:44.532-2025-02-21 17:45:51.366 saatleri arasında Efeler; , 325. Sk., 344. Sk., 358. Sk., 358/1. Sk., 358/2. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 17:30:44.532-2025-02-21 17:45:51.366 saatleri arasında Fırat; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-21 2025-02-21 16:00:35.019-2025-02-21 16:15:41.733 saatleri arasında Ferahlı; 3516. Sk., 3515. Sk., 3514/3. Sk., 3514/2. Sk., 3514/1. Sk., 3514. Sk., 3467. Sk., 3466. Sk., 3465. Sk., 3464. Sk., 3462. Sk., 3461. Sk., 3459. Sk., 3458. Sk., 3457. Sk., 3456. Sk., 3455. Sk., 3454. Sk., 3453. Sk., 3452. Sk., 3451. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3448. Sk., 3447. Sk., 3445. Sk., 3443. Sk., 3442. Sk., 3441. Sk., 3440. Sk., 3439. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3436. Sk., 3433. Sk., 3423/1. Sk., 3423. Sk., 3420. Sk., 3419. Sk., , B.Hayrettin Paşa, 3523. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:00:35.019-2025-02-21 16:15:41.733 saatleri arasında 26 Ağustos; Osman Paşa Cd., Gazipaşa Cd., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., 2704. Sk., 2703. Sk., 2702. Sk., 2701. Sk., 2700. Sk., 2699. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:00:35.019-2025-02-21 16:15:41.733 saatleri arasında Ulubatlı; Toros Cd., Kılıç Reis Cd., Adalet Cd., 3449. Sk., 3430. Sk., 2763. Sk., 2762. Sk., 2758. Sk., 2757. Sk., 2756. Sk., 2755. Sk., 2754. Sk., 2753. Sk., 2751. Sk., 2749. Sk., 2748. Sk., 2747. Sk., 2746. Sk., 2745. Sk., 2744. Sk., 2743. Sk., 2742. Sk., 2741. Sk., 2740/1. Sk., 2740. Sk., 2709. Sk., 2705. Sk., 2704. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 16:00:35.019-2025-02-21 16:15:41.733 saatleri arasında İsmet Paşa; Şehit Çağlar Yücel Sk., 3680. Sk., 3679. Sk., 3678. Sk., 3677. Sk., 3676. Sk., 3665. Sk., 3629. Sk., 3626. Sk., 3623. Sk., 3534. Sk., 3533. Sk., 3523. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Güzelyurt; Eşrefpaşa, Eşrefpaşa Cd., Havra Sk., , 920. Sk., 922. Sk., 923. Sk., 926. Sk., 927. Sk., 937. Sk., Anafartalar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Kahraman Mescit; 841. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Kestelli; , 834. Sk., 919. Sk., 924. Sk., 930. Sk., 957. Sk., 958. Sk., 959. Sk., Anafartalar, Dr. Faik Muhittin Adam Cd., Eşrefpaşa Cd., Kestelli, Kestelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Konak; 442. Sk., 846. Sk., Anafartalar Cd., Kestelli, Milli Kütüphane Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Mecidiye; Halil Rıfat Paşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Mimar Sinan; Mürselpaşa Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Namazgah; 939. Sk., Eşrefpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Oğuzlar; 1260. Sk., 1261. Sk., Bozkurt Cd., Emre Özdestan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Sakarya; , 822. Sk., 825. Sk., 826. Sk., Eşrefpaşa, Eşrefpaşa Cd., EŞREFPAŞA 1.ÇIKMAZI, Tarık Sarı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Şehit Nedim Tuğaltay; 840. Sk., 841. Sk., 843. Sk., Eşrefpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Tan; 774. Sk., 838. Sk., 840. Sk., Eşrefpaşa, Kestelli, Kestelli Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Tuzcu; , 742. Sk., 762. Sk., 764. Sk., 765. Sk., 766. Sk., 768. Sk., 769. Sk., 770. Sk., 771. Sk., 772. Sk., 773. Sk., 774. Sk., Eşrefpaşa, 767. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Uğur; Kestelli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Ülkü; 774. Sk., 834. Sk., Eşrefpaşa, Eşrefpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Yenigün; , 1312. Sk., Anafartalar, Anafartalar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Yeşiltepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Altıntaş; , 348. Sk., 349. Sk., 352. Sk., 369. Sk., Halil Rıfatpaşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Barbaros; 345. Sk., 348. Sk., 349. Sk., 350. Sk., 351. Sk., 353. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd., İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Etiler; 1264. Sk., 1266. Sk., 1268. Sk., Anafartalar, Bozkurt, Mürselpaşa Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Güneş; , 826. Sk., 919. Sk., 919/1. Sk., 920. Sk., 921. Sk., 922. Sk., 924. Sk., 925. Sk., Anafartalar, Eşrefpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-21 2025-02-21 21:00:37.809-2025-02-21 21:30:46.305 saatleri arasında Güngör; 349. Sk., 350. Sk., 376. Sk., 377. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., Halil Rıfat Paşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.