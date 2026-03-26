21 yaşındaki genç, cam terastan atladı: Hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terasında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Üniversitesi öğrencisi E.I.K. (21), bir süre terasta vakit geçirdikten sonra sırt çantasını yere bıraktı.

İddiaya göre genç kız, daha sonra yaklaşık 80 metre yükseklikteki cam terasın korumalığına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından kanyondan çıkarılan E.I.K’nın cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.