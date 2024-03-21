21 yıldır iktidarda olan Erdoğan depremi hatırladı: 'Deprem ülkemizin en acil en önemli meselesi'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 20:57

Güncelleme: 21.03.2024 - 21:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam (21 Mart) saatlerinde sosyal medya hesabından bir metin yayımladı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere hatırlatma yapan Erdoğan, “Bir sene önce millet olarak asrın felaketini yaşadık. Deprem turistleri bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler. Bir daha yolları buralara hiç düşmedi” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin reklam harcamalarına da değinen Erdoğan, “Ne yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden katbekat daha fazla…” dedi.

Ancak 21 yıldır iktidarda olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen şubat ayından bu yana ‘Örtülü ödenek’ giderleri kapsamında yüzde 238 oranında artış gösteren haracamalarının olduğu ortaya çıktı.

CHP'Lİ YÜCEL KONUYU MECLİS'E TAŞIDI

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı'na ait örtülü ödenek harcamasının geçen yılın ocak-şubat ayı dönemlerine kıyasla bu yıl yüzde 238 oranında artmasını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Yücel’in ifadeleri şu şekildeydi:

“Gizli hizmet bedeli olarak bilinen örtülü ödenek harcamaları, 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun’ 24.maddesine göre Cumhurbaşkanının ve ailesinin kişisel harcamalarında ve seçim çalışmalarında kullanılamıyor. Evet kanuna göre kullanılamıyor fakat Cumhurbaşkanlığı’na güvensizlik öyle bir noktada ki denetleme görevindeki tüm kurumların tek adamın elinde olduğu bir ülkede ne yazık ki bu hiç inandırıcı değil. Çünkü varlık fonu gibi, gizli hizmet bedeli adı altında örtülü ödenek gibi uçsuz bucaksız kaynaklar kanunen denetlenemiyor.”

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek harcamasının şubat ayında 1 milyar 897 milyon TL ile aylık bazda rekor kırdığını, bu oranın geçen sene şubat ayında 373,3 milyon TL olduğunu hatırlatan Yücel, harcamaların beşe katlandığına dikkat çekmişti.

3 GÜN SAHAYA İNMEDİLER

AKP'nin 21 yıldır iktidarda olduğu dönemde yaşanan Elazığ, İzmir, Gaziantep ve son olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalar ve yaşamını yitiren yurttaşlara rağmen 6 şubat depremlerinin ilk 3 gününde sahaya inemeyen devlet mekanizmalarını da unutan Erdoğan "Deprem ülkemizin en acil en önemli meselesi" diyerek şu sözlere yer verdi:

"Deprem, ülkemizin en acil, en önemli meselesiyken hâlen bu çevrelerin gereken dersi almadığını üzülerek görüyoruz. Ne yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden katbekat daha fazla… Depremle, kentsel dönüşümle ilgili hiçbir hedef ortaya koymuyorlar.Türkiye, daha bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar."