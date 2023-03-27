210 günde ancak yarısı tamamlandı
İzmir İktisat Kongresi’nin yüzüncü yıldönümünde İzmir Valiliği koordinasyonu ile yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla etkinlikler 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenirken, kongrenin yapılacağı yeni binada da evdeki hesap çarşıya uymadı.
İhalesi 19 Ağustos’ta yapılan ve 29 Ağustos’ta yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak yapımına başlanan İzmir İktisat Kongresi Binası aradan geçen 7 aya karşın bir türlü tamamlanamadı.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Bu projeye ayrılan bütçenin tamamı ne kadardır? Erdoğan’ın katılacağı duyurulan kongre iptali mi edildi” diye sordu.
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