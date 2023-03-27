210 günde ancak yarısı tamamlandı

İzmir İktisat Kongresi’nin yüzüncü yıldönümünde İzmir Valiliği koordinasyonu ile yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla etkinlikler 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenirken, kongrenin yapılacağı yeni binada da evdeki hesap çarşıya uymadı.

Erman Şentürk
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00
210 günde ancak yarısı tamamlandı
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İhalesi 19 Ağustos’ta yapılan ve 29 Ağustos’ta yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak yapımına başlanan İzmir İktisat Kongresi Binası aradan geçen 7 aya karşın bir türlü tamamlanamadı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Bu projeye ayrılan bütçenin tamamı ne kadardır? Erdoğan’ın katılacağı duyurulan kongre iptali mi edildi” diye sordu. 


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