212 hangi şehrin alan kodu? 0212 nerenin telefon kodu?

Türkiye'deki şehirlerin telefon alan kodları, hem günlük iletişimde hem de iş dünyasında sıklıkla kullanılan önemli bilgilerdendir. Özellikle farklı şehirler arasında yapılan sabit hat görüşmelerinde ya da numara tanımlamalarında alan kodlarının bilinmesi büyük kolaylık sağlar. 0312 Ankara, 0216 İstanbul Anadolu Yakası, 0232 İzmir gibi örneklerle hafızalara kazınan bu kodlar, aynı zamanda bir bölgenin coğrafi ve idari yapısıyla da doğrudan ilişkilidir.

İnternet kullanıcıları tarafından "İstanbul (Avrupa) ilinin alan kodu nedir?”, “ 0212 kodu hangi şehre ait?”, soruları sıkça aratılıyor.

0212 NERENİN KODU?

İstanbul Avrupa Yakası’na ait sabit telefon alan kodu 0212’dir. Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan ilçe ve mahallelerde sabit telefon numaraları bu kodla başlar. Başka bir ilden ya da cep telefonundan İstanbul Avrupa Yakası’ndaki bir sabit hattı aramak için “0212” ile başlayan numara çevrilmelidir.