21’inci Yüzyıl İçin Planlama Grubu nüfus, eğitim, emek panelleri düzenliyor
21’inci Yüzyıl İçin Planlama Grubu, kış etkinlikleri kapsamında “Nüfus, eğitim, emek” başlıklı panellerin düzenlendiği bir etkinlik gerçekleştiriyor.
21’inci Yüzyıl İçin Planlama Grubu, kış etkinlikleri kapsamında “Nüfus, eğitim, emek” başlıklı panellerin düzenlendiği bir etkinlik gerçekleştiriyor. İki gün süren etkinlik, dün Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Siyasal Bilgiler Fakültesi- Mülkiye Şeref Salonu’nda başladı.
Prof. Dr Cemal Taluğ’un yönetiminde Prof. Dr. Sinan Türkyılmaz ve Prof. Dr. Banu Akadlı Ergöçmen’in konuşmasıyla başlayan program, Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Özgün Orhangazi ve Prof Dr. Ayda Eraydın’ın tartışmalarıyla sona erdi. Bugün üçüncü oturumuyla devam edecek programda saat 10.00’da Prof. Dr. Neyyire Yasemin Yalım, Prof. Dr. Öktem Vardar ve Prof. Dr. Soner Yıldırım katılımcıların karşısında olacak.
Saat 13.00’te ise Prof. Dr. Şenay Gökbayrak yönetiminde Prof. Dr. Murat Erdoğan ile Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu tartışacak.
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