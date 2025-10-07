22 ilde eş zamanlı 'sahte e-imza' operasyonu: 92 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek sahte elektronik imza çıkartıp usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda yasa dışı yollarla sahte üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.

92 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında biri örgüt yöneticisi, 18'i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli toplam 22 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 92 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan operasyon sırasında suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda sahte belge ve dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

"SAHTE E-İMZA" SKANDALI GÜMDEMİ SARSMIŞTI

Türkiye, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle, üst düzey kamu görevlilerinin e-imzaları kullanılarak sahte diploma düzenlendiğini, bu diplomaların hem e-devlet hem YÖK sistemine yüklendiğini, ayrıca ehliyet sınav puanlarının da yükseltilerek usulsüzlükler yapıldığını öğrendi.

Bugüne kadar iki iddianame hazırlayan savcılık soruşturmaya devam ediyor.