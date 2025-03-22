22 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:47

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:47

İZMİR ilinde 22 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:00.494-2025-03-22 15:00:00.569 saatleri arasında Altıntaş; ZAFER, SÜMBÜL, Sakız Sk., Pelin Sk., MANOLYA, Beyko Sk., BAHAR, AHMET BESİM UYAL, ESEN, LALE, YASEMİN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 09:00:00.494-2025-03-22 15:00:00.569 saatleri arasında Sıra; GÜNEBAKAN, HERCAİ, SÜMBÜL, Nergis Sk., Menekşe Sk., BAHAR, KASIMPATI, ZAMBAK, PAPATYA, KİŞNİŞ, İsimsiz25, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 10:00:00.142-2025-03-22 16:00:00.038 saatleri arasında Kadıovacık; İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, 9507/1, LEYLAK, İsimsiz58, İsimsiz25, ESKİ ÇINAR, VATAN, 9501, LEYLAK, Çakıroğlu Sk., Vatan Sk., , Tepe Sk., KEMAL TUĞRUL, ŞEBBOY, 7032, 9507, HURMA, 9500, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:11.148-2025-03-22 15:00:18.031 saatleri arasında Fatih; 1137. Sk., Sanayi Cd., 1138. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 09:00:46.083-2025-03-22 15:00:53.098 saatleri arasında Fatih; Sanayi Cd., 1138. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:15.636-2025-03-22 15:00:30.373 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, , İsimsiz41, 29. Sk., 28. Sk., 26. Sk., 27, İMBAT, Site İç Yolu, Sevgi Cd., Büyük Deniz Sahil Cd., 52. Sk., 42. Sk., 39. Sk., 38. Sk., 37. Sk., 36. Sk., 34. Sk., 33. Sk., 32. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 09:30:00-2025-03-22 15:00:14.711 saatleri arasında İsmetpaşa; , 247. Sk., 243. Sk., 239. Sk., İsimsiz57, MERSİNAKİ, 274. Sk., 272. Sk., 251. Sk., 249. Sk., 248. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 13:00:20.769-2025-03-22 18:00:42.338 saatleri arasında Hacıveli; 433. Sk., İsimsiz29, İsimsiz21, , 433/1, 32/1. Sk., 481/1, 30/4. Sk., 33/3, 33/4, 432. Sk., İsimsiz30, 434, 33/2. Sk., 30/4, 434/2. Sk., 435. Sk., Foça İzmir Karayolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 13:00:20.769-2025-03-22 18:00:42.338 saatleri arasında Kazım Dirik; Foça İzmir Karayolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 15:00:38.041-2025-03-22 17:00:01.381 saatleri arasında Atatürk; 800, 801, SELÇUK DİRİM, 803, MUSTAFA KONUK, 806 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:45.102-2025-03-22 14:00:50.781 saatleri arasında Sakarya; 3092. Sk., 3097. Sk., , 3095. Sk., 3090. Sk., 3098. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:45.61-2025-03-22 17:00:53.405 saatleri arasında Mavişehir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:58.16-2025-03-22 17:00:07.284 saatleri arasında Orhanlı; büyükbahçe mevkii, İsimsiz19, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , Ortamahalle, ORHANLI, Karabalçık, Engeçdere, BÜYÜKBAHÇE, 7217, orhanlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:00:58.999-2025-03-22 15:00:05.619 saatleri arasında Çamlı; Yaka Sk., İzmir-Seferihisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 09:30:00.641-2025-03-22 16:00:00.451 saatleri arasında Umurlu; UMURLU, , İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, Umurlu, İsimsiz72, İsimsiz104, İsimsiz105, UMURLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 09:30:00.641-2025-03-22 16:00:00.451 saatleri arasında Ahmetler; UMURLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 09:30:00.641-2025-03-22 16:00:00.451 saatleri arasında Karabulu; YEDİEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 10:00:00.495-2025-03-22 16:00:00.328 saatleri arasında Irmak; 538. Sk., 537/1. Sk., 537. Sk., 536. Sk., 535. Sk., 9513/1, 9511, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz8, 9513/1 Sk., 9513/2, İsimsiz9, , Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., Cumhuriyet Cd., 9517. Sk., 9516. Sk., 9514. Sk., 9513. Sk., 9512. Sk., 9510. Sk., 9508. Sk., 9507. Sk., Dr. Burhan Özfatura Cd., 9506. Sk., 9505. Sk., 9504. Sk., 9503. Sk., 9502. Sk., 9027. Sk., 539. Sk., 538/1. Sk., 537/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 10:00:00.495-2025-03-22 16:00:00.328 saatleri arasında Gölcük; Turgut Özal Blv., 9400. Sk., 431. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 10:00:00.495-2025-03-22 16:00:00.328 saatleri arasında Zeytinlik; İsimsiz5, 9024. Sk., 9025. Sk., 9026. Sk., 9027. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 10:00:01.738-2025-03-22 12:00:10.306 saatleri arasında Kazım Karabekir; 139. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 11:00:04.098-2025-03-22 12:15:10.846 saatleri arasında Zafer; , 4356. Sk., Kemalpaşa, KIVANÇ, 4291, 4372. Sk., 4370. Sk., 4374. Sk., 4366. Sk., 4364. Sk., 4362. Sk., 4360. Sk., 4293. Sk., 4358. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-22 2025-03-22 11:00:04.098-2025-03-22 12:15:10.846 saatleri arasında Serintepe; Kemalpaşa, 4308. Sk., 4342. Sk., 4370. Sk., , 4306. Sk., Kıvanç, 4277. Sk., 4279. Sk., 4287. Sk., 4304. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-22 2025-03-22 14:30:00.201-2025-03-22 17:00:00.431 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, EKİNLİK, İsimsiz8, Kürdüllü Köyü İç Yolu, İsimsiz18, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.