22 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:46

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:46

KOCAELİ ilinde 22 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde ASMALI SK., BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BAMBU SK., BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., DUTLU, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., EVLİYA SK., FINIKE, GÜLAĞACI SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KINA, KINA SK., KÖKTÜRK SK., SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., VAKIF, YANIK ORTA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AKÇAKESE, AKÇAKESE SK., AKÇAKESME, ATAŞ SK., AVDAN SK., ECRIN, ECRİN SK., FİNİKE SK., GÜLAGACI, GÜNDOGDU, HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK, KAYNAK SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MEHMET AKİF ERSOY CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 124. SK., 126. SK., 127. SK., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 22., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 244., 245., 247., 248. SK., 25., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 7. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., ARZUM, BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇALIKUSU, ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., ENGINAR, EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI YENER TASKIN, GAZİ CD., GENÇLIK, HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HİPODRUM CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KAYALAR, KESER, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KORLU SK., LAÇİN SK., MACERA, MELEK, MELEK SK., PUMA SK., SEHERYELİ SK., SOLMAZ SK., TAÇ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., YAKACIK SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER, UZUNTARLA mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA. CD., ASALET, ASALET SK., BAHARİYE SK., BODUR, BUĞRA SK., DİCLE CD., EMRE SK., ESER, ESER SK., GÜRLER SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., MIHRAP, MİHRAP SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., RAHLE, RAHLE SK., SADRAZAM CD., TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, OVACIK, SANAYİ mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., KARACAN, NERMİN SK., ÖNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AZRA, AZRA SK., FERAY SK., IZGI, RUMEYSA SK., ŞAMPİYON DEDE SK., YAVUZ ÖZER, YAVUZ ÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., AKŞEMSETTİN SK., ALI AYGÜN, ALİ AYGÜN SK., ANIL, AYVAZ SK., BAGIN, BAĞIN SK., BARBAROS, BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BERRAK SK., BESTE SK., BİLGE SK., BUHARA SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇIFTLIK, ÇİÇEKLER SK., ÇİSE SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DOĞUŞ SK., DUROĞLU SK., DÜLGER, DÜLGER SK., EKREM AYDIN SK., EMPAY SK., EMRE, ERMİŞ SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FASIL SK., FİLİZ SK., FURUNCU, FURUNCU SK., GÜL, GÜL SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜRGEN, HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HAKAN, HAKAN SK., HALIL, HALİL SK., HİCAZ SK., HORON SK., IHSAN, ILIM, INANÇ, İLİM SK., İNANÇ SK., KAFKAS, KAFKAS SK., KAGAN, KAĞAN SK., KAHVE SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KESKIN, KESKİN, KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., KÖROĞLU SK., MEMNUN, MEMNUN SK., MUALLİM SK., NALAN SK., NERGİZ SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OSMAN GAZİ SK., OZAN, OZAN SK., ÖMÜR, ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., PAPATYA SK., PARK, SAHINTÜRK, SAKA, SERÇE SK., SEYID, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., ŞAHİNTÜRK SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., TUNALI SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ULUCAMİ CD., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., VEZIR, VEZİR CD., YALKIM, YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YILDIZ SK., YONCALI SK., YÜCELEN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 16. SK., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, AYVAZPINARI, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, ESKIFERHADIYE, FULACIK, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HAYRIYE, HAYRİYE, HİSAREYN MERKEZ, ICADIYE, IHSANIYE, IHSANIYE MERKEZ, INEBEYLI, IPEK YOLU, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE, İHSANİYE MERKEZ, İNEBEYLİ, İPEK YOLU, İRŞADİYE, KIZDERBENT, LÜTFIYE, LÜTFİYE, MESRURIYE, MESRURİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SEMETLER, SENAIYE, SENAİYE, SEVKETIYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞEVKETİYE, ŞİRİNKÖY, ÜMMİYE, YALAKDERE mahallelerinde 1 MART CD., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 273. SK., 3207., 3213, 3213., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., 4106., 4141., 4144., 4144. SK., 4145., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165. SK., 4166. SK., 4167., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4171., 4171. SK., 4173., 4173. SK., 4175. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4192. SK., 4195., 4198. SK., 4199. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203. SK., 4207., 4207. SK., 4208. SK., 4211. SK., 4218. SK., 4219., 4222. SK., 4224. SK., 4230. SK., 4232. SK., 4234., 4234. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4244., 4244. SK., 4246., 4246. SK., 4251. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4262., 4262. SK., 4263. SK., 4264. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4267. SK., 4269. SK, 4270., 4271. SK., 4273. SK., 4274. SK., 4275. SK., 4276. SK., 4277., 4277. SK., 4278. SK., 4279., 4279. SK., 4280. SK., 4283., 4283. SK., 4284. SK, 4284. SK., 4285. SK., 4287. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4294. SK., 4295., 4296. SK., 4300. SK., 4301. SK., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4308. SK., 4310. SK., 4312. SK., 4314., 4314. SK., 4315., 4315. SK., 4317. SK., 4318. SK., 4320., 4320. SK., 4321. SK., 4325. SK., 4326. SK., 4327. SK., 4330. SK., 4336. SK., 4338., 4338. SK., 4341., 4341. SK., 4342., 4342. SK., 4343. SK., 4345. SK., 4347., 4347. SK., 4350., 4350. SK., 4352. SK., 4353. SK., 4355., 4356. SK., 4357. SK., 4369. SK., 4372. SK., 4373. SK., 4401. SK., 4407. SK., 4408. SK., 4422., 4422. SK., 4423. SK., 4424., 4426. SK., 4428., 4428. SK., 4429., 4429. SK., 4430. SK., 4431. SK., 4432. SK., 4601., 4609., 4610., 4619., 4623., 4625., 517. SK., 645., 645. SK., 649/1., 650. SK., 652. SK., 653., 653. SK., 654. SK., 655., 655. SK., 676. SK., 678. SK., 872. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ABBAS AHMET, ABBAS AHMET SK., ADIGÜZEL, ADIGÜZEL CD., AHMET DİKDERE SK., AHMET TURAL SK., AKÇA SK., AKTOPRAK, AKTOPRAK SK., ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALI FUAT PASA, ALI MEHMET AKKIR, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ MEHMET AKKIR SK., ALİ RIZA SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., ARK SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞ SK., BAĞDAT, BAHÇE SK., BAKKAL SK., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., BAŞER SK., BAYRAMOGLU, BEHÇET HOCA SK., BEYOĞLU CD., BILGIN, BOSNA HERSEK SK., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, BUĞDAY SK., CAMİ SK., CANAN SK., CELAL BAYAR CD., CENGİZTOPEL SK., CEVDET SUNAY, ÇAĞLAR SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIK SK., ÇANAKKALE CD., ÇATAL SK., ÇAVUS MEHMET, ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., ÇINARLAR SK., ÇINARLI, ÇINARLI CD., ÇİFTE SELVİ SK., ÇOBAN YILDIZI, DAMLA SK., DANIŞMENT SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, DEDE, DEDE SK., DEGIRMEN, DOBRA, DOBRA CD., DUMLUPINAR SK., ELMALIK SK., ELMAS SK., EMİR SULTAN CD., ERDEM, ERDEM CD., ERDOĞAN SK., ERENLER, ERENLER SK., ERGENEKON CD., ERİCEK ÇITAKLAR MAH., ERİK SK., EROL SK., ESKI BAGLAR, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD, EYÜP SULTAN CD., FATİH SK., FILIZ, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GARDENYA SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÜLERSOY SK., GÜNEŞ SK., GÜREŞ SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., HACI ORHAN SK., HAFIZ ALİ SK., HALİL KANPARA SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, HASTANE, HASTANE CD., HAYRIYE, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-İHSANİYE YOLU SK, ICADIYE ASAGI MEVKII, ICADIYE YUKARI MEVKII, IHSANIYE ADNAN MENDERES, IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, IHSANIYE MERKEZ MEVKII, INEBEYLI MERKEZ MEVKII, INKILAP, INKILAP CD., IPEK YOLU, İBRAHİM UZUNER SK., İDRİS TEMİZ SK., İDRİS UZUNER SK., İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İHSANİYE-KARAPINAR YOLU SK, İLYAS KANPARA SK., İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNKILAP CD., İPEK YOLU BULVAR, İSMAİL BAYCAN SK., İSTANBUL SK., İSTİKLAL SK., KANPARA, KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARACA CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KARTAL, KASATURA, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVALA SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KIRKPINAR CD., KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF CD., KOCABAĞLAR SK., KÖSE SK., KÖSEOĞLU SK., KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKII, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖZDERE MEVKII, KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MEHTAP SK., MERDIGÖZ, MESELIK, MESRURIYE, MESRURİYE KÜME EVL, MESRURİYE KÜME EVLER, MEŞELİK SK., MOLLA MUSTAFA SK., MOLLA ÖMER SK., MOR MENEKŞE SK., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., NEHIR, NUMAN SK., NURİ UZUNER SK., OBA, OBA SK., OKÇU TEPE, OKÇU TEPE SK., OKYAR, OKYAR CD., OLGUN, OLGUN CD., OSMAN GAZİ CD., OVA, OVA SK., ÖMER USTA SK., ÖZDEMİRLER CD., PAPATYA, PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., POLATKAN CD., SADIK SK., SAKA CD., SAKIYAN, SAMANYOLU CD., SARAY SK., SARI OTLUK SK., SARICALI, SARICALI SK., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ SK, SERAP SK., SEVKETIYE MERKEZ MEVKII, SEYH SAMIL, SEYMEN, SEYRAN, SEYRAN SK., SIRMEN, SİNOP SK., SİRMEN CD., SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOĞUKOĞLU CD., STAD, STAD CD., STAD SK, SU DERESI, SU DERESİ SK., SUNAR, SUNAR CD., SUSAM SK., SÜTLÜPINAR, ŞAKIYAN SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEHİT HÜSEYİN AKBAŞ SK., ŞEVKETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYH ŞAMİL CD., TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, TATAR İHSAN CD., TEMEL, TENEKELI, TOPÇU DERE, TOPÇU DERE SK., UZUNER CD., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., VATAN, VEYSEL KARANI, YAHYA ALİ SK., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YAPRAK SK., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD., YAYLACIK SK., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK., YETİŞEN SK., YOKSUL SK., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK., ZİRVE SK., ZORLU, ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, DONANMA, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YUNUS EMRE mahallelerinde 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 202., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 233. SK., 235. SK., 241. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 249. SK., 250. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3135 SK., 3147., 3147. SK., 3152. SK., 3205., 3211., 3215., 3224., 3229., 3301, 3302., 3308., 3309., 3312., 3323., 3324., 3326., 3328., 3331., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ALDIRMAZ SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKAN SK., B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, ILHAN TUBA, ISTIKLAL, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İSTİKLAL CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., MALAZGİRT CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU SK., YEŞİLIRMAK CD., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 186., 186. SK., 383. SK., 444. SK., 447. SK., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 457., 457. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 548. SK., 558. SK., 562. SK., 565., 565. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 584., 584. SK., 585. SK., 586. SK., 587., 587. SK., 589. SK., 590. SK., 623., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., KARA FATMA, KARAFATMA CD., MERIÇ, MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4068 SK., 4109. SK., 4121. SK., 4135. SK., EVREN, EVREN CD., FİDANLIK CD., NENE HATUN CD., SİTELER CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., ZOBUOĞULLARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEHİTLER, YENI, YENİ mahallelerinde 169. SK., 293. SK., 301. SK., 351. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 359. SK., SEHITLER, ŞEHİTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., DENIZ, KÜRE, MALKOÇOGLU, MALKOÇOĞLU SK., TAŞIL SK., TENA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARPALIK, AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, ÇAGDAS, D-130 KARAYOLU, DADAS, DEMIRCI, DEMOKRATLAR, EBRU SK., EGEMEN, EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA, FEZA SK., GÖKTAŞ SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARINCA DERE, LOZAN, LOZAN CD., MİNE ÇİÇEĞİ SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖZMAL SK., PETEK, PINAR CD., SANAYI, SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SOYSAL SK., SÜLÜN SK., ŞEN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., TOPRAK SK., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, IRSADIYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ÇAVUŞ SK., HARUN REMZİ SK., ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KARAKAŞ, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İCADİYE mahallelerinde İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İCADİYE mahallelerinde İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1162. SK., 1163. SK., 1164., 1164. SK., 1167., 1167. SK., 1170., 1170. SK., 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1949. SK., 1949/2., 1949/2. SK., 1952. SK., 1952/1. SK., 1959/1. SK., 1962. SK., 1964., 1964. SK., 1968. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440. SK., 1441. SK., 1442. SK., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1449. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452. SK., ESATBEY, ESATBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3261, 3262. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MİMAR SİNAN mahallelerinde 312. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 522. SK., 555. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558/2., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 563. SK., 566. SK., 569., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3236., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., BANU SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., IHLAMUR SK., KARANFİL SK., LALE SK., MANOLYA SK., MERVE SK., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3216., 3253, 3256., AYDIN SK., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 1., 1. CD., 3422, 3422., CUMHURİYET BULVAR, GAZI MUSTAFA KEMAL, GONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4418, MERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 4415., BEYNOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ULUS mahallelerinde 10., 10. SK., 11., 11. SK., 12., 12. SK., 13., 13. SK., 15., 15. SK., 15/3. SK., 16., 17., 18., 18/1. SK., 2161., 2161. SK., 2163. SK., 2234., 25. SK., 3/1. SK., 4., 4/1. SK., 4/2. SK., 6/1. SK., 8. SK., 9. SK., ANKARA CD., PİRİREİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1801. SK., 1802. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KAYMAZ ERIKLI, KAYMAZ ERİKLİ mahallelerinde GÖLKÖY MEVKII, KAYMAZ ERIKLI MERKEZ MEVKII, KAYMAZ ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde HÜRRİYET. CD., MESUT SK., SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, ARIFAGA, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde 2007, 3257, ACILIK, ACILIK SK., AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, ASYA, BERBEROĞLU SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇIGDEM, DERVISOGLU, DİLARA SK., ELMACI, ELMACI SK., EMANET SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FEVZI ÇAKMAK, GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., GÜMÜŞ. SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HAMARAT SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ DERE, KARAAGAÇ GÜL, KARAAGAÇ GÜMÜS, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ OKUL, KARAAGAÇ SAKA, KARAAGAÇ SEDA, KARSI, KARSI SK., KARŞI SK., KILIÇ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, MANDIRA, MANDIRA SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, NILGÜN, NİLGÜN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKA SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SEVGI, SISMAN, SÜMBÜLCÜK, ŞİŞMAN SK., YAGCI, YAĞCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK., POTLAR MEVKII, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, MEZARLIK SK, MİHRİBAN, MİRA, ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU mahallelerinde AKASYA ÇİÇEĞİ, BÜYÜKOĞLU SK, GARDENYA, HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KÖYSUYU SK., LEVENT SK., OYLUM, SÜVARİ, TONBUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 105.İSİMSİZ SK, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BERKAY, CEVİZ AĞACI, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARAOĞLAN SK., KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MAVİŞ, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, TOKİ KONUTLARI 10., ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ, YEŞİL ZEYTİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU mahallelerinde AKASYA AGACI, GÜNDÖNDÜ, KABAOĞLU, LEYLEK, TURNALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mart Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI mahallelerinde BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde ELMALIK, TANIK, TANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 2256. SK., 2257., 2257. SK., 2258., 2258. SK., 228., 228. CD., 230. CD., ANT SK., EŞREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU, KIRAHMETOĞLU CD., MADALYA, OLUKLU MERKEZ MEVKII, YAVUZ SULTAN SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde BAHÇELİ SK., SUDEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKÇE SK., AKTAŞ SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇIÇEK, DEĞERLİ SK., EĞİTİM CD., GEDİK SK., KARLI SK., MÜBAREK SK., ÖZDEN SK., SARMAŞIK SK., SEFER, SEFER SK., SEYİT SK., TAHİR SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde AĞAÇLIK SK., AK SK., ARAS, ARAS SK., ARIF, ARİF SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., GAVS SK., GÜLBEN SK., KONAK, KONAK SK., MORAL SK., SARAL, SARAL SK., TERMAL, TERMAL SK., TUNAY SK., ÜNVER, ÜNVER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1646., 1646. SK., 1647., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1., 1651/1. SK., 1651/2 SK, 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654., 1654. SK., 1654/1., 1654/1. SK., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1654/6. SK., 1655. SK., 1655/1., 1656. SK., 1657. SK., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1660. SK., 1661., 1661. SK., 1662., 1662. SK., 1663., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/8. SK., 1663/9. SK., AYDINLAR CD., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MURAT KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde DR.ZEKİ ACAR CD., ELEM, ELEM SK., ESKIHISAR, GEÇER SK., GELİNCİK SK., HİSAR SK., ISRA, İSRA SK., KUTUP, KUTUP SK., NUH SK., TAHA, ÜNLÜ SK., ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENİ mahallelerinde ARALIK, ARALIK SK., BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER SK., ÇELİKEL SK., DENİZ SK., ESKI HÜKÜMET, ESKİ HÜKÜMET CD., FIRIN SK., HERDEM SK., KAVALA, KAVALA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., MUZ SK., NAR, NAR SK., PELİN CD., PLAJ, PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 419. SK., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1., 422/3. SK., 445., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497/2. SK., 510., 510. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:45-10:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 128., 128. SK., 130., 130/2., 134., 134. SK., 135., 136. SK., 152., 152. SK., 199. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 135. SK., 135/1., 140. SK., 143. SK., 144. SK., 146. SK., 170., 170. SK., 199. SK., 224/1., 224/1. SK., 224/2. SK., 224/3. SK., 230., 230. SK., 230/2., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/3. SK., 242., 242. SK., 242/1. SK., 242/2. SK., ERTUĞRUL GAZİ CD., PIR SULTAN, PIR SULTAN CD., PİR SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 14:15-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR mahallelerinde MUHSIN YAZICIOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 00:10-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3202. SK, 3206., 3210., 3219., 3220., 3221., 3236. SK., 3248/2., 3249, 3249., 3252., 3252/4., 3253., 3254., 3258. SK, 3265., ARMUTLU SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ELMALI SK., EMİR SK., GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., MEZARLIK SK., OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE, ORGANİZE CD., PELİTLİ, SILE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 329., 329. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 335. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 374/2., ADNAN KAHVECİ CD., CUMHURIYET CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, PİRİ REİS CD., TEPEÖREN CD., UZUNKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CEVAT YURDAKUL, DOĞANAY SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNAN SK., İNÖNÜ CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU SK., KARA HÜSEYİN SK., KIZILDAG, LİDER SK., NAME SK., OSMAN ENGİN SK., SERHATLI SK., TURAN DURSUN CD., YAŞAR KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, KİRAZLIYALI, SIRINYALI mahallelerinde BAGDATLI, HAYAT SK., IŞILAY SK., İLK KURŞUN SK., ÖZCAN, ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORGANIZE mahallelerinde 7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, SIPAHILER, TOYLAR mahallelerinde AKHUN SK., ATA SK., BAĞDAT SK., BALCI SK., BEGONYA SK., BOZADA SK., BOZOK SK., CANSU SK., ÇİÇEK SK., DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., ELVAN, ELVAN SK., EROĞLU SK., FİRUZE SK., GÜZİDE, GÜZİDE SK., HAN SK., HARMAN SK., ISIKLAR, IŞIK SK., IŞIKLAR, KAMURAN, KAMURAN CD., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KIŞLA SK., KİLİM, KORUDERE SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SEDA SK., SEMİH SK., SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SOYTÜRK SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECİK, TOPCUOGLU, TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VİLDAN, VİLDAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.