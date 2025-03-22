22 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 11:46

Güncelleme: 22.03.2025 - 11:46

SAKARYA ilinde 22 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, FABRIKALAR, FABRİKALAR CD., KISLAALANI, KIŞLAALANI CD., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATIH, FATİH mahallelerinde 1093. SK., 1097, 1097. SK., 1099. SK., 1101, 13001 SK., 9002, 9004, 9005, 9007, 9007 NOLU SK., 9007 SK., 9007. SK., 9008, 9008 SK., ADA CD., AKYAZI SANAYİ SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 10001 SK., 10002, 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008, 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10013 SK., 10014, 10014 SK., 10021, 11003. SK., 6028 SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7118, 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8074, 8080. SK., 8084, 8086 SK., 8088, 8088. SK., 8089. SK., 8096, 8096 SK., 8097, 8098, 8115, 8115 SK., 8119 SK., 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., HASAN ÇAVUS, SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5049 SK., 5053 SK., 5055 SK., 5065 SK., 5067 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5078 SK., 5086, 5090, 6001, 6002, 6002 SK., 6008, 6008 SK., 6010 SK., 6011 SK., 6012, 6015 SK., 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6022. SK., 6024, 6026, 6030, 6031, 6031 SK., 6032, 6038, 6039, 6039 SK., 6041, 6041 SK., 6043, 6043 SK., 6045 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061, 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6075 SK., 6077, 6077 SK., 6079 SK., 6081 SK., ADA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONACIK mahallelerinde KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, KUZULUK, TUZLA, YENI mahallelerinde 1003 SK., 1016, 1017, 1027, 1029, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1033, 1036, 1036 KÜME EVLER, 60, ADAPAZARI, ADAPAZARI KARASU YOLU, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., KIZILCIK CD., merkez, MERKEZ SK., MERKEZ/1, MERKEZ/9 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KANCALAR mahallelerinde MERKEZ/6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, HAMITABAT mahallelerinde ALICILAR, ALICILAR SK., AYDINLILAR, BARBAROS SK., BARBAROS1, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., POYRAZLAR, PTT SK., TÜRKMEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 343 SK., 5020, 5024, ACARLAR, ALT, AŞAĞI, AYDINLILAR SK., BOYUNDURUKÇU, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., RESUL PASA, UZUNDÜZ, ÜST SK., YENİ SK., YESILYURT, YEŞİLYURT, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ SK., YESILTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, BAKIRLI, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KARAMÜEZZINLER, KONACIK, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde AKTAN, ALT SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, MERKEZ, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/5, MERKEZ/7, SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., UZUNDÜZ SK., ÜST, YENI_9, YENİ, YEŞİLYURT SK., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUYUMCULLU, KUYUMCULU mahallelerinde ALAN, HIRADERE, HIRADERE SK., MADEN DERESI, MERKEZ/11 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 5201 NOLU SK., 5203 NOLU, 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5241 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, 8 NOLU SK., ANKARA, ATMACA, ATMACA SK., HAL, HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., KOŞAR SK., ÜNSAL, ÜNSAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR, ÇÖKEKLER mahallelerinde 5741 NOLU, 5741 NOLU SK., 5755 NOLU, 5755 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUDAKLAR mahallelerinde 5741 NOLU/1, 5742 NOLU SK., 5743 NOLU SK., 5744 NOLU, 5744 NOLU SK., 5744., 5745 NOLU SK., 5746 NOLU SK., 5748 NOLU SK., 5749 NOLU, 5749 NOLU SK., 5750 NOLU, 5750 NOLU SK., 5751 NOLU SK., 5752 NOLU, 5752 NOLU SK., 5753 NOLU SK., 5754 NOLU, 5754 NOLU SK., SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCİLER mahallelerinde A.NEJDET GÜVEN CD., SAİT FAİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 00:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KARAMAN, KARAPINAR mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1632 KÜME EVLER, 1633 KÜME EVLER, 1637-, 1672 KÜME EVLER, 2015 NOLU, 2016 NOLU, 2135. SK., 217 NOLU CD., 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU, 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ADAPARK PARK İÇİ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., KARAPINAR, KARAPINAR CD., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, POSTAHANE SK., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEHIT KAYMAKAM MUHAMMET FATIH SAFITÜRK, ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1. ARA SK., 1028 NOLU, 1029 NOLU, 1029 NOLU SK., 1030 NOLU SK., 1031 NOLU SK., 1031 NOLU, 1032 NOLU SK., 1032 NOLU, 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK., 722 NOLU SK., 723 NOLU SK., 727 NOLU SK., 728 NOLU SK., CEM SK., GÖZDE BLOKLARI İÇİ YOLU, HANDE, HANDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE mahallelerinde 384 NOLU SK., ACAR SK., AYRI SK., BAYGIN, BAYGIN SK., BIÇIMLI, BIÇIMLI SK., BİÇİMLİ SK., BULUT SK., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., DALYAN SK., EFELI SK., EFELİ SK., FATIH CD., GÖREN SK., GÜMÜŞ SK., HIZIR, HIZIR SK., KEKİK SK., KIRIK, KIRIK SK., KIZÇESME SK., KIZÇEŞME SK., KORU SK., SEMA, SEMA SK., UFUK SK., YAKA SK., YANIK SK., YASMAK SK., YAŞMAK SK., YUNUS, YUNUS SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1304 NOLU, 1311 NOLU SK., 1312 NOLU SK., 1313 NOLU SK., 1319 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, ATAR SK., KINALI SK., NİLÜFER SK., YENI ÇARSI, YENİ ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, TEPEBAŞI, YANIK mahallelerinde 2102, AL - NOUR VİLLALARI İÇİ YOLU, ANIL SK., ARIDERE, ARIDERE CD., BAL SK., BARBAROS CD., BASAK 1, CAN LALEZAR KONUTLARI İÇİ YOLU, CANDAŞ SK., CLIFF SUİTES İÇİ YOLU, ÇAĞDAŞ CD., ÇALI 1-, ÇALI SK., ÇALIKUŞU SK., ÇETINLER, ÇİFTDEĞİRMEN 1, DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DEREIÇI, DEREIÇI/1, DEREİÇİ CD., DIBEKTAS, DİBEKTAŞ CD., EFE VİLLALARI İÇİ YOLU, GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, GÖKDEMIR, HILAL, IHLAMUR KONAKLARI SİTESİ İÇİ Y, KARADENIZ, KIRLANGIÇ SK., KORU SİTESİ İÇİ YOLU, KOZA SİTESİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL, MALA SK., MERT SK., SANCAK SK., SÜMBÜL 1 SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TULİP EVLERİ İÇİ YOLU, VILLA 1, YANIK ORTA/8, YAPICI SK., YASAR, YAYLA CD., YESIL 1, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY FATİH mahallelerinde FATİH CD., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY DIBEKTAS, KURTKÖY DİBEKTAŞ, KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, TEPEBAŞI mahallelerinde 2. ÇİFTDEĞİRMEN SK., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, BAL 1, BARIS 2, BARIŞ SK., BUKET SK., BÜYÜK DERE CD., BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., BÜYÜKDERE/2, ÇAMLIDERE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇIFTEDEGIRMEN 1, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, DERE, FATIH 1, FATİH 1 CD., FEVZI ÇAKMAK 2/1, FEVZİ ÇAKMAK 2 CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GENÇAGA 1, GENÇAĞA CD., GÖRKEM, GÜLİSTAN SK., HİLAL SK., IHLAMUR KONAKLARI İÇİ YOLU, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, KANARYA 2, KANARYA SK., KARADENİZ CD., KELEBEK SK., KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KORELİ SK., KÖKLÜYOL EVLERİ İÇİ YOLU, KÖKLÜYOL SK., MALA EVLERİ İÇİ YOLU, MENA TÜRK SİTESİ İÇİ YOLU, MENEKŞE, MENEKŞE 1, MENEKŞE SK., OCAKCI SK., ORMAN YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, ROYAL SİTESİ İÇİ YOLU, SAHRA SK., SANCAK, SARICAK SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SILA SK., SİTE İÇİ YOLU, SÜMBÜL 1, SÜMBÜL 1/1, ŞEHİT İRFAN YALNIZOĞLU SK., VİLLA SK., YAŞAR SK., YEŞİLVADİ SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1058., 1401., 1502., 1506., 1511., 1514., 1515., 1516., 3202., 3203., 3204., 3209., 3212., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3356., 3357., 4301., 4304., 4305., 4308., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ÇİNE, ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., GAMZE SK., HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİKSUYU SK., İsimsiz115, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, NILÜFER, OKUL, OKUL CAD.1.ÇIKAR, SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SILA, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., TAŞKENT SK., ÜÇERENLER, YENI, YILDIZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 926., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BELEDİYE SK., CIHAT, CİHAT GARAJ SK., CİHAT SK., DEFTERDAR KADİR BEY SK., DR. OZAN SK., ENVER PAŞA SK., FARABI SK., HACI BAYRAM VELI, İBNİ HALDUN SK., KANBUR, KANBUR SK., KARDELEN SK., KAYA, KAYA SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALIBEY ÇIKMAZI, KONYALI ALİBEY CD., KONYALI ALİBEY ÇIKMAZI SK., KUTSI BEY, KUTSİ BEY SK., MEZBAHANE SK., MOLLA GÜRANİ SK., NİZAMÜLMÜLK SK., ORHUN, ORHUN SK., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., PİRİREİS SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., RIZA BEY SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SOMUNCU BABA SK., TARAKÇI, TARAKÇI SK., YÜKSEK OKUL, YÜKSEK OKUL SK., YÜKSEK OKUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, BEŞEVLER, KIZILCIKLI, SÜLEYMANIYE mahallelerinde 2461., 2461. SK., 2462., 2462. SK., 2463., 2463. SK., 2464., 2465. SK., 2466. SK., ALANDÜZÜ SK., ALBENI, ALBENİ CD., ÇİFTLİK SK., DUTLUK, DUTLUK SK., ESKI BESEVLER, GÜNDOĞDU SK., IBRAHIM KAYA, IZMIT, IZMIT CD., İBRAHİM KAYA CD., İZMİT CD., KIZILCIKLI CD., ÖMERAĞA SK., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, YENIKENT, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, YAZLIK mahallelerinde FERIK, FERİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 14. SK., BAYRAK SK., CIHADIYE- SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE SK., ÇARDAK SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, GÖREDENLER/2, TURGUTLU SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY, YAGBASAN, YAĞBASAN, YENİORMAN mahallelerinde 15006 SK., DİLSİZ DERESİ KÖPRÜSÜ, MERKEZ-, OSMANBEY, YAGBASAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDİYE, AKÇAY mahallelerinde 1404 NOLU, 1522 SK., 1530., 1530. SK., ADLİYE, ESKİŞEHİR YOLU, MKS, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 11 SK., 16 SK., 17 SK., 22, 22 SK., 22. SK., 23, 23 SK., 48. SK., 59, 59 SK., 6 SK., ACEM, ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, AKGÜN CD., ALPEREN, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., BEREKET, BEREKET SK., CAN, ÇAKIL SK., ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., GÜNESLI, GÜZEL SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HANLIKÖY/3, HATIP, HATİP, HATİP SK., ISTASYON, İSTASYON CD., KARLI, KARTOPU, KARTOPU SK., KIBAR, KINALI, KIRAÇ, KİBAR, KİBAR SK., LİMON SK., MERAM, MERKEZ CD., NARLI SK., NAZLI SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., ÖREN SK., PAMUK SK., PARK SK., PARS SK., S.H.T.SERDAR GÖKBAYRAK, SALKIM SK., SAN, SANAYİ, SANSLI, SEDAT CD., SINIR, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., TALIP, TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜL, TÜTÜN, TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAMAÇ, YASEMIN, YASEMİN SK., YAZGAN, YILDIRIM BEYAZIT CD., YONCA, YURT, YURT SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 1 SK., 18 SK., 19 SK., 20, 20 SK., 49 SK., 50 SK., 52 SK., 53, 53 SK., 54 SK., 54. SK., 55, 55 SK., 56 SK., 57 SK., 61, 61 SK., 63, ADNAN MENDERES CD., AYVALIK, BONCUK, BONCUK SK., GÜNAY, IHLAMUR, KUTLU, OĞUZ SK., REYHAN, REYHAN SK., SAVCI, ZAKKUM SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, KUMBAŞI mahallelerinde AYVALIK SK., SAKARYA CD., SALKIM, SAVCI SK., TEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH mahallelerinde ASLAN SK., BOGAZ, BOGAZ SK., BOĞAZ SK., ÇESME, ÇEŞME SK., EKİN SK., ERDEM SK., FATIH, FATİH, GENİŞ, GENİŞ SK., GÖK SK., GÖL SİTESİ İÇİ YOLU, HÜR, HÜR SK., IŞIN SK., İL ORMAN MESİRE YERİ, KAKTÜS, KARTAL SK., KEKLİK SK., KUMRU, LEYLEK SK., MARTI, MARTI SK., OSMANGAZİ CD., PANTER, PANTER SK., PAZAR SK., ŞAHİN SK., YAN YOL, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMİTEPE, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16021, 3005, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KIZILCIKLI BURUN SK., KÖRÜK, ORTAKÖY, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, SASKINLAR, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY, TOKMAKLIDERE mahallelerinde 20001, 20002, 20005, 20006, 20014, 20016, 20017, HALIT MOLLA, TEPEKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 22 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRAKÖY mahallelerinde 20009, 20011, 20013 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 22 Mart Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8030, 8030 SK., D-100 YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.