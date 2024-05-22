22 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.05.2024 - 22:44

Güncelleme: 22.05.2024 - 22:44

BOLU ilinde 22 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YUKARI mahallelerinde HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURSUNLAR, TEPE, YUNUSLAR mahallelerinde DURSUNLAR MAHALLE YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde AĞLADI SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇELİ SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI SADIK, HACI SADIK SK., İLKOKUL SK., KIYMET SK., MIMAR SINAN, NALBANT CD., RÜZGAR SK., SERÇE SK., SERİN SK., TEPE, TEPE SK., YAYLACI SK., YÜZÜNCÜYIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALICA, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, SARILAR MERKEZ, SIFYANLAR, SİFYANLAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, DEDELER MERKEZ KÖY YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR MERKEZ KÖY YOLU, SIFYANLAR MAHALLE YOLU, SİFYANLAR MAHALLLER YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLICA, ÇEŞME, GÖLÖZÜ, KABAKULAK, SOFU ALİ, YENİ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, ÇAMLICA KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA MELES KÖYÜ, ÇEŞME MAH, GÖYNÜK BELEDİYESİ SPOR KOMPLEK, GÜRCÜLER ÇAYIRI SK., HİSAR SK., HİSARÖZÜ KÖYÜ YOLU, KABAKULAK ÖRENCİK, KEMER KÖPRÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESLI, BEŞLİ, HATİPLER mahallelerinde BESLI MAHALLE YOLU, KOĞUCAK KÖYÜ BEŞLİ MAH, KOVUCAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde BOLU CD., ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ, MERA 2. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABALAR mahallelerinde MUDURNU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANBEY mahallelerinde SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, BORAZANLAR, TABAKLAR mahallelerinde 425, 425 SK., AKDEMİR SK., ALEMDAR SK., ANITPARK İÇİ YOLU, ATATÜRK BULVAR, AYTUNÇ SK., BANDAKCIOĞLU SK., BOLU ADLİYESİ İÇİ YOLU, BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ VE T, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR SK., ERMAN SK., HASTANE CD., HATTAT EMIN BARIN, HATTAT EMİN BARIN CD., KIZILAY SK., KOCATEPE SK., KONAK SK., MAZHAR MURTEZAOGLU, MAZHAR MURTEZAOĞLU, MUZAFFER IŞIN CD., NECIP FAZIL KISAKÜREK_1, OKYAY SK., ÖSENEK SK., SEYMEN SK., SUSAM SK., TÜRKAN SAYLAN, VARDALLI SK., YAMAN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖRTYOL, YENİ mahallelerinde AĞALAR KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.