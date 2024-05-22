22 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.05.2024 - 22:44

Güncelleme: 22.05.2024 - 22:44

DÜZCE ilinde 22 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, N KENDISI mahallelerinde KOÇAR KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, YESILKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BAHAR SK., ÇELİK SK., ORKIDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYERİ mahallelerinde HACIYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, GELENÖZ, GERİŞ, KARAKIRAZ, KIRIK, KÖYÜN KENDİSİ, PINARLAR, SALAVAT, SARIKAYA, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, çayırlık, GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SALAVAT, SARIKAYA, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA, N KENDISI mahallelerinde AÇMA, AÇMA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYTEPE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DAĞDİBİ, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI, GÜVEN, KIRKACAK, KURUDERE, N KENDISI, OVAPINAR, TEPE ALTI mahallelerinde 1 SK., 11., 177., 4., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞDİBİ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI KÖYÜ YOLU, DÜZCE BELEDİYESİ İÇME SUYU ARI, GÜVEN KÖYÜ YOLU, KIRKACAK, KÖY, KURUDERE, OVAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, OVAPINAR KÖYÜ YOLU, ÖZYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, TEPE ALTI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, SOĞUKPINAR mahallelerinde 1864., 1896. SK., 1898. SK., 1900., 1900. SK., 1914. SK., 3306. SK., 5290. SK., DEDELER, DEDELER CD., SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde 11460., ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER mahallelerinde DEMIRCILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 06:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, HACIMEHMET, KAHVECI, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, MURADİYE-MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ mahallelerinde 107 SK., 107., 108 SK., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 5600. CD., 9100., 9130., 9131., 9132., ANADOLU OTOYOLU, CAMİ SK., ÇAM, D100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖY SK., MERKEZ, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2210. SK., 2213., 2238. SK., 2240. SK., 2243. SK., 2295., 2317., 2341., 4990., 5012., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5117., 5119., 5123., 5126., 5130. SK., 5133., 5163., BULUT SK., ZAHID KEVSERI, ZAHID KEVSERI BULVAR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, GÜZELBAHÇE, KÖYÜN KENDİSİ, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, SOĞUKPINAR, ŞEREFİYE, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4561., 4566., 4750. SK., 4752., 4752. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 5084., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5143., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5150. SK., 5151. SK., 5152., 5154., 5154. SK., 5163. SK., 71. SK., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SALLAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2212. SK., 2220. SK., 2228. SK., 2230. SK., 2231. SK., 2232. SK., 2234. SK., 2237. CD., 2239., 2239. SK., 2240., 2241., 2242., 2276. SK., 2277., 2316., 2329., 2329. SK., 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2338., 2341. SK., 2400., 2400. SK., 4993., 5020., 5099., BİLİR SK., D 100 KARAYOLU, YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, NUSRETTİN mahallelerinde 156. SK., 165., 166. SK., 170. SK., 173. SK., ASAR SK., BOLU, EREL SK., HÜSEYİN REMZİ, HÜSEYİN REMZİ SK., KUMRU SK., NUSRETTİN SK., PARS SK., PULCU SK., TEVFİK DEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 163., D 100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAKA mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde ÇILIMLI KUZEY, DÜZCE, DÜZCE CD., İSHAKLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde CAMİ CD., CELAL SK., ÇIKMAZ SK., NECIP, NECİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.