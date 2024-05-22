22 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.05.2024 - 22:43

Güncelleme: 22.05.2024 - 22:43

İstanbul ilinde 22 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah DEDE, KOLAN, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 22/05/2024 10:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARBEYAZ ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk bölgelerinde 22/05/2024 12:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.MİS, ERCİYES, EVYAP, FATİH SULTAN, KARADUT, KAYA, ŞAFAK sk bölgelerinde 22/05/2024 00:05:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NEŞELİ, 1.SERİN ÇIKMAZI, 2.ESEN, ARDIÇ, ARKIN, AVCI, AÇANGÜL, AÇIKYÜZ, BARBAROS, BARIŞ, EKİN, ENDER, EREN, ERKE, GÜLZADE, GÜN, GÜZELTEPE, HAZAL, KALE, KAMER, KIRLANGIÇ, LATİFE, METİN, NARİN, NAZİK, ORBAY, RASAT, TEVFİK FİKRET, ULUĞBEY, VARİS , YENİ DUVAR, YENİ OKUL, YUNUS EMRE, ZARİF, ZORLU YOKUŞU, ZİYA GÖKALP, ÖNAL, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk bölgelerinde 22/05/2024 00:05:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, FATİH, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YUSUF ZİYAPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KÖŞEGEN, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÖZGÜR sk / YENİDOĞAN mah ARMAĞAN, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KARANFİL, KÖŞEGEN, TARLA, ÇAKIR sk / YILDIZTABYA mah AKGÜN, BAYIR, BERCESTE, BEYZA, BUKET, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÇİLEKLİ BAHÇE sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce -KİREÇBURNU mah sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CENDERE sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah KİREÇBURNU 6. sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, HAYDAR ALİYEV, KEFELİ BAYIRI, KEFELİKÖY BAĞLAR, PARLAK ÇIKMAZI sk / KİREÇBURNU mah BİLLUR ÇIKMAZI, HAYDAR ALİYEV sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 113., 195., 196., 210. ÇIKMAZ sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AHMET BİRCAN, ARSA, AYDIN DİRİK, BARBAROS, BEDESTEN, BERHAN, BETÜL ÇIKMAZI, DEĞİRMENCİ ADİL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, EKİN, ENVER ARSLAN, GÜNDOĞDU, HACI CEMİL UMUÇ, HACI MUSTAFA ÇAĞIRIR, HALUK ÖZDEN, HALİM ULUŞAHİN, IŞIL, KADİR, KATKI, KAYNAK, MECLİS, MENEVİŞ, MUSTAFA KIZILTAN, OLTAN, PEMBEGÜL, PINAR, SAZLIDERE, SİYAMİ KÖYLÜ, TANDOĞAN, TURGUT ÖZAL, UTKU, YAĞMUR ÇIKMAZI, YELKEN ÇIKMAZI, ÇALIKAĞA, ÇAĞAN, ÇELİK, ÜLKÜ, İLKEM sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇAKIRCA sk / ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, TANYOLU, ÇEVRE PAZARI sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah ARDA, DEDEBAHÇE, DR. SADIK AHMET, EĞRELTİ, GECESEFASI, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah YEDİEVLER sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -HÜRRİYET mah sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah BAŞÇAVUŞ, D-100 KARAYOLU, ENDER, ENVERPAŞA, FİLİZ 2, HEDİYE, KAYIKHANE, KERVANSARAY, KUMSALLAR, PAZAR, SEÇKİN, YELKEN, YURT, ÇINAR 1 sk / FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BAHARDALI, BARBAROS 1, DERAN, FUNDA, KORDONBOYU, MELTEM 1, ZENGİN, ÖMER FARUK UĞURLU sk bölgelerinde 22/05/2024 11:00:00 - 22/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, BİLGEHAN, DOĞANDERE, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, FESLEĞEN, GECE, GÖKKUŞAĞI, GÜLİSTAN, KAFİYE, KIRIM, RABAK, YANKI, YAĞIZ, YÜCEL, ÇAYIRCIK, İLAYDA, ŞİMŞEK, ŞİMŞEK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 15., 5., 6., YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 22/05/2024 00:30:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 22/05/2024 00:30:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 14., 15., 16., 19., 20., 25., 3., PAZAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 22/05/2024 00:30:00 - 22/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah KAMAROT, KAPTAN, TALATPAŞA, YELKEN sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), KAMAROT, YELKEN sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1206. sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 7., 8. sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 7., 8., 9. sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 22/05/2024 11:30:00 - 22/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 628., 629., 630., 631., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 638., 639., 640., 641., 642., 643., 644., 645., 646., 647., 648., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 473., 508., 510., 512., 513., 514., 517., 518., 520., 558., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 570., 571., 572., 573., 574., 575., ORMANTEPE sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14/1. sk bölgelerinde 22/05/2024 13:00:00 - 22/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ÇAMLI sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KORKUT, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah ATATÜRK, BABİL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAHÇECİK, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, CİHANGİR, EMİR SULTAN, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3, ÖZLEM sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah REHBER sk / SOĞANLI mah EDİRNE, HÜDAVENDİGAR, REHBER, SÜLÜN 1 sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah AKPINAR, ALTAY, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜLBAYIR, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, METE, NADİDE, NAZIM ERTEN, POYRAZLI, SIRPSINDIĞI, TURUNÇLU, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, GÜLDALI, KASIM, NADİDE, ÇINAR sk bölgelerinde 22/05/2024 03:00:00 - 22/05/2024 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÖKSEL, KIRGIZ, NADİDE, ÇINAR sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 22/05/2024 10:00:00 - 22/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah AKPINAR, ALTAY, GÜLBAYIR, GÜNDOĞDU, NADİDE, SIRPSINDIĞI, TURUNÇLU, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, GÜLDALI, KASIM, NADİDE, ÇINAR sk bölgelerinde 22/05/2024 12:00:00 - 22/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TUNA mah 687. sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 420., 425., 426., 427. ÇIKMAZ, 428., 429., 430., 431., 432., 435., 436., 507., 511., 512., 513., 515., 516., 517., CAMİ, CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, ÇENGEL sk bölgelerinde 22/05/2024 00:01:00 - 22/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 435., 436., 437., 438., 439., 440., 502., 508., 509., 510., 513., 514., 515., 517., CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, OKUL, ÇENGEL sk bölgelerinde 22/05/2024 00:01:00 - 22/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 725., 727., 727/1., 728., BAĞCILAR sk bölgelerinde 22/05/2024 12:00:00 - 22/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ, ÜRGÜPLÜ sk / HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk / YEŞİLBAYIR mah ŞİMŞİR sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZİYA MERİÇ, ÜRGÜPLÜ sk / HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk / YEŞİLBAYIR mah ŞİMŞİR sk bölgelerinde 22/05/2024 13:00:00 - 22/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801., AKASYA, AKKAVAK, BADEM, BEYAZGÜL, ERGUVAN, GÜLAĞACI, GÜLDALI ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE ÇIKMAZI, ILGIN, KİRAZ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KİRAZLIK ÇIKMAZI, NAR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, SÖĞÜT, TÜTÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAMLIK, ÇAVDAR ÇIKMAZI, ÇINARLI, İĞDE sk bölgelerinde 22/05/2024 01:00:00 - 22/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 22/05/2024 10:00:00 - 22/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 60., 61., 63., 64., 65., 69., 71., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 228., 85., 87. sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR sk / SAHİL mah DÖRTYOL, GÜZELYURT, KALYON, KARAGÖZ, KOCATEPE sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3137. sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3137. sk bölgelerinde 22/05/2024 00:00:00 - 22/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1985. sk bölgelerinde 22/05/2024 00:30:00 - 22/05/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 344., 374., 375., 376., KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 241., 243., 244., 245., 246., 250., 251., 252., 253., 257., 258., 261., 262., KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk / İNÖNÜ mah 374. sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 60., 61., 63., 64., 65., 69., 71., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2102., 2104., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 11., 14., 2., 203., 205., 3., 7., 8/1., ORDU sk bölgelerinde 22/05/2024 09:00:00 - 22/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1302., 1303., 1303/1., 1304., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1321., 1327., 1328., 1329., 1336., 1351., 1352., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL, ŞEHİT YUSUF YENGİN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1280/1., 1297., 1298., 1300., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 22/05/2024 12:00:00 - 22/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.