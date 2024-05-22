22 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.05.2024 - 22:44

Güncelleme: 22.05.2024 - 22:44

KOCAELİ ilinde 22 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3950. SK., CEBELİ SK., GÜNEŞ SK., KARGALI, MUTLU SK., OTLUK SK., TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3941., GÖLCÜK CD., İsimsiz57, KARGALI CD., OKÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKIF, HACI AKİF, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde AHMET AKKOR CD., BAĞLAR CD., BAYIRLI, BAYIRLI SK., BIRLIK, D-100 KARAYOLU, EFELER, EZGİ SK., GÖRKEM SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MEVSIM, NUH ÇIMENTO, SAHIN, SAKIR ÇESME, SÜMBÜL, SÜMBÜLLÜK CD., ŞAHİN CD., ŞAKİR ÇEŞME CD., YESIM, ZÜMRÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKİF mahallelerinde KEMHANE CD., SÜSLÜ SK., TAYYAR YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, GÜVERCİNLİK mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, KULMAHMUT, ŞAHİNLER mahallelerinde AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHPAZLAR MEVKII, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKII, YUKARI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, TOPÇULAR mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANBABA CD., TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, FETHİYE mahallelerinde BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 545. SK., 548., 548. SK., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 550. SK., 551., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., 554. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde 2476. SK., 2483. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1222., 1222. SK., 1222/1. SK., HÜKÜMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 719. SK., 720/1. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 253. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3. SK., 265/1. SK., 265/2. SK., 265/3. SK., 274. SK., 336., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 361., 361. SK., 365., 365. SK., 370. SK., 371. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., CUMHURİYET CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 226. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 230/1. SK., 232., 232. SK., 234. SK., 236/1., 236/1. SK., 238/4. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/2. SK., 240/3., 240/3. SK., ERTUĞRUL GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UGUR MUMCU, UGUR MUMCU CD., UĞUR MUMCU CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127., 5127. SK., 5127/1. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5130., 5131., 5131. SK., 5132., 5132. SK., 5132/1. SK., 5133. SK., 5134. SK., 5137., 5137. SK., 5137/1. SK., 5137/2. SK., 5138. SK., 5138/1. SK., 5139. SK., 5140., 5140. SK., 5141. SK., 5142. SK., 5143. SK., 5144., 5144. SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, EMEK CD., GAZILER, İNCE SK., MENDERES, MENDERES CD., SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALTUN SK., ERDEM SK., ETHEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKINCILAR SK., HASTANE KARŞISI SK., RAHMI DIBEK, SİPAHİ SK., TAKDİR SK., ÜSTTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde BEDIR, BEDİR SK., CENGİZ TOPEL CD., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYLAN SK., ÇİĞDEM SK., DOLUNAY SK., DOST SK., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., EĞİTİM CD., GEDİK SK., GÜLDESTE SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, İNCİRLİK SK., KALP GÖZÜ SK., KAYISI SK., KOZALAK SK., MEHMET AKIF, NURKAN SK., SADE SK., SARMAŞIK SK., SEYİT SK., SONGÜL, SONGÜL SK., YALÇIN SK., YAYIK, YAYIK SK., YILDIRIM SK., ZEKAT SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1842., AKÇALI SK., AKÇE SK., ALSANCAK SK., ALTUN, AYAZMA SK., BALKAN SK., BILDIRCIN SK., CENGIZ TOPEL, CİHAN SK., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., DEĞERLİ SK., DOLUNAY, DR.ZEKI ACAR CD., EKİN SK., ENGİN SK., FERİDUN SK., HUKUK SK., İSTASYON CD., KARLI SK., KEKİK SK., KIRLANGIÇ SK., LALEM SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., ÖRNEK SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., POYRAZ SK., REHBER SK., SANCAKTAR SK., SEFER, SEFER SK., SERÇE, SİNEM SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TAHİR SK., YALÇIN, YARENLER SK., YEŞİLYURT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIZILCAPINAR mahallelerinde BAL SK., FETHİ AŞKIN CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KIZILTUĞ SK., KİRAZLIK SK., KUTAY SK., KÜME EVLER SK., MİRAÇ SK., ORUÇ SK., TEKKELI, TEKKELİ KÜME EVLER, YENİCE SK., YUSUF HOCA, YUSUF HOCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., AKTAŞ SK., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAKIRLIK CD., BAYRAK SK., BELEDİYE CD., ÇAVUŞ SK., ÇİMENLER SK, DİCLE CD., EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., INCI TANESI, İNCİ TANESİ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KISLA, KIŞLA CD., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., KUZU, KUZU SK., MERVE SK., RUŞEN SK., ŞİRİN SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALYILDIZ SK., ANKARA.., ANKARA.. CD., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYDEMİR SK., AYDOĞAN SK., AYDOĞDU SK., AYSU SK., AYŞİN SK., AYYILDIZ, BARIŞÇI SK., BELEMIR, BELEMİR SK., CEYHAN SK., CUMHURİYET. CD., DARI SK., DEMİRÖZ CD., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ERAY SK., ERGİN SK., FESTİVAL SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., GÜNGÖR, İNEGÖL CD., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MILLET, MİLLET CD., MUMCU SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEHITLER, SEYHAN SK., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİTLER CD., ULUS, ULUS CD., YENİ CAMİ SK., YILDIZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇINARLI mahallelerinde AK SK., BARIŞ, BARIŞ SK., DURMUŞ SK., KAHVECİ SK., KARAAHMET, KARAAHMET CD., LADİN SK., MERİÇ SK., ONARAN SK., ÖNDER, ÖNDER CD., SAĞLAM SK., SÜREYYA SK., VURAL, YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRCÜN, SARAYLI, YUNUS EMRE mahallelerinde 3302., 3312., 3324., 3328., 3331., 839. SK., 850., 850. SK, 860. SK., 862. SK., BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.