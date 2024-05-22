22 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.05.2024 - 22:44

Güncelleme: 22.05.2024 - 22:44

SAKARYA ilinde 22 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK, ORTAKÖY mahallelerinde 4008, 4009, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER mahallelerinde 665. SK., 718. SK., 720. SK., 727. SK., 728. SK., AKIN SK., ARDIÇ SK., ATA SK., CEMRE SK., EYÜP SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., KADEM, KAMELYA SK., KARTAL SK., KİRİŞHANE, KİRİŞHANE CD., LİMONLU SK., SAKLI, SAKLI SK., ÜSTÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 08:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 340. SK., 360. SK., EFES, FEVZİ ÇAKMAK CD., HAZAL SK., HAZAN, HAZAN SK., HİCRET, HUZUR SK., MELTEM SK., OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SELAM, SELAM SK., YAREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 32 EVLER CD., 829., 835. SK., 837. SK., 841. SK., 848., 848. SK., 850. SK., 865. SK., 866. SK., 868. SK., BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., CİHANGİR SK., DOĞUŞ SK., DURU SK., EREN SK., EVRİM SK., FERAH 2 SK., FIDAN, FİDAN SK., GÜNDÜZ, KILIÇ SK., KISMET SK., NEZİH SK., ORBAY SK., PEHLİVAN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, ÜLKÜ SK., VOLKAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BASIK SK., ÇALIM SK., GÖKALP, GÖKALP SK., HÜSEYIN RAHMI, MENEKSE, MENEKŞE SK., PAPATYA SK., SAL, SEDAT KİRTETEPE CD., SERPİL SK., ŞAL SK., TÜL, TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde HALİÇ CD., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 787 NOLU SK., 788 NOLU SK., ANBARLI SK., ÇARK, ÇARK CD., H.RAHMİ SK., KANARA SK., LÜLECI, LÜLECİ SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 48., 49 SK., 5 SK., 52 SK., 53 SK., 55 SK., 61 SK., 62, 64, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 YANYOL, SALKIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKŞEORUÇ mahallelerinde 3955., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 2702., 2704., 2710, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY/6, MERKEZ/1, ORMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., CAMILI, CAMİLİ SK., MELEKŞESOLAK SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3952., 3953., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CUMHURIYET, ERENLER, ERENLER SK., KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖNDER SK., SEFERLER, SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASPINAR, BAŞPINAR, MAHMUTBEY, SARIDEDE mahallelerinde 1060, 1060 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1083. SK., 1084. SK., 1107 SK., 1108 SK., 1109 SK., 1110 SK., 1113 SK., 1114 SK., 1158. SK., 1159. SK., 2058 SK., 3002 SK., 3004 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3007, 3007. SK., 3008 SK., 3008. SK., 3096 SK., 3097, 3097 SK., 3098, 3100 SK., 3100. SK., 3101. SK., 3102 SK., 3103 SK., 3104 SK., 3107, 3109 SK., 3110 SK., 3112 SK., 3114. SK., 3115 SK., 3118 SK., 3173 SK., 3206 SK., 3207 SK., 3504 SK., 7023 SK., ASA SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BAŞPINAR CD., EKREM GÜNAY CD., FETIH, FETİH CD., HACI HASAN EFENDI, HASAN EFENDİ CD., KONUKLAR CD., MİLLİ EGEMENLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ALP, ALP SK., ANKARA CD., AY SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAVUŞALİ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KONAK CAD.2.GEÇİT CD., MERT SK., MEŞALE SK., NAMIK KEMAL CD., NECATIBEY, NECATİBEY SK., PARK SK., SAFAK, SAFAK SK., TALATPAŞA CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TASAGIL, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKILLIK, ÇAKIROĞLU SK., DEDELER SK., GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HOROZLAR SK., MERKEZ SK., MERKEZ_4, TASAGIL, TUZLA SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, İsimsiz80 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, DUTLAR, GÖKÇELER, HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR, ILIMIYE, İLİMİYE SK., SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TUZLA, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde DERE SK., HÜRRİYET CD., MEHMET AKIF CD., SÖĞÜT CD., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 22 Mayıs Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT mahallelerinde HASTANE, HASTANE SK., NERGIS, NERGİS SK., OKUL CD., TOKİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.