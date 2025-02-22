22 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:09

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:09

SAKARYA ilinde 22 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ACAR, AHLAT, AHMET YESEVİ CD., ALEV SEZER SK., ARCADİA SAPANCA EVLERİ İÇİ YOL, ARIF YILDIZ, ARİF YILDIZ SK., AYÇA, AYÇA SK., AYVA SK., BAĞDAT CD., BAHAR, BAHÇELİEVLER SK., BAL SK., BALKAN SK., BASRIBEY, BASRIBEY/1, BAŞAK SK., BENGİSU SİTESİ İÇİ YOLU, BEYAZ EVLER İÇİ YOLU, CANDAN SK., CEVIZ, CEVİZ SK., ÇAYBAŞI CD., ÇIKMAZ, ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., DILEK, DİLEK SK., EKER, EKER SK., FESLEGEN, FİDE SK., FUNDA, FUNDA SK., GAZİPAŞA CD., GEZMIS, GEZMIS SK., GEZMİŞ SK., GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, GÖL SK., GÖLEV TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, GÖLKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, GÖLPINAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLİZAR SK., GÜVEN SK., IPEKYOLU, ISTANBUL DERE 1, İNCİR SK., İPEKYOLU, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ İÇİ YOLU, İSTANBUL DERE CD., KAMELYA, KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KARAÇAM SK., KARDELEN SK., KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI, KASTARCI SK., KEMALETTİN SAMİ PAŞA, KIRLANGIÇ SK., KIRMA, KIRMA SK., KUMBAZ, KUMBAZ CD., KUMLUK SK., LALEZAR, LALEZAR SK., LOKMANLAR, LOKMANLAR CD., MANOLYA, MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MEHTER CD., MELISA SK., MEMİOĞLU CD., MEŞELİK CD., MINE, MİNE SK., NANE, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, ÖĞRETMEN SK., ÖZKUM CD., PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, PİR SK., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., RİZZELLİ KONAKLARI İÇİ YOLU, RÜSTEMPAŞA CD., RÜSTEMPAŞA VİLLALARI İÇİ YOLU, SAATÇİ SK., SAHIL, SAHİL CD., SAKA, SAKA SK., SAKARYA CD., SAZAN SK., SAZLIK, SEDEF, SEDEF SK., SEDİR SK., SEVİMLİ SK., SEYMEN SK., SİTE İÇİ YOLU, SÖNMEZ, ŞEHİT PİLOT ÜSTEĞMEN İ. SERALP YALINPALA SK., TOMURCUK, TOMURCUK SK., TURNA, VAKIF, VAKIF CD., YAGMUR SK., YAĞMUR SK., YALI SK., YAMAN, YAMAN CD., YASEMIN, YASEMİN SK., YAYIN, YAYIN SK., YOSUN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 18 SK., 19 SK., 20, 20 SK., 22 SK., 22. SK., 48. SK., 49 SK., 50 SK., 52 SK., 53, 53 SK., 54 SK., 54. SK., 55, 55 SK., 56 SK., 57 SK., 61, 61 SK., 63, ADNAN MENDERES CD., AYVALIK, AYVALIK SK., BONCUK, BONCUK SK., D-100 KARAYOLU, GÜNAY, IHLAMUR, İSTASYON CD., KARACA SK., KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., SALKIM, SAVCI, ZAKKUM SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7093, 7093 SK., 7108 SK., 7112 SK., 7114 SK., TÜRBE CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7116 SK., YAVUZ SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1210 SK., SEHIT ILHAN ARAS, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER mahallelerinde ÇARK, ÇARK CD., H.RAHMİ SK., KANARA SK., SAL, ŞAL SK., YAKIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMKÖPRÜ, OSMANBEY mahallelerinde KUMKÖPRÜ, KUMKÖPRÜ SK., OSMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜÇOLUK mahallelerinde AŞAĞI, BOYUNDURUKÇU, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 22 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., MERKEZ SK., MERKEZ/10, SISMAN, ŞİŞMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.