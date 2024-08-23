23 Ağustos DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 10:34

Güncelleme: 23.08.2024 - 10:34

DÜZCE ilinde 23 Ağustos Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SABANLAR, YÖRÜKLER mahallelerinde SABANLAR, YÖRÜKLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, DİBEKTAŞ, KURUHÜSEYIN, KURUHÜSEYİN, MERKEZ, OSMANCIK mahallelerinde AVUTLUK, DIBEKTAS MERKEZ, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKTAŞ KÖYÜ YOLU, KURUHÜSEYIN, OSMANCIK, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ İÇ YOLU, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRNIK mahallelerinde arsaklar iç yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIYIKÖY mahallelerinde CUMHURİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 23 Ağustos Cuma 10:45-12:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIYIKÖY, N KENDISI, ÖREN mahallelerinde KIYIKÖY, KIYIKÖY KÖYÜ YOLU, ÖREN, ÖREN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 19. SOK., 201. SK., 203. SK., 207. SK., 212. SK., 304. SK., ANADOLU OTOYOLU, MENDERES CD., ŞİFALI SU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÜLTÜR mahallelerinde 117, 117. SK., 125, 152, 157, 301 SK., 302. SK., 308. SK., 317, 317. SK., 318 SK., 319 SK., 320, 323, 327, 330, FATİH PARKI İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDEDÜZÜ, N KENDISI mahallelerinde DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Ağustos Cuma 01:30-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BEYCİLER, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 1425., 1464. SK., 1467. SK., 1468. SK., 1475. SK., 1483. SK., 1493. CD., 1510., 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1544. SK., 1547., 1547. SK., 1549. SK., 1552. SK., 1554. SK., 2180. CD., 2424. SK., 2426., 2426. SK., 2427., 2428. SK., 2431. SK., 2434., 2441., 2454. SK., 2456., 2456. SK., 2458. SK., 2461. SK., 2462. SK., 2465. SK., 2466., 2466. SK., 2467. SK., 2498. SK., 2500., 2500. SK., 2506. SK., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2518. SK., 2519., 2519. SK., 2520. SK., 2527., 2528. SK., 2531., 2543. SK., 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2887. SK., 2889., 2889. SK., 2890. CD., 2892., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2904. SK., 2906. SK., 2910., 2926., 2930., 2930. SK., 2932., 2932. SK., 2933., 2933. SK., 2936., 2936. SK., 2937., 2939., 2939. SK., 2941., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2949. SK., 2951., 2952. SK., 2956., 2957, 2961., 2961. SK., 2962. SK., 2964. SK., 2965., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2971. CD., 2972., 2974., 2977., 2977. SK., 2979. SK., 2980., 2980. SK., 2981. SK., 2988., 2988. SK., 3039., 48. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATASEVEN, ATASEVEN SK., BEYCİLER KAVŞAĞI, ÇİLİNGİR SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., HALİL AĞA ÇK., KALMAK, KALMAK SK., KARADENİZ SK., KARAKUS, KARAKUŞ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUYUMCU, KUYUMCU CD., NEŞET KUYUMCU CD., NİSAN 17. SK., NOBELFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCA, TORLAK SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ATIK, BAYRAM, BAYRAM SK., ÇAY SK., EYDA SK., GÜVEN, GÜVEN SK., İLERİ SK., KALYONCU SK., KERVAN 1, KERVAN 1 SK., MEHMET ÜNNÜ SK., SEYDA, SPOR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Ağustos Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde HACI ŞAKİR SK., HASRET, KUMRU SK., MEYDAN SK., SADIK REİS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.