23 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.09.2024 - 10:15

Güncelleme: 23.09.2024 - 10:15

KOCAELİ ilinde 23 Eylül Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, AVCIKÖY, YALAKDERE mahallelerinde 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 3418., 3425., 4 TEMMUZ SK., ATATÜRK 1924 MEYDAN, AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNA HERSEK SK., ÇANAKKALE CD., ÇAVUŞ MEHMET CD., ÇINAR ÇEŞME SK., DAMLA, ELMAS SK., EYÜP SULTAN CD., GARDENYA SK., GÜLEN SK., GÜREŞ SK., GÜVEN SK., HASAN AGA, HASAN AĞA CD., HASAN ERYİĞİT CD., HASANPINARI, KIRKPINAR, KIRKPINAR CD., KURTULUŞ SK., MANOLYA SK., MERDIGÖZ, MOR MENEKŞE SK., NEHIR, SARAY SK., STAD SK, SU DERESI, SUSAM SK., TEBESSÜM, TOPÇU DERE SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde İSMET İNÖNÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ mahallelerinde 124., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 140. SK., 142., 143., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153/1., 170. SK., MUAMMER AKSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 11/1. SK., 11/2. SK., 11/3. SK., 12. SK., 2231/1., 2231/1. SK., 2231/2. SK., 2232., 2232. SK., 2235., 5/6., 5/6. SK., 5/7. SK., 6/1. SK., 6/2., 6/3. SK., 6/4. SK., D-100 KARAYOLU CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2225. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2235. SK., 2236/1. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2240. SK., 2241. SK., 2242. SK., 2244. SK., 2250. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3., 2334/5., 2334/8. SK., 2335/1. SK., 2335/3. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2340., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., IŞIK, KUBİLAY CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3215., 3216., 3278., BADEM SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203., 602., 602. SK., KIZILAY CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1203. SK., SEHIT NUMAN DEDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 612. SK., FEVZI ÇAKMAK, ILYAS UZUNER, İLYAS UZUNER CD., KADIOĞLU CD., KIZILAY, MEHMET AKİF ERSOY CD., ŞEHİT NUMAN DEDE CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., TANZİMAT SK., TURAN SK., ÜLKER SK., VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., ÜLKEM SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., AKÇAY SK., AKKAYA, ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYBASTI SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BADEMCI, BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASAKLI, BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR, BESTEKAR SK., BEYAZLI SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÖKGÖZ SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILICA SK., ILKE, İLKE SK., İNCİR. SK., İNTİZAM SK., İSTİKRAR SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARAKAVAK SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYUCAK SK., KUYULU SK., KUZGUNDERE, KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKSE, MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHINTEPE, SAKA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TAŞER SK., TUĞBA SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK., ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN mahallelerinde AKÇA SK., BAGDAT, BILGI, BİLGİ SK., BOSTAN, BOSTAN SK., ÇAKI SK., EMRE SK., GLÜCKAUF SK., HIZIRREİS CD., MENZİL SK., NAGİHAN SK., NEHİR SK., ÖZLEM SK., SAYAR SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KUZEY mahallelerinde AGADERE, AĞADERE CD., HAMİT KAPLAN CD., HARMAN SK., YOSUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ALİ AYGÜN SK., ANIL, BAĞIN SK., BAHAR, BAHAR SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BUHARA SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FILIZ, FİLİZ SK., FURUNCU SK., GÜLDESTE, HACI İDRİS SK., HİCAZ SK., INANÇ, KAHRAMAN SK., KÖROĞLU CD., MEMNUN, MEMNUN SK., SAKA, ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., YALKIM SK., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, ÇINARCIK SK., DEĞİRMENLİ SK., DERE, DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SAHINLER, SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALİ, ÇARŞI, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, KIRKARMUT, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SUCUALİ, YUSUFÇA mahallelerinde AKÇAMEMETLER MEVKII, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BESIRLI MEVKII, BESIRLI MEVKII KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKII, CANSIZLAR MEVKII KÜME EVLER, CANSIZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAKALLAR MEVKII, ÇAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, İZMİT CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KIRKARMUT DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KIRKARMUT MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER, RUSENLER MEVKII, SUCUALI MERKEZ MEVKII, TATARLAR MEVKII, TATARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELIMIYE, SELİMİYE mahallelerinde SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde ALPEREN, ALPEREN SK., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL CD., AVŞAR SK., BAHARİYE SK., BIRLIK, BİRLİK SK., BOZ SK., ÇAY, ÇAY SK., DİRLİK SK., EREN SK., ESENTEPE, GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., METIN, METİN SK., NACAR SK., SEVAL SK., SIMSEK, ŞERİFE SK., ŞİMŞEK SK., ULUSU SK., ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1842., ABİD SK., AKÇE SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKPINAR SK., ALİYE SK., ALSANCAK SK., ANKA SK., ARMUTLU SK., ARSLAN SK., ASALET SK., ATATÜRK CD., ATLAS, AYAN SK., AYAZMA SK., AYDIN, AYDIN SK., AYDOĞAN SK., AYFER, AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSENUR, AYŞENUR SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYPINARI SK., BEYZA SK., BILDIRCIN SK., BİRKAN SK., BORA, CENGIZ, CENGİZ SK., CENK SK., CEVAHİR SK., CEYHAN SK., CEZBE, CEZBE SK., CİHAN SK., CÖMERT, CÖMERT SK., ÇAMDIBI SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇUBUK SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIVAN, DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DURAN SK., DÜZLÜK SK., ECEHAN SK., EDİP SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EFLATUN SK., EĞİTİM CD., ELEK SK., ELMALI SK., EMIN, EMİN SK., EMSAL SK., ERIKLI, ERIS, ERİKLİ SK., ERİŞ SK., ESENGÜL SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EYVALLAH SK., FEVZİ SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇİT SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GÜLVEREN SK., GÜNER, GÜNEŞ SK., GÜRKAN SK., GÜRSEL SK., HABİB SK., HANEDAN SK., HAZINE, HİLAL SK., HİSAR SK., HUZUR, HÜSAM SK., ILGAZ SK., ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIN SK., İLGİ SK., İMAN SK., İNCİ SK., İNCİRLİK SK., KAFKAS SK., KALP GÖZÜ SK., KANDİL SK., KARAHISAR, KARAHİSAR SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAYMAZ SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KENAN SK., KEŞİF SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRÇİÇEĞİ SK., KIRLANGIÇ SK., KISA, KISA SK., KISMET, KISMET SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU, KORU SK., KOSOVA SK., KOZALAK SK., KÖŞK SK., KUBİLAY SK., KUTUP, KUTUP SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., LALEM SK., MAHİR SK., MEHMET AKIF, MENEKŞE SK., MERCAN, MERCAN SK., MERDIVEN, MERDİVEN SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MİHRAP SK., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV, MOLLA HÜSREV CD., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜLK, NUH SK., NURAY SK., NURKAN SK., ORTANCA SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖZCAN SK., ÖZDEL, ÖZDEL SK., ÖZDEN SK., PAMUK SK., PETEK SK., PINARBAŞI SK., PIYALE, RAUF ORBAY CD., REHBER SK., REIS, REİS SK., REŞİT SK., RÜYA SK., SACİT SK., SADE SK., SAHRA SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SEBNEM, SEÇKİN SK., SEFKAT, SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SILA SK., SİNEM SK., SÖĞÜT SK., ŞAMDAN SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEREF SK., ŞEVKET SK., ŞEVVAL SK., ŞURA SK., TAHİR SK., TALEBE, TALEBE SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TUNA SK., TURNALI SK., ULAS, ULAŞ SK., ULUSU, UMUT SK., ÜLKÜM SK., ÜNLÜ SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEZİR SK., YARENLER, YAYIK, YAYIK SK., YELİZ SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZEMBİL SK., ZÜMER, ZÜMER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 23 Eylül Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURAKLI, HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde 3501., 3703., 3705, 3705., CAMİ SK., DURAKLI, NALBANT SK., PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.