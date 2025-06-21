23 kiloya düşen Nihal Candan hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.



Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan’dan acı haber geldi. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın 2. kez kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Nihal Candan 30 yaşındaydı.