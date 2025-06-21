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23 kiloya düşen Nihal Candan hayatını kaybetti

23 kiloya düşen Nihal Candan hayatını kaybetti

21.06.2025 00:39:00
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Haber Merkezi
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23 kiloya düşen Nihal Candan hayatını kaybetti

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti. 2 kez kalbi duran internet fenomeninin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti. 

Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan’dan acı haber geldi. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın 2. kez kalbi durdu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Nihal Candan 30 yaşındaydı.

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