23 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:16

MANİSA ilinde 23 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Hacet; İsimsiz6, , İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Armutçuk Sk., İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, Hacet Köyü Yolu, Hacet Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Kocaiskan; Kocaiskan Köyü İç Yolu, Kocaiskan Köyü Yolu, , Kocaiskan Küme Evler, Kocaiskan Küme Evleri, KOCAİSKAN, DARDERESİ, İsimsiz1, Kocaiskan Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Kıryurt Mvk., Yaylacık Sk., İsimsiz15, Oyuklar Mvk., İsimsiz17, Yaylacık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, Çayıryeri Sok., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz48, Sarıkaya Mvk., İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, Kocaiskan, darderesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Kuyucak; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Kuyucak, Kuyucak Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Sakarlı; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz1, Sakarlı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Söğütalan; , Bademli Sok., İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Söğütalanı, Söğütalanı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Bademli; , Bademli Sok., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, Bademli Sk., Bademli Köy Civarı Mvk., Bademli Köy Civarı Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Bakır; , İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında İlyaslar; , İLYASLAR YOLU, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İLYASLAR YOLU, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz62, İsimsiz63, İlyaslar Köyü İç Yolu, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Karakurt; , Sakarcalı Mvk., İsimsiz2, İsimsiz3, Kocaağaç Mevki, İsimsiz11, İsimsiz47, İsimsiz49, Sütçüler Sk., Sütçüler Sk., İsimsiz52, Sütçüler Sk., Sütçüler SK., İsimsiz56, Karakurt Sk., İsimsiz62, İsimsiz63, Sütçüler Sk., İsimsiz65, İsimsiz66, SÜTÇÜLER SK., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Küçükyaya; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Siledik; , SİLEDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Yağmurlu; , YAĞMURLU, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, Dülgerbağı Mvk., İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Yağmurlu Sk., İsimsiz23, Sakarcalı Mvk., İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Yağmurlu Sk., Yağmurlu Sk., Yağmurlu Sk., Yağmurlu Köyü Yolu, Yağmurlu Köyü İç Yolu, Yağmurlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Şair Eşref; , Taş Köprü Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Tevfikiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Kayadibi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Alacalar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Alacalar Cad., İsimsiz5, Alacalar Sk., İsimsiz7, Alacalar Sk., İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Alacalar Sk., ALACALAR SK., İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, Alacalar Köyü Yolu, ALACALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Alifakı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz21, Alifakı Sk., İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Alifakı Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, Alifakı Sk., İsimsiz31, Alifakı Sk., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, Alifakı Sk., Alifakı Köyü Yolu, Alifakı Köyü İç Yolu, ALİFAKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Bostancı; , Başpınar Cad., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Bostancı Sk., İsimsiz7, Karakurt Ova Yolu, İsimsiz9, İsimsiz10, Bostancı MH., İsimsiz12, İsimsiz13, BOSTANCI MH., İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, BOSTANCI MH., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Baklataşı Mvk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz49, ÜÇOLUK MVK., İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, Bostancı Sk., İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Koşukaya Mvk, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, Toki Site , Toki Site, Bostancı Sk., Bostancı Sk., Bostancı Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, Bostancı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Çaltıcak; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, HELİMLER, Helimler Sk., ÇALTICAK, Çaltıcak Köyü Yolu, Çaltıcak Köyü İç Yolu, ÇALTICAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Çobanlar; , İsimsiz2, Çobanlar Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz32, İsimsiz45, İsimsiz46, Çobanlar Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Demirtaş; , DEMİRTAŞ, Dardere Mevki, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirtaş Sk., KARPUZLUK, DAĞDERESİ SK., İsimsiz54, Dağdere Sk., DAĞDERE SK., İsimsiz14, Büyükdamlar Mvk., İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Büyükdamlar, İsimsiz23, Çınarcık Sok., Demirtaş Sk., Pusan Mevki, Demirtaş Sk., Pusan Mevki, Küçük Ova Sk., Küçükova Sk., Pusan Mvk., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz43, Demirtaş Sk., İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, demirtaş, Bırçalık Mvk., Köycivarı Mvk., Yeni Cad., BALIKESİR YOLU, Demirtaş Köyü İç Yolu, Demirtaş Sk., Hacet Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Dualar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Sayalar Sk., İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz3, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Dere Sk., DERE SK., İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, ARDIÇLI SK., İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz33, Orta Sk., Dualar, Dualar Köyü Yolu, Dualar Köyü İç Yolu, ORTA, kınık, HELİMLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Fırdanlar; , İsimsiz1, İsimsiz2, DEMİRTAŞ MH., İsimsiz3, İsimsiz38, İsimsiz39, Fırdanlar Sk., Fırdanlar Köyü Yolu, Fırdanlar Köyü İç Yolu, Taşpınar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Gebeler; , gebeler, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, Karakurt Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, gebeler Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Cennet Pınarı Mvk., Gebeler Sk., Gebeler Köyü İç Yolu, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., Gebeler Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Gelenbe; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, 1-1 Sk., İsimsiz18, 3 Sk., İsimsiz20, 2. Sk., 2. Sk., 2. Sk., İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, Vatan Cad., İsimsiz49, İsimsiz57, İsimsiz58, Gelenbe Sk., İsimsiz32, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, Kocaova Mvk., İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Şht. Tahir Aymaz Cad., 7. Sk., İsimsiz80, İsimsiz81, VATAN CAD., İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz1201, 19. Sk., 19. Sk., Alacalar Cad., Harmanlık Mvk., VATAN CAD., VATAN CAD., 26 Sk., Atatürk, BALIKESİR YOLU, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., VATAN CAD., 13. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 25. Sk., 6., 19. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Gökçukur; , Gökçukur MH., İsimsiz2, İsimsiz3, Gökçukur Köyü Yolu, Gökçukur Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Güvendik; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz1, Güvendik Sk., Güvendik Sk., İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Güvendik Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, Güvendik Sk., İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Guvendik Köy Yolu, Guvendik Köy Yolu, Guvenlik Köy Yolu, Güvendik Köyü Yolu, GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Halkahavlu; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz6, Gökçukur Sk., İsimsiz7, İsimsiz13, İsimsiz14, Halkaavlu Köyü Yolu, Halkaavlu Köyü İç Yolu, GÖKÇUKUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Hamidiye; , Hamidiye Sk., İsimsiz5, Donbayyatağı Mvk., Hamidiye Köyü Yolu, Hamidiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Hamitli; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, HAMİTLİ Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Hamitli Sk., İsimsiz1, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, Sarıorman Mvk., Hamitli Köyü Yolu, Hamitli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz5, İsimsiz6, Işıklar Sk., Işıklar Köyü Yolu, Işıklar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Kınık; , Kınık Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, Kınık Sk., İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, Kınık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Kınık Sk., İsimsiz23, BALIKESİR YOLU, Kınık Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-23 2025-03-23 09:00:00.527-2025-03-23 15:00:07.243 saatleri arasında Çavdır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-23 2025-03-23 09:00:24.695-2025-03-23 15:00:32.542 saatleri arasında Reşat Bey; 289. Sk., 291. Sk., 292. Sk., 293 Sk., 294 Sk., 295. Sk., 296. Sk., 316. Sk., 316.(Rumeli) Cd., 317. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329 Sk., 329. Sk., 329/1 Sk., 331. Sk., 323., 335. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 365. Sk., 366. Sk., 580 Sk., 583. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 598. Sk., 600. Sk., 601 Sk., 602. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606 Sk., 607 Sk., 608 Sk., 609., 610. Sk., 611. Sk., 615. Sk., 617. Sk., 618 Sk., 618/1 Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621., 622. Sk., 629. Sk., 316.(RUMELİ), , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz120, İsimsiz38, İsimsiz39, 316/1, İsimsiz41, İsimsiz16, İsimsiz43, İsimsiz142, İsimsiz104, 316sk sonu serpme evler, İsimsiz110, 613., 623., 622/1, 316 sk, 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 168. Sk., 169. Sk., 170. Sk., 171., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 188. Sk., 189. Sk., 190. Sk., 191. Sk., 192., 286. Sk., 287. Sk., 288. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:24.695-2025-03-23 15:00:32.542 saatleri arasında Seyit Ahmet; , İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz93, 298, İsimsiz95, İsimsiz96, 716, İsimsiz98, İsimsiz99, 717, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz107, İsimsiz109, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz115, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz150, İsimsiz163, 623, 685, 288. Sk., 290. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 311, 308. Sk., 309 Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316/1. Sk., 318. Sk., 621., 673. Sk., 699. Sk., 716 Sk., 316.(RUMELİ), 301 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:24.695-2025-03-23 15:00:32.542 saatleri arasında Atatürk; 162., 161., 160. Sk., 160, İsimsiz90, İsimsiz88, 196, 161 sk, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, , 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 185. Sk., 186 Sk., 186., ŞEHİT AHMET TEZCAN, 196., 337. Sk., 339. Sk., 341. Sk., 351. Sk., 357/1. Sk., 555. Sk., 166., 165. Sk., 163. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Dombaylı; İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz90, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz120, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz64, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz231, Dombaylı Sk., , İsimsiz122, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, DOMBAYLI, Dombaylı Köyü Yolu, Salihli Simav Yolu, CAMİ/1 SOK., İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Taytan; İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz114, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz32, İsimsiz115, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, 196 sok, İsimsiz66, İsimsiz69, İsimsiz9, İsimsiz81, İsimsiz83, İsimsiz227, CAMİİ/1, İSİMSİZ, kocakır mevkıı, Akhisar Salihli Yolu, Salihli Simav Yolu, 59, Bezirganlı, TAYTAN KÖY İÇ YOLU, 144, İsimsiz99, İsimsiz102 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Adala; İsimsiz119, Salihli Simav Yolu, İsimsiz123, İsimsiz118, İsimsiz117, , İsimsiz88, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz116 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz47, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Akören; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Durasıllı; 1081, 33., İsimsiz427, İsimsiz426, İsimsiz423, İsimsiz422, İsimsiz406, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Çavlu; , İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, ÇAVLU, BERBEROĞLU, çavlu iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Karaoğlanlı; , İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, BALCI SOK, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Karaoğlanlı Köyü İç Yolu, 1081, Karaoğlanlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Kırveli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 09:00:50.544-2025-03-23 15:00:59.126 saatleri arasında Sarıpınar; , İsimsiz13, 1079. Sk., 1081 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet , karaca ahmet küme evleri, Doğan Küme evleri, EFE, şehit küme evleri, karacaahmet, , karacaahmet.., İsimsiz1, karacaahmet, İsimsiz36, karacaahmet küme evleri, efe kümeevler, karaca ahmet küm.ev., İsimsiz49, karacaahmet, karacaahmet, karacaahmet elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Bağyolu; , İsimsiz5, karayağıt, karayagıt mevki, bağyolu gülbahçe yolu, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, bagyolu, bağyolu, bağyolu köyü iç yolu, bağyolu, bağ yolu iç yolu, BAĞYOLU, çullu, Osmancalı Yolu, Üçpınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Beydere; , İsimsiz1, Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Evrenos; , evrenos, evrenos, evrenos_, evrenos__ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Gürle; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Şamar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz6, ŞAMAR, şamar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Sarınasuhlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Sarınasuhlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Yağcılar; , BURSALI, bursalı, YENEN, yağcılar, cumhuriyet meydanı, yagcılar, yozgatlı sokak, çiftlik, İsmetpaşa Cd., İ. Ceran Sk., Çiftlik Sk., Çayırlar Sk., Uyanık Cd., cumhuriyet meydanı, uyanık, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı kümeevler, çiftlik, cumhuriyet meydanı kümeevler, FATİH, parlayan, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz69, BALABAN, çetin, adnan menderes, parlayan, ARINÇ, İsimsiz60, i.ceran, İsimsiz55, atsızata sk, İ.CERAN, İsimsiz49, BİLGİLİ, sancaklı, kostak, arslan, atlıata, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, uyanık sokak, uyanık, İsimsiz21, İsimsiz20, YUSUF GÖK, ÖNDER, PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Üçpınar; İçen Sk., Şengör Sk., YASEMİN, lale, mezarlık, balkan, fevzi çakmak, özlem, İsimsiz32, yeni üçpınar küm evleri, İsimsiz18, İsimsiz16, pazarçeşme, , nazire, pınar, sengör, demir sk, İsimsiz49, İsimsiz50, harmanyeri, İsimsiz54, İsimsiz55, irlik, İsimsiz59, MEVSİM, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, harmanyeri, büyükarpaçay, mezarlık, çamlık, defne sokak, cemile nine, lale sk, balkan, ZAMBAK, DEVECİ, kabristan, yeniüçpınar, lale, 1. Aralık Sk., 2. Aralık Sk., 3. Aralık Sk., 4. Aralık Sk., Ara Sk., Bahar Sk., Barış Sk., Demir Sk., Dere Sk., Değirmenci Sk., Fatma Hanım Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gülbahçe Köyü İç Yolu, Gümüş Sk., Karakol Sk., Katip Sk., Küçükçayiçi Sk., Manav Sk., MERKEZ, Mert Sk., Mezarlık Sk., NAZİRE, Okul Sk., Paşa Sk., Poyraz Sk., PINAR, Sümbül Sk., Sırmalı Sk., Tabanca Sk., Tunç Sk., Yağmur Sk., Çeşme Sk., Üçpınar Yolu, İnönü Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Müslih; muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Muradiye; , MUHASEBE, karahayıt kümeevler, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜME EVLERİ, 1, gökdu kümeevler, göksu kümeevler, Çullu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Atatürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Kocakoru; Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, kocakoru, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Gülbahçe; gülbahçe, GÜLBAHÇE, Üçpınar Yolu, Gülbahçe Köyü İç Yolu, gülbahçe, gülbahçe, bağyolu gülbahçe yolu, gülbahçe, gülbahçe, gülbahçe, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, pazarçeşme, İsimsiz2, gülbahçe, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Çamlıca; çamlıca, Çamlıca Kümeevleri, İsimsiz6, çamlıca, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Bostanlar; Bostanlar Köyü İç Yolu, bostanlar , bostanlar iç yolu, BAĞYOLU BOSTANLAR, BOSTANLAR ÇAMLICA, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Avdal; Osmancalı Yolu, Avdal Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçüksümbüller, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.659-2025-03-23 16:00:00.653 saatleri arasında 75. Yıl; 5395. Sk., 5391. Sk., 5387. Sk., 5375. Sk., 5373. Sk., 5365, 5361. Sk., 5359. Sk., 5357. Sk., 5355. Sk., 5353. Sk., 5351. Sk., 5349, 5342. Sk., 5330. Sk., 5319. Sk., 5318. Sk., 5317. Sk., 5316. Sk., 5315. Sk., 5314. Sk., 5313. Sk., 5311. Sk., 5310. Sk., 5309. Sk., 5308. Sk., 5307. Sk., 5306, 5305. Sk., 5303. Sk., 5347, , VALİ AZİZ BEY, Mehmet Akif Ersoy Cd., Bahri Sarıtepe Cd., 5399. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, çamköy bağ yolu, Çamköy Köyü İç Yolu, çamköy, İsimsiz30, yeni-2, yeni-2, yeni sokak, İsimsiz26, İsimsiz25, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Çınarlıkuyu; , çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, çınarlı kuyu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu iç yolu, Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Karayenice; karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Kırançiftliği; , kırançiftliği sk., İsimsiz2, İsimsiz4, Kırançiftliği Caddesi, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, KIRANÇİFTLİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, halıtlı, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, halıtlı, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-23 2025-03-23 10:00:00.642-2025-03-23 16:00:00.117 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.