23 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 23.05.2024 - 00:24

DÜZCE ilinde 23 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUDERE mahallelerinde ÖZYANIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, MERKEZ mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ YOLU, KARAÖMER, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 17:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZA mahallelerinde HAMZA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 216., 219., 219. SK., 220., 220. SK., 223., 223. SK., 224. SK., 249. SK., ÇİFTÇİOĞLU SK., DILBEROGLU, FETİBEY SK., İLİM SK., İNKILAP SK., OSMAN KUYUMCU SK., SÜLEYMAN NAFIZ, SÜLEYMAN NAFİZ SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REİS SK., ZIYA GÖKALP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 163. SK., 5503. SK., 5505. KÜME EVLER, 5509. SK., 5511. SK., 5554. SK., 5560., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ, MİMAR SİNAN CD., PREFABRİK EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, KARA HACIMUSA mahallelerinde 1372., 1375. CD., 1376., 1378. SK., 1387., 1388. SK., 1389. SK., 1391. SK., 1393. SK., 1395., 1405. CD., 1412., 1417., 1417. SK., 2644. CD., 2661. SK., DÜZCE TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSE, PINARLAR CD., ŞEHİT TEĞMEN UĞUR ALTAN İLKOKU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5500., 5500. CD., 5556. SK., 5557. SK., 5558. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 487. SK., 490., 491. SK., 492. SK., 493., 493. SK., 499. SK., 515. SK., 5706. SK., 5707., 5790., CEMAL HIZAL SK., CEVDET KOMİT CD., EMEL SK., HÜSEYİN SENA SK., KARAYAKA SK., MUALLİM SK., SABIR SK., ŞEVKİ HIZAL SK., TATLICI SK., TESLİM SK., TÖRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER mahallelerinde DEMIRCILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, SOĞUKPINAR mahallelerinde 1864., 1896. SK., 1898. SK., 1900., 1900. SK., 1914. SK., 3306. SK., 5290. SK., DEDELER, DEDELER CD., SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2210. SK., 2213., 2238. SK., 2240. SK., 2243. SK., 2295., 2317., 2341., 4990., 5012., 5055., 5059., 5059. SK., 5060. SK., 5117., 5119., 5123., 5126., 5130. SK., 5133., 5163., BULUT SK., ZAHID KEVSERI, ZAHID KEVSERI BULVAR, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOLAMASI, GÜZELBAHÇE, KÖYÜN KENDİSİ, NALBANTOĞLU, POYRAZ, SALLAR, SOĞUKPINAR, ŞEREFİYE, YAHYALAR, YUKARI YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELİEVLER CD., 101. SK., 4556. SK., 4557. SK., 4560. BULVAR, 4561., 4566., 4750. SK., 4752., 4752. SK., 4753., 4756. SK., 4757., 4759., 4759. SK., 4760., 4761. SK., 4762. SK., 4765. SK., 4766., 4766. SK., 4769. SK., 4771. SK., 4773., 4773. SK., 4775. SK., 4779. SK., 5084., 5099. BULVAR, 5114. SK., 5143., 5148. SK., 5149. SK., 5150., 5150. SK., 5151. SK., 5152., 5154., 5154. SK., 5163. SK., 71. SK., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SALLAR KÖYÜ YOLU, SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU, YUKARI YAHYALAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2212. SK., 2220. SK., 2228. SK., 2230. SK., 2231. SK., 2232. SK., 2234. SK., 2237. CD., 2239., 2239. SK., 2240., 2241., 2242., 2276. SK., 2277., 2316., 2329., 2329. SK., 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2338., 2341. SK., 2400., 2400. SK., 4993., 5020., 5099., BİLİR SK., D 100 KARAYOLU, YAHYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, NUSRETTİN mahallelerinde 156. SK., 165., 166. SK., 170. SK., 173. SK., ASAR SK., BOLU, EREL SK., HÜSEYİN REMZİ, HÜSEYİN REMZİ SK., KUMRU SK., NUSRETTİN SK., PARS SK., PULCU SK., TEVFİK DEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 163., D 100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YAKA mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, YAKA, YAKA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, BAHADIR YALÇIN CD., ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, GELINCIK, KIRAÇ SK., MİRAY SK., SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde BAHAR SK., ÇELİK SK., ORKIDE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYERİ mahallelerinde HACIYERİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, GELENÖZ, GERİŞ, KARAKIRAZ, KIRIK, KÖYÜN KENDİSİ, PINARLAR, SALAVAT, SARIKAYA, SETLIK, ÜÇKESE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, çayırlık, GELENÖZ KÖYÜ YOLU, GERİŞ KÖYÜ YOLU, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, PINARLAR KÖYÜ YOLU, SALAVAT, SARIKAYA, SETLIK, ÜÇKESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, KUMLUCA, MERKEZ mahallelerinde DAMLA SK., FENER SK., HILMI ÇIÇEK, KAYALAR, KEFELİ SK., MEVLANA, MEVLANA SK., PINAR, ŞÜKRÜ KOMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN, YAZIPINAR mahallelerinde 409., 412 SK., 413. SK., 420. SK., 518., 518. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLOVA mahallelerinde YESILOVA, YEŞİLOVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde ÇILIMLI KUZEY, DÜZCE, DÜZCE CD., İSHAKLAR KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde CAMİ CD., CELAL SK., ÇIKMAZ SK., NECIP, NECİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.