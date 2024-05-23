23 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:23

Güncelleme: 23.05.2024 - 00:23

İstanbul ilinde 23 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ÇALIKUŞU sk / NİSBETİYE mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 23/05/2024 10:00:00 - 23/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, ÇELİK sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 23/05/2024 10:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 23/05/2024 11:00:00 - 23/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ÇAYIR sk / NAKKAŞ mah ALACA, ALİ RIZA EFENDİ, AYŞULE, BARIŞ, COŞKUNDERE, DERİNDERE, DESEN, ESKİCİ BABA, EYÜP PEHLİVAN, GÜNDOĞUŞU, HACI TEVFİK, HARMANLIKLAR, HÜRREM, KOŞUYOLU, MASLAK, NAKKAŞ, NARLI, OTLUK, PAŞAÇAYIRI, RÜYA, SADIK ONBAŞI, TEKİN, VURAL, YAZLIK, ZEYREK, ÇANGIR, ÇARŞI, ÇETİNER, ÖRENBAYIRI sk / OKLALI mah KERİM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ÖRCÜNLÜ mah ASAR, AYTAÇ ÇIKMAZI, BAŞARAN, BAŞKOMUTAN, ERDOĞAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, IŞIK ÇIKMAZI, KIDEM ÇIKMAZI, KINCAL, KIRAÇ, SEFERŞAH, TANSU, TOROS, YAZ, ZENCEFİL, ÇALILI, ÖZKAN, ŞAHİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah KOCAYEMİŞ, SEDİR sk bölgelerinde 23/05/2024 09:30:00 - 23/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AY IŞIĞI, 1.AYDIN, 1.CEYLAN, 1.KALE, 1.KIRLANGIÇ, 1.NİLÜFER, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, PİRAMİT, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah BILDIRCIN sk bölgelerinde 23/05/2024 12:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah MIHÇILAR sk / CİBALİ mah ASTAR, HASAN BABA, HASAN BABA ÇIKMAZI, HAYDAR, HAYDAR YOKUŞU, HAYDAR İMARETİ, KARADENİZ, KIYAK, KÜÇÜK MEKTEPLİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, SİNAN CAMİİ, VİŞNAP sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah KARADENİZ, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, DERS VEKİLİ, FENERLİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HASAN BABA, HATTAT İZZET, KIRBACI, MEKTEPLİ, MIHÇILAR, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, TURŞUCU HALİL, YESARİZADE, ÂRİFZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, AKSARAY MEKTEBİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, SADİ ÇEŞMESİ, TANBURİ CEMİLBEY, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 904., 910., 911., 911/1., SEFA sk bölgelerinde 23/05/2024 00:05:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 23/05/2024 10:00:00 - 23/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 23/05/2024 12:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah CAMİİ ŞERİF, HAYIRLI ÇIKMAZI, KADİFE , MUHTARLIK, SIRMACILAR., TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI, ÇEŞMELER, ÇÖMLEKÇİ sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PTT EVLERİ mah ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, ÇAYIRBAŞI sk / ÇAYIRBAŞI mah BAHÇEKÖY, CAMİİ ŞERİF, EKBİÇ, KAPTAN, KISA, MUHTARLIK, TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYSUN, BATURAY, EKREM, ERKAM, ERİM, SEYDİ ALİ REİS, YEKTA, ÇİĞDEMLİ, ÖZGÜVEN, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 23/05/2024 13:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DARÜLACEZE, GEÇİT, HANIMEFENDİ, KOCAMANSUR, PERİHAN, REHA YURDAKUL, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANKARA, ATATÜRK, BİNGÜL, SOYDAN sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah GAZANFER, RANA sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, EGELİ, FİNİKE, TUNÇASLAN, TUĞRA, YALIKAVAK, ÇAMLIÇEŞME, ŞİLE sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, AVUKATLAR, BAKİ, BALAT, BORA 1, BOĞAZ 1, BÜLBÜL 1, BİRSEN, CELALİYE KAMİLOBA, D-100 KARAYOLU, FİLİZ 3, GÖZDE, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KAYALIK 1, KERVAN 2, KORAY, KORYÜREK, KUL, KÖPRÜBAŞI, MEYVECİLER, MUTLU 1, MİLLET 5, MİMARSİNAN 1, NİYAZ, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TEZCANLI, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk / KAMİLOBA mah AYDIN 2, BARIŞ MANÇO, BERRAK, BORAN, BUKET 2, BİLGİNLER, BİRLİK, CELALİYE KAMİLOBA, D-100 KARAYOLU, DEREBOYU, EGEMEN, ERDEM 3, FESLİHAN, FİLİZ 3, GÖNÜL 3, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, GÜNGÖRMÜŞ, GÜNÇİÇEK, HANDE 1, HÜRRİYET 1, KEKİK, KIBRIS, KORYÜREK, MERİÇ 1, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİLLET 3, MİLLETİM, NİYAZ, SARILALE, TALİP, VATAN 3, YAPRAK 1, ÇALIŞKAN 1, ÇARDAK, ÖZMARMARA, İSTANBUL sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ADALET 2, BENAY, EMEL, GÖREN, GÜLAĞACI, GÜLER 1, GÜNEŞ, GİRNE, HEDEF, KAPLAN 1, KİLÇİÇEĞİ, MURAT 1, MİÇO, NEHİR, RENGİGÜL, REİS, SİNEM 1, USKUMRU, UÇAN, UÇAR, YAZAR, YUNUS, ÇINAR 3, ÖĞÜT, ÜMİT 1 sk / MİMAROBA mah SERİN, ÇİSİL sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah CELALİYE KAMİLOBA, DEREBOYU, EGEMEN, ERDEM 3, GÖNÜL 3, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİLLET 3, MİLLETİM, TALİP, VATAN 3, ÇALIŞKAN 1 sk bölgelerinde 23/05/2024 09:30:00 - 23/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHU, ALKIŞ BARIŞ, AŞIK VEYSEL, BARBAROS 1, CEYLAN 2, DERAN, FUNDA, KILIÇ ALİPAŞA, SEDEF, SERİNPINAR, SEVİM sk / PINARTEPE mah AKBULUT, AYYILDIZ 1, BARBAROS 1, BAŞAR 1, BAŞÖZ, ERKUT, ESİN 1, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, SACİDE sk bölgelerinde 23/05/2024 11:00:00 - 23/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah ALTINAY, CENDERE, GÖKDENİZ, LEMAN, NARİN, NİLÜFER, ORTANCA sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ATAKAN, BOZDEMİR, LEVENT, MEHMET AKİF, NİMET, PARK, PAŞA, TAYFUN, ŞAN, ŞEN sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BOZDEMİR, FERDAĞ, LEVENT, PARK, TAYFUN, YAY, YÜKSEL, ŞEN sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 4. sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah CAMİALTI, HUZUR, PINARBAŞI sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah ANKARA, ATILGAN sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ÖMRÜM, DAĞLI, MASLAK ÇEŞME, SARSILMAZ sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -KOCATEPE mah sk bölgelerinde 23/05/2024 00:30:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 23/05/2024 00:30:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, BAYIR, GÜLAY, GÜNDÜZ, HAYIR, TUNA, YEŞİL ÇİMEN, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk / İSMET PAŞA mah TUNA sk bölgelerinde 23/05/2024 09:30:00 - 23/05/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah DEMET, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 23/05/2024 11:00:00 - 23/05/2024 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKVERDİ, ALTINTAŞ, ALİ GÜLMEZ, ARALIK, ARKADAŞ, AYKUTLU, AŞIK VEYSEL, ELFİDA, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, LABİRENT, MALKOÇ, OZAN, PARK, PEHLİVAN, SÜVARİ, UFUK, YALDIZ, ÇAĞAN, ŞAFAK sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49., 51. sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., CUMHURİYET sk / HÜRRİYET mah 151., 152., 153., 154., 155., 156., 158., 159., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GÖKTÜRK, MAHMUTBEY 12., MAHMUTBEY 13. sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ELVAN 1, ERGÜN, KEREM 1, METİNBEY, MÜSLÜM, PLEVNE, YAVUZ 1, YAŞAR, İSFAHAN sk / ZAFER mah AKYOL, BAHARİSTAN, BALÇIK, BARBAROS 1, BAĞLARBAŞI, CANAN, COŞARSU, CİHANGİR, GİRNE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, KAPTAN, KILIÇALİ 1, MADALYON, PLEVNE, SİBEL, TURGUT REİS 3 sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR, BALLICA, BAĞCILAR 2. ARA, KIBRIS sk bölgelerinde 23/05/2024 10:00:00 - 23/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÜHER, KARAKARTAL, MESUT, MESUT ÇIKMAZI, SEFA sk bölgelerinde 23/05/2024 11:00:00 - 23/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MEHMET NESİH ÖZMEN mah sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah AKPINAR, ALTAY, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk / MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 23/05/2024 12:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 400., 419., 420., 425. sk bölgelerinde 23/05/2024 00:01:00 - 23/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -TURGUT REİS mah sk bölgelerinde 23/05/2024 00:01:00 - 23/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 23/05/2024 12:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 29., 33., 35., 80., 90., 98., ATA, BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 124., 126., 128., 130., 132., 134., 148., 150., 186., 35., 41., 43., HAKİMİYET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, BURGAZ, BİLGİ, CAN, DAMLAPINAR, DEFİNE, DEMOKRASİ, DİDEM, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, OĞUZ, SAMET, ÇİM sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1631. sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ- YUNUS EMRE mah 374., 376., 378., 379., 380., 381., 382., MANDIRA sk / ZAFER mah 124. sk / İNÖNÜ mah 367., 368., 369., 370., 372., 374., 411., 412., BALİNA, DAR YOL, KEMAL PAŞA, MANDIRA sk bölgelerinde 23/05/2024 00:00:00 - 23/05/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2305. sk bölgelerinde 23/05/2024 00:30:00 - 23/05/2024 07:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 430., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / SULTANİYE mah 322. sk / YUNUS EMRE mah 381., 382., 383., 384., 392., 438., 439., 440., 441., 442., 443., 444., AVNİ ANIL, CEYLAN, MANDIRA sk / İNÖNÜ mah 417., 423., 435., CEYLAN, MANDIRA, YONCA, ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk bölgelerinde 23/05/2024 02:00:00 - 23/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HACIBEY sk // ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 232., 233., 235., 236., 240., 241., 254., 255., 256., 257., 261., 262., ATALAY, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2211., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk bölgelerinde 23/05/2024 00:05:00 - 23/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 30. sk bölgelerinde 23/05/2024 09:00:00 - 23/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 23/05/2024 10:00:00 - 23/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2491., ATATÜRK sk bölgelerinde 23/05/2024 12:00:00 - 23/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 23/05/2024 12:00:00 - 23/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.