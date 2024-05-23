23 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 23.05.2024 - 00:24

İZMİR ilinde 23 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 00:30:49.83-2024-05-23 03:30:02.437 saatleri arasında Camiatik; Şiir Sk., , İsimsiz9, İsimsiz10, ERGUVAN, DEFNE, AHMET BESİM UYAL, Yeşim Sk., Çakmak Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 00:30:49.83-2024-05-23 03:30:02.437 saatleri arasında Naipli; , İLKE, MUSTAFA KEMAL PAŞA, AHMET BESİM UYAL, İris elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 00:30:49.83-2024-05-23 03:30:02.437 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 01:00:06.985-2024-05-23 01:15:13.547 saatleri arasında Gaziler; 1084/1. Sk., 1084/2. Sk., 1084/4. Sk., 1086. Sk., 1100. Sk., 1100/1. Sk., 1103. Sk., 1104. Sk., Gazi Osman Paşa, Gazi Osman Paşa Cd., Özbekistan Cd., 1081, 1102, 1052, 1100/2, 1100/3, , 1052/1. Sk., 1054/1, 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1080, 1080/1. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:00:06.985-2024-05-23 01:15:13.547 saatleri arasında Şirinkapı; 1055. Sk., 1056/1. Sk., Gazi Osman Paşa, Gazi Osman Paşa Cd., 1052 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:00:06.985-2024-05-23 01:15:13.547 saatleri arasında Yaylacık; , 1018. Sk., 1020. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1030. Sk., 163. Sk., 166. Sk., 172. Sk., 172/1. Sk., 172/2. Sk., 172/5. Sk., 175. Sk., 181/6. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 186/7. Sk., 190. Sk., 190/4. Sk., 190/5. Sk., 190/6. Sk., 190/7. Sk., 190/8. Sk., 190/9. Sk., 191/1. Sk., 191/2. Sk., 191/3. Sk., 191/4. Sk., 191/5. Sk., 191/7. Sk., 191/9. Sk., 38. Sk., 38/1. Sk., 38/2. Sk., 38/3. Sk., 46. Sk., 46/1. Sk., 46/2. Sk., 46/3. Sk., 46/4. Sk., 46/5. Sk., 46/6. Sk., 46/7. Sk., 46/8. Sk., 46/9. Sk., Gazi Osman Paşa, Gazi Osman Paşa Cd., 191/8, Yavuz Sultan Selim Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:00:06.985-2024-05-23 01:15:13.547 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:00:06.985-2024-05-23 01:15:13.547 saatleri arasında Adatepe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:15:08.537-2024-05-23 01:30:15.453 saatleri arasında Vali Rahmi Bey; 130. Sk., , 110. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 121. Sk., 126. Sk., 126/1. Sk., 126/2, 128. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 143. Sk., 298. Sk., 302. Sk., 317. Sk., 319. Sk., Menderes Cd., İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:15:08.537-2024-05-23 01:30:15.453 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:15:08.537-2024-05-23 01:30:15.453 saatleri arasında Barış; , 299. Sk., 302/1. Sk., 337. Sk., 351. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 357. Sk., 361/2. Sk., 366/1. Sk., 948. Sk., 950. Sk., 953. Sk., 953/1. Sk., 954. Sk., 954/1. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 957. Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:15:08.537-2024-05-23 01:30:15.453 saatleri arasında Dumlupınar; , 132. Sk., 79. Sk., 88. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:15:08.537-2024-05-23 01:30:15.453 saatleri arasında Menderes; , 106. Sk., 118. Sk., 118/2. Sk., 118/3. Sk., 120. Sk., 120/1. Sk., 122. Sk., 122/1. Sk., ADNAN KAHVECİ CD., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında Vali Rahmi Bey; Uğur Mumcu Cd., Özmen, , 121. Sk., 129. Sk., 129/1. Sk., 131. Sk., 133. Sk., 135. Sk., Menderes Cd., Park İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında Akıncılar; , 506. Sk., Koşuyolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında Dumlupınar; , 102. Sk., 117. Sk., 119. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 74. Sk., 76. Sk., 78. Sk., 81. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 93. Sk., 95. Sk., 97. Sk., 99. Sk., Barış Manço Kültür Sk., Kalender Yılmaz Sk., Uğur Mumcu, Uğur Mumcu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında Efeler; , 304. Sk., 311. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 325/1. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 334. Sk., 344. Sk., 348. Sk., 354. Sk., 356. Sk., Atilla Eraslan Sk., Barbaros Hayrettin Paşa Cd., Cemil Şeboy Cd., Forbes Sk., Koşu Yolu, Koşuyolu Cd., 506/5 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında İnkılap; , 506. Sk., Engelliler Parkı İçi Yolu, Koşu Yolu, Koşuyolu Cd., İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında Kozağaç; , 258/2. Sk., 259. Sk., 259/2. Sk., 260. Sk., 260/1. Sk., 261. Sk., 263. Sk., Özmen Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:38.375-2024-05-23 13:00:48.098 saatleri arasında Adatepe; 26/1. Sk., 28. Sk., 28/9. Sk., 3. Sk., 3/13. Sk., 3/2. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4/3. Sk., 4. Sk., 35/1. Sk., 35. Sk., 3/8. Sk., 2/2. Sk., 22. Sk., 26, 18/1. Sk., 2. Sk., 2/1. Sk., 2/16. Sk., 2/3. Sk., 3/5. Sk., , 3/3. Sk., 26. Sk., 9. Sk., 8/6. Sk., 8/5. Sk., 8. Sk., 1. Sk., 11. Sk., 11/1. Sk., 12. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 15/1. Sk., 16. Sk., 18. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:38.375-2024-05-23 13:00:48.098 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 14:00:47.18-2024-05-23 16:00:53.208 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 14:00:47.18-2024-05-23 16:00:53.208 saatleri arasında Adatepe; 20. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 01:00:06.985-2024-05-23 01:15:13.547 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:15:08.537-2024-05-23 01:30:15.453 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 01:30:29.395-2024-05-23 01:45:35.927 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:38.375-2024-05-23 13:00:48.098 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:57.209-2024-05-23 17:00:04.167 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 12:00:10.045-2024-05-23 14:00:18.117 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Tuna; 5554. Sk., 5553. Sk., 5552. Sk., 5551. Sk., 5550. Sk., 5549. Sk., 5547. Sk., 5534. Sk., 5533. Sk., 5532. Sk., 5529. Sk., 5500/1. Sk., Sanat, Fazıl Paşa, 5656. Sk., 5655/1. Sk., 5655. Sk., 5654. Sk., 5653. Sk., 5652. Sk., 5651. Sk., 5650. Sk., 5639. Sk., 5638. Sk., 5637. Sk., 5636/1. Sk., 5635. Sk., 5634. Sk., 5633. Sk., 5632. Sk., 5631/1. Sk., 5631. Sk., 5630. Sk., 5629. Sk., 5627/3. Sk., 5627/2. Sk., 5627/1. Sk., 5627. Sk., 5617. Sk., 5615. Sk., 5556. Sk., 5555. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Çamkule; 4691. Sk., 4693. Sk., 4695. Sk., 4697. Sk., 4699. Sk., 4701. Sk., 4701/1. Sk., 4702. Sk., 4703. Sk., 4704. Sk., 4706. Sk., 4707. Sk., 4708. Sk., 4709. Sk., 4710. Sk., 4712. Sk., 4713. Sk., 4713/1. Sk., 4713/2 Sk., 4713/3. Sk., 4713/4. Sk., 4713/5. Sk., 4713/6. Sk., 4713/7. Sk., 4713/8. Sk., 4713/9. Sk., 4714. Sk., 4716. Sk., 4718. Sk., 4720. Sk., 4722. Sk., 4724. Sk., 4726. Sk., 4728. Sk., 4730. Sk., 4730/1. Sk., 4730/2. Sk., Adem Yavuz Cd., Fevzi Paşa Cd., , İsimsiz25, 2510. Sk., 2511. Sk., 2590. Sk., 2591. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Koşukavak; 4186. Sk., 4190. Sk., 4192. Sk., Kamil Tunca Blv., Fazıl Paşa Cd., 4269. Sk., 4259. Sk., 4257. Sk., 4255. Sk., 4253. Sk., 4251. Sk., 4249. Sk., 4247. Sk., 4237. Sk., 4235. Sk., 4233. Sk., 4209. Sk., 4207. Sk., 4204. Sk., 4202/2. Sk., 4202/1. Sk., 4202. Sk., 4200/1. Sk., 4200. Sk., 4198. Sk., 4196. Sk., 4194. Sk., ZİYA PAŞA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Meriç; İsimsiz30, 5648/1, Sanat, Kemalpaşa Cd., Fazıl Paşa Cd., Fazıl Paşa, 5667. Sk., 5666. Sk., 5665. Sk., 5663. Sk., 5662. Sk., 5661. Sk., 5660. Sk., 5659. Sk., 5658. Sk., 5657. Sk., 5656/4. Sk., 5656. Sk., 5649. Sk., 5620. Sk., 5619. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Birlik; 4202/2. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4208/1. Sk., 4209. Sk., 4237. Sk., 4255. Sk., 4261. Sk., 4271. Sk., Fazıl Paşa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Atamer; 2597. Sk., 2595. Sk., 2594. Sk., 2593. Sk., 2592. Sk., 2591. Sk., 2590. Sk., 2589. Sk., 2583/1. Sk., 2583. Sk., 2581. Sk., , 2609. Sk., 2608. Sk., 2606. Sk., 2605. Sk., 2604. Sk., 2603. Sk., 2602. Sk., 2596. Sk., Samsun Cd., Arı Cd., 2614/1. Sk., 2614. Sk., 2613. Sk., 2612. Sk., 2611. Sk., 2610. Sk., 2609/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Murat; Adem Yavuz Cd., 2778. Sk., 2777. Sk., 2599. Sk., 2598. Sk., 2590/2. Sk., 2590. Sk., 2589/2. Sk., 2589/1. Sk., 2589. Sk., 2526. Sk., 2525. Sk., 2524. Sk., 2523. Sk., 2521. Sk., 2520. Sk., 2519. Sk., 2518. Sk., 2517/1. Sk., 2517. Sk., 2516. Sk., 2515. Sk., 2514. Sk., 2512. Sk., 2511. Sk., 2510. Sk., 2442. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Millet; 2589. Sk., 2584. Sk., 2575. Sk., 2574. Sk., 2573. Sk., 2572. Sk., 2567. Sk., 2565. Sk., 2563. Sk., 2559. Sk., 2558. Sk., 2547. Sk., 2543/1. Sk., 2543. Sk., 2537. Sk., 2536. Sk., 2535. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 04:00:43.35-2024-05-23 04:15:50.016 saatleri arasında Mersinli; 2823/1. Sk., 2821. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Yamandere; İsimsiz12, , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, NİYAZİ BOZKURT, Yamandere Köyü İç Yolu, Yamandere Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Adnan Menderes; , İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz44, KİRECTEPE, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, Patlıcan Çukuru Mvki., İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz74, İsimsiz89, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz109, KİREÇTEPE, ara yol, ara ova yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Toki; , İsimsiz18, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz63, İsimsiz32, KİREÇTEPE, FATİH SULTAN MEHMET, Tire Toki elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Boynuyoğun; , CUKURYER KUME EVLERI, boynuyoğun köyü, koreli sokak, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz7, İsimsiz22, İsimsiz8, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol, Eyrek, Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Köy içi yol, pınarlar kume evleri, EĞREK SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Büyükkemerdere; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz2, İsimsiz28, YELLİKTEPE, İNCİRLİOVA YOLU, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Yolu, büyükkemerdere ara yol, buyukkemerdere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Büyükkömürcü; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Cambazlı; , bozuk bahce sk., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Cambazlı Köyü, patıka yol, halil bahçeli , halılbahcelı, PATIKA YOL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Çeriközü Köyü İç Yolu, GÜLTEPE, Çeriközü köyü iç yolu, pınarbasşı sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Çiniyeri; , İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Ağaçlı kümeevler , İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, IŞIKLI ATATÜRK, TURK GECER SK, Çiniyeri köy içi yol, Çiniyeri Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Dağdere; , İsimsiz1, DARI DERESİ , Dağdere Köyü İç Yolu, Dağdere Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Dallık; , İsimsiz1, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Dallık Köyü İç Yolu, Dallık Yolu, sogulcaksu kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Dibekçi; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Dibekçi Köyü İç Yolu, Dibekçi Yolu, yamandere dıbekcı yolu, dibekçi ara yol patıka elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Dündarlı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, Dündarlı Köyü İç Yolu, BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Işıklı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Yol Kümeevler, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, IŞIKLI ATATÜRK, IŞIKLI CUMHURİYET, GÖKÇEN YOLU, Işıklı Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Küçükburun; , KÜÇÜKBURUN YAYLA, Küçükburun Köyü, Küçükburun Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Küçükkemerdere; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Küçükkemerdere Köyü, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, küçükkemerdere atatürk, KÜÇÜKKEMERDERE DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Küçükkömürcü; , küçükkömurcu dag yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz9, İsimsiz3, İsimsiz5, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Kürdüllü; İsimsiz6, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Dere; YELLİKTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Duatepe; YELLİKTEPE, İNCİRLİOVA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında İhsaniye; , CAYIRARASI MEVKII, İsimsiz10, İsimsiz34, İsimsiz25, İsimsiz71, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz50, GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE, pınarlar küme evleri, GÖKÇEN YOLU-BENLİ TEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Karaca Ali; , kızcesmesı kume evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:01.594-2024-05-23 12:00:13.588 saatleri arasında Somak; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Somak Köyü, Somak Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında Ayaklıkırı; İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, , Ayaklıkırı Köyü İç Yolu, Ayaklıkırı Köyü, İsimsiz11, İsimsiz12, AYAKLIKIRI CUMHURİYET, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında Yenioba; Yeni Oba 5351 Küme evler , yeni oba köyü 5351 kümeevler yol , Yeni Oba Köyü 5351 Kümeevler , Yeni Oba Köyü 5351 Küme evleri , yenioba köyü 5351 Kümeevler , 5351 Kümeevler Yeni oba köyü , 5351 Kümeevler iç yolu Yenioba Köyü , Yenioba Köyü, Yenioba Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz11, yeni oba köyü 5351 Kümeevler , yenioba köy içi yol, yeni oba köy içi yol , yeni oba köyü 5351 Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında Alacalı; Alacalı Yolu, Alacalı Köyü İç Yolu, HARMANTEPE, Harmantepe , İsimsiz9, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında Işıklar; Işıklar Köyü İç Yolu, AYAKLIKIRI YOLU, hasancavuslar yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, DOĞANLAR KÜME EVLER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında Eskioba; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:03.849-2024-05-23 11:00:16.239 saatleri arasında Yamanlar; Kubilay Cd., 7345. Sk., 7345/1. Sk., 7345/2. Sk., 7346. Sk., Kubilay elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:03.849-2024-05-23 11:00:16.239 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:23.01-2024-05-23 10:00:48.945 saatleri arasında Fatih; , 1188/1. Sk., Ege Cd., 1187. Sk., 1159. Sk., 1158. Sk., 1157. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:23.01-2024-05-23 10:00:48.945 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.43-2024-05-23 15:00:52.093 saatleri arasında Fatih; 1184/2. Sk., 1184/1. Sk., 1184/3. Sk., 1203. Sk., Ege Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.43-2024-05-23 15:00:52.093 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:24.482-2024-05-23 16:00:32.111 saatleri arasında Emenler; İsimsiz15, Omanlar, Omanlar, İsimsiz24, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz23, İsimsiz18, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz7, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:24.482-2024-05-23 16:00:32.111 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:15:19.911-2024-05-23 15:15:29.442 saatleri arasında Altınoluk; , SARAÇLAR, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:32.567-2024-05-23 15:00:42.883 saatleri arasında Çandarlı; Konunç 21 Sk., İsimsiz237, İsimsiz392, Konunç 14 Sk., Asnur 10 Sk, Konunç 5 Sk., İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz214, İsimsiz206, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz203, Yıldızkent Sk., İsimsiz199, İsimsiz198, İsimsiz197, İsimsiz194, , İsimsiz213, İsimsiz207, İsimsiz221, İsimsiz222, Olgu 6 Sk., Çandarlı Tatil Köyü, Yıldızkent Konutları, Konunç 17, Konunç 16, Bergama Asfaltı, Asnur 9 Sk., Ayyıldız, 1109. Sk., 1000. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:32.567-2024-05-23 15:00:42.883 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:32.567-2024-05-23 15:00:42.883 saatleri arasında Zeytindağ; İsimsiz223, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:32.567-2024-05-23 15:00:42.883 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:46.191-2024-05-23 16:00:58.126 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; PAPATYA, 2508, İsimsiz30, İsimsiz29, 2517, PAPATYA, 2521, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:46.191-2024-05-23 16:00:58.126 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:38.713-2024-05-23 12:00:47.817 saatleri arasında Yeni; CAHİT SITKI TARANCI, , 1415, HALİDE EDİP ADIVAR, 1408, 1422, 1421 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:38.713-2024-05-23 12:00:47.817 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:57.209-2024-05-23 17:00:04.167 saatleri arasında Yeni; 1029. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1043. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., Nene Hatun Cd., , İsimsiz8, 1023. Sk., 1028. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:57.209-2024-05-23 17:00:04.167 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 12:00:10.045-2024-05-23 14:00:18.117 saatleri arasında Yeni; , CAHİT SITKI TARANCI, 1415, 1420, DEĞİRMENDERE, HALİDE EDİP ADIVAR, 1414 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 12:00:10.045-2024-05-23 14:00:18.117 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 14:00:54.99-2024-05-23 16:00:02.649 saatleri arasında Siteler; , 444, İstasyon Cd., İSTASYON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:57.323-2024-05-23 15:00:00.355 saatleri arasında İsmetpaşa; 206. Sk., 204. Sk., 200. Sk., 175. Sk., 173. Sk., 171. Sk., 169. Sk., 167. Sk., 163. Sk., 161. Sk., , Reha Midilli Cd., MERSİNAKİ, 237. Sk., 220. Sk., 218. Sk., 216. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:57.323-2024-05-23 15:00:00.355 saatleri arasında Fevzipaşa; 218. Sk., 216. Sk., 201. Sk., 193. Sk., 189. Sk., 181. Sk., 177. Sk., 175. Sk., Reha Midilli Cd., Mersanaki Cd., Foça İzmir Karayolu Cd., Barış Cd., 264, 220. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:57.323-2024-05-23 15:00:00.355 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:30:55.944-2024-05-23 15:30:29.612 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:30:55.944-2024-05-23 15:30:29.612 saatleri arasında Demircilik; , İsimsiz33, KABAKÇI BAHÇE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:30:55.944-2024-05-23 15:30:29.612 saatleri arasında Turan; , İsimsiz1, 30 Agustos Sk., 9 Eylül Sk., Atatürk Sk, Atatürk Sk., Atatürk Sk., Cumhuriyet Sk, Cumhuriyet Sk., Dere Küme Altı Evleri Mevki, Dere Küme Altı Evleri Mevkii, Dere Küme Altı Mevki Evleri, Erdoğan Bitek Sk., Fatih Sk., Gül Sk., Karanfil Sok, Okul Geçidi Sk., Turan Köy İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Turan Köyü İç Yolu, Yeni Sk., Çoban Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:30:55.944-2024-05-23 15:30:29.612 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 10:00:58.361-2024-05-23 13:00:08.548 saatleri arasında Beyler; Beyler Köyü İç Yolu, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Beyler Cd., Beyler Köy Yolu, Beyler Köyü, Geyikler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:58.361-2024-05-23 13:00:08.548 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:58.361-2024-05-23 13:00:08.548 saatleri arasında Çolak İbrahim Bey; , Beyler Köy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:58.361-2024-05-23 13:00:08.548 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 13:00:09.95-2024-05-23 16:00:21.147 saatleri arasında Bülbüldere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 13:00:21.86-2024-05-23 16:00:39.044 saatleri arasında İnciraltı; Sandal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.