23 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 23.05.2024 - 00:24

KOCAELİ ilinde 23 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3912., 3913, 3913., 3950., BAĞ SK., OLUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3941., GÖLCÜK CD., İsimsiz57, KARGALI CD., OKÇULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKIF, HACI AKİF, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde AHMET AKKOR CD., BAĞLAR CD., BAYIRLI, BAYIRLI SK., BIRLIK, D-100 KARAYOLU, EFELER, EZGİ SK., GÖRKEM SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MEVSIM, NUH ÇIMENTO, SAHIN, SAKIR ÇESME, SÜMBÜL, SÜMBÜLLÜK CD., ŞAHİN CD., ŞAKİR ÇEŞME CD., YESIM, ZÜMRÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI AKİF mahallelerinde KEMHANE CD., SÜSLÜ SK., TAYYAR YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKII, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÖGÜRGEN, BÖĞÜRGEN, KULMAHMUT, ŞAHİNLER mahallelerinde AŞAĞI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER, BÖĞÜRGEN SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHPAZLAR MEVKII, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHPAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKII, YUKARI HORZUM MEVKII KÜME EVLER, YUKARI HORZUM MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde ERDİL SK., KÖROĞLU SK., SAMET SK., SIIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, TOPÇULAR mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANBABA CD., TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAGIRGAN, ÇAĞIRGAN, FETHİYE mahallelerinde BULDUK MERKEZ MEVKII, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAGIRGAN MERKEZ MEVKII, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ, ÇAĞIRGAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FETHIYE MERKEZ MEVKII, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ, FETHİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCALAR MEVKII, HOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ULUPINAR MEVKII, ULUPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 621., 621. SK., 621/1. SK., 622., 622. SK., 623. SK., MEHMET AKİF ERSOY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 501., 501. SK., 502., 502. SK., 502/1. SK., 502/2. SK., 502/3. SK., 502/4. SK., 503. SK., 504. SK., 505., 505. SK., 505/1. SK., 505/2. SK., 506. SK., 507. SK., 508., 508. SK., 508/1. SK., 508/2. SK., 508/3. SK., 509., 509. SK., 509/1. SK., 509/2. SK., 509/3. SK., 509/4. SK., 509/5. SK., 509/6. SK., 509/7. SK., 510. SK., 511., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 514., 516. SK., 517. SK., 519. SK., 520., 520. SK., 521. SK., 522. SK., 523. SK., 523/1. SK., 527. SK., 537. SK., 538. SK., 538/1. SK., 539. SK., 539/1. SK., 539/2., 539/2. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 543. SK., 543/1. SK., 543/3. SK., 544. SK., 554., 616. SK., 746/2. SK., 748. SK., 750. SK., 752. SK., 754., 754. SK., 755. SK., 756. SK., 756/1. SK., 757. SK., 758. SK., 761. SK., 762. SK., 763. SK., 764. SK., 765. SK., 766., 766. SK., 767. SK., 769. SK., 769/1. SK., 771. SK., 884. SK., 896., BAHARDERE CD., BAHARİYE CD., ÇOBAN MUSTAFAPASA, ÇOBAN MUSTAFAPASA CD., ÇOBAN MUSTAFAPAŞA CD., GÜMÜSPALA, GÜMÜSPALA CD., GÜMÜŞPALA CD., KANCILAR, ŞEHİT HALİL KAMIŞ CD., ŞEHİT KADİR KASA SK., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde 2308., 2308. SK., 2311. SK., 2311/1. SK., 2311/2., 2311/2. SK., 2316. SK., 2316/1. SK., 2316/2. SK., 2316/3. SK., 2316/5. SK., 2317. SK., 2318., 2318. SK., 2319. SK., 2320. SK., 2321., 2321. SK, 2321. SK., 2322. SK., 2323., 2323. SK., 2346. SK., 2348., 2348. SK., 2348/1. SK., 2350. SK., ADEM YAVUZ CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİKENT mahallelerinde 2476. SK., 2483. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 253. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3. SK., 265/1. SK., 265/2. SK., 265/3. SK., 274. SK., 336., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 361., 361. SK., 365., 365. SK., 370. SK., 371. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., CUMHURİYET CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 226. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 230/1. SK., 232., 232. SK., 234. SK., 236/1., 236/1. SK., 238/4. SK., 240., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/2. SK., 240/3., 240/3. SK., ERTUĞRUL GAZİ CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., UGUR MUMCU, UGUR MUMCU CD., UĞUR MUMCU CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127., 5127. SK., 5127/1. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5130., 5131., 5131. SK., 5132., 5132. SK., 5132/1. SK., 5133. SK., 5134. SK., 5137., 5137. SK., 5137/1. SK., 5137/2. SK., 5138. SK., 5138/1. SK., 5139. SK., 5140., 5140. SK., 5141. SK., 5142. SK., 5143. SK., 5144., 5144. SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, EMEK CD., GAZILER, İNCE SK., MENDERES, MENDERES CD., SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde ALTUN SK., ERDEM SK., ETHEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKINCILAR SK., HASTANE KARŞISI SK., RAHMI DIBEK, SİPAHİ SK., TAKDİR SK., ÜSTTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde BEDIR, BEDİR SK., CENGİZ TOPEL CD., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYLAN SK., ÇİĞDEM SK., DOLUNAY SK., DOST SK., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., EĞİTİM CD., GEDİK SK., GÜLDESTE SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, İNCİRLİK SK., KALP GÖZÜ SK., KAYISI SK., KOZALAK SK., MEHMET AKIF, NURKAN SK., SADE SK., SARMAŞIK SK., SEYİT SK., SONGÜL, SONGÜL SK., YALÇIN SK., YAYIK, YAYIK SK., YILDIRIM SK., ZEKAT SK., ZEYBEK, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1842., AKÇALI SK., AKÇE SK., ALSANCAK SK., ALTUN, AYAZMA SK., BALKAN SK., BILDIRCIN SK., CENGIZ TOPEL, CİHAN SK., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., DEĞERLİ SK., DOLUNAY, DR.ZEKI ACAR CD., EKİN SK., ENGİN SK., FERİDUN SK., HUKUK SK., İSTASYON CD., KARLI SK., KEKİK SK., KIRLANGIÇ SK., LALEM SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., ÖRNEK SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., POYRAZ SK., REHBER SK., SANCAKTAR SK., SEFER, SEFER SK., SERÇE, SİNEM SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TAHİR SK., YALÇIN, YARENLER SK., YEŞİLYURT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde 100.YIL, 100.YIL CD., ADALETLİ SK., AKHİSAR SK., ASİLZADE SK., AZRA SK., FESLEGEN, FESLEĞEN SK., GELIN, GELİN SK., GÜLDEMET SK., GÜLDİBİ SK., GÜLNAZ SK., HANDE SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., KEREM SK., NESE, NEŞE SK., ORHAN SULTAN SK., SULTAN ORHAN, TABLO, TABLO SK., UTKU, UTKU SK., YENIEMEK, YENİEMEK CD., YETER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEKEVLER mahallelerinde AYDINLAR., AYDINLAR. SK., BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., BASAK, BAŞAK CD., HANDAN, HANDAN SK., HANDE, ÖZTEMIZLER, ÖZTEMİZLER SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., YETER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ mahallelerinde ALTINDAG, ALTINDAĞ CD., ALYILDIZ SK., ANKARA.., ANKARA.. CD., ASYALI SK., AYBAHAR SK., AYDEMİR SK., AYDOĞAN SK., AYDOĞDU SK., AYSU SK., AYŞİN SK., AYYILDIZ, BARIŞÇI SK., BELEMIR, BELEMİR SK., CEYHAN SK., CUMHURİYET. CD., DARI SK., DEMİRÖZ CD., DOGANLAR, DOĞANLAR. SK., ERAY SK., ERGİN SK., FESTİVAL SK., FIDANCIK, FİDANCIK SK., GÜNGÖR, İNEGÖL CD., KALKANDERE SK., KANUNİ SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA SK., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MILLET, MİLLET CD., MUMCU SK., REYHANLI SK., SAKIP SABANCI, SAKIP SABANCI CD., SEHITLER, SEYHAN SK., SÖĞÜTLER SK., ŞAMDAN SK., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ CD., ŞEHİTLER CD., ULUS, ULUS CD., YENİ CAMİ SK., YILDIZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIZILCAPINAR mahallelerinde BAL SK., FETHİ AŞKIN CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KIZILTUĞ SK., KİRAZLIK SK., KUTAY SK., KÜME EVLER SK., MİRAÇ SK., ORUÇ SK., TEKKELI, TEKKELİ KÜME EVLER, YENİCE SK., YUSUF HOCA, YUSUF HOCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA MERKEZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, DENIZ, DENİZ, DOGAN, DOĞAN, DUMLUPINAR, HATIPKÖY, HATİPKÖY, IBNISINA, İBNİSİNA, KARABAŞ, KOCATEPE, KULFALLI, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, MERSINCIK, MERSİNCİK, NÜZHETİYE, ORHAN, SERİNLİK, SIRINTEPE, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, ŞİRİNTEPE, YAVUZ SULTAN, YENI, YENİ mahallelerinde 1., 1. SK., 10. SK., 100. SK., 101. CD., 102. SK., 104. SK., 106. SK., 108. SK., 11. SK., 110., 110. SK., 112., 114., 114. SK., 116. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 14., 14. SK., 15. SK., 16. SK., 1641, 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 17., 17. SK., 18. SK., 19 MAYIS SK., 19., 19. SK., 2., 2. SK., 20., 20. SK., 21., 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 26., 26. SK., 28., 28. SK., 3. SK., 31. SK., 32. SK., 33. SK., 34., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 38. SK., 4. SK., 40., 40. SK., 41. SK., 42. SK., 43. SK., 44 EVLER HASTANE YOLU SK., 44. SK., 4406., 46. SK., 48. SK., 5., 5. SK., 50. SK., 5014, 52. SK., 54. SK., 56. SK., 58., 58. SK., 6., 6. SK., 60. SK., 609, 62., 62. SK., 64. SK., 66., 66. SK., 68., 68. SK., 7. SK., 70. SK., 72. SK., 74., 74. SK., 76. SK., 78. SK., 8., 8. SK., 80. SK., 82. SK., 84. SK., 86. SK., 9., 98., 98. SK., ABDİOĞLU SK., ACAR SK., ADA SK., ADAK SK., ADALET SK., AĞRI SK., AHENK SK., AHMET ONBAŞI SK., AHUDUDU SK., AKBALIK SK., AKBAS SK., AKBAŞ SK., AKÇA SK., AKÇAM SK., AKDENİZ, AKDENİZ SK., AKDERE SK., AKDOĞAN SK., AKGÜL, AKGÜL SK., AKPINAR MERKEZ MEVKII, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ, AKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKSOY SK., AKSU SK., AKTOP, AKTOP SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK, ALAYBEY, ALAYBEY SK., ALBAYRAK SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALI KELES, ALİ KELEŞ SK., ALİM SK., ALMINA, ALMİNA CD., ALPAN SK., ALTAN SK., ALTAY SK., ALTINTAŞ SK., ALTUĞ SK., AMAÇ SK., AMBER, ANLAR SK., ARDAHAN SK., ARI, ARI SK., ARIZLI TOKI KONUTLARI, ARIZLI TOKİ KONUTLARI SK., ARMUTÇU SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARSLAN SK., ARZU, ARZU SK., ASALET, ASALET SK., ASIM BİLGİN SK., ASİL SK., ASLAN SK., ASMALI SK., ASUMAN SK., AŞAĞIPINAR SK., ATABEY SK., ATAMAN SK., ATASOY SK., ATATÜRK CD., ATEŞ SK., ATİLLA SK., ATLAS SK., ATMACA, ATMACA SK., AVCI SK., AVİZE SK., AYAZ, AYAZ SK., AYBERK SK., AYDIN, AYDIN CD., AYDINLAR SK., AYDOĞDU SK, AYGÜN SK., AYNA SK., AYPERİ SK., AZİZ SK., BADEM SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHADIR SK., BAHAR CD., BAHTİYAR SK., BALIM SK., BALTA SK., BANU SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BARIS, BARIŞ CD., BARTU SK., BAŞYİĞİT SK., BATMAZ SK., BAYDUR, BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BELGİN SK., BERAT SK., BEREKET SK., BESTE, BESTE SK., BEŞEVLER SK., BETÜL SK., BEYAZ SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BEZENDI, BEZENDİ SK., BİLGE SK., BİLLUR SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BOLCA SK., BONCUK, BONCUK SK., BORA, BORA SK., BÖLGEN SK., BUKET, BUKET SK., BURAK SK., BURHAN SK., BUSE, BUSE SK., BÜLBÜL SK., BÜLENT SK., CAN, CAN SK., CANAN, CANAN CD., CANSUN SK., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CAVIT, CAVİT SK., CEBESOY SK., CENGİZ SK., CEVİZLİ SK., CEVİZLİBAĞ SK., CÖMERT SK., CÜNEYT SK., ÇABUK SK., ÇAGATAY SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇAKABEY SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., ÇAKIR SK., ÇALI SK., ÇALIK SK., ÇALIŞ SK., ÇALK SK., ÇAMLIK SK., ÇAMYAYLA KÖYÜ DEĞİRMENÖZÜ MAH, ÇANAK, ÇARDAK SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇAVUŞLU SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇAYKARA SK., ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELEBİ SK., ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇENESUYU, ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇEŞME SK., ÇILEK, ÇIMEN, ÇIMENLI, ÇINAR SK., ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİLE SK., ÇİLEK SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKUROVA SK., D-100 KARAYOLU CD., DAMAR SK., DAMLA SK, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİLER SK., DEMET SK., DEMİR SK., DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZ SK., DENİZCİLER CD., DERİNCE ASKERİ HASTANESİ YOLU, DERNEK, DERNEK SK., DERYA SK., DESTE SK., DEVRİM SK., DIKILI, DILAVER DENIZ, DILMEN, DİCLE SK., DİK SK., DİKİLİ SK., DİLARA SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLEK SK., DİLMEN SK., DOGUS, DOĞAN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANÇAY SK., DOĞANER SK., DOYRAN SK., DUHAN SK., DUMAN SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., DUT, DUT SK., DÜZ SK., ECE SK., EFE, EFE SK., ELBEY SK., EMIR, EMİR SK., EMNIYETÇILER, EMNİYET SK., EMNİYETÇİLER SK., ENDER SK., ENGIN, ENGIN CD., ENGİN CD., ENSAR SK., ER SK., ERCAN, ERCAN SK., ERDAGI, ERDAĞI SK., ERDAL SK., ERDEM, ERDEMLİ SK., ERGENEKON, ERGENEKON CD., ERGÜN, ERGÜN SK., ERHAN SK., ERİKLİ SK., EROL SK., ERSOY SK., ERTAŞ SK., ERTÜRK SK., ERYILMAZ SK., ESAS SK., ESEN, ESEN SK., ESENLİK SK., ESENTEPE, ESENTEPE CD., ESER SK., ESKI DEGIRMEN, ESKICILER, ESKİ DEĞİRMEN SK., ESKİCİLER SK., EŞREF BİTLİS CD, ETKI, ETKİ SK., FAHRETTIN MUTAF, FAHRETTİN MUTAF SK., FATIH, FATİH CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FERDİ, FERDİ SK., FETİH SK., FIRAT SK., FIRIN, FIRIN SK., FİLİZ SK., FLORYA SK., FUNDA SK., GAFFAR OKAN, GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GAZI ADALI, GAZİ ADALI SK., GAZİ SK., GEÇİT SK., GELİNCİK SK., GİDER SK., GİRGİN SK., GONCA, GONCA SK., GONCALAR SK., GÖÇ SK., GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., GÖK SK., GÖKDEMİR SK., GÖKDENİZ SK., GÖKDUMAN, GÖKDUMAN SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖKNAR SK., GÖKSU, GÖKSU SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÖNÜL, GÖNÜL SK., GÖZDE SK., GÜL NİDA SK., GÜL SK., GÜLAY SK., GÜLER SK., GÜLİSTAN SK., GÜLLÜ SK., GÜLSEN GÜLBAS, GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜLSÜM SK., GÜLŞAH SK., GÜLŞEN GÜLBAŞ SK., GÜLŞEN SK., GÜLÜMSER SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜSHANE, GÜMÜŞHANE SK., GÜN, GÜN SK., GÜNAY SK., GÜNAYDIN SK., GÜNDEM SK., GÜNDOĞDU SK., GÜNEY SK., GÜNGÖR SK., GÜR SK., GÜRBÜZ SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜRSU SK., GÜVEN SK, GÜVEN SK., GÜVENLI, GÜVENLIK, GÜVENLİ SK., GÜVENLİK CD., GÜZEL SK., GÜZELBAHÇE SK., HACI KEMAL SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HAFIZ HASAN YILMAZ, HAFIZ HASAN YILMAZ CD., HAFIZ İBRAHİM SK., HAKAN, HAKAN SK., HAKANBEY SK., HAMSİ SK., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HARMAN ARKASI SK., HARMANTARLA SK., HASAN ATAKAN CD., HASIM SK., HASIR SK., HASTÜRK SK., HAŞİM SK., HATIPKÖY, HATİPKÖY CD., HATİPKÖY YOLU SK, HAYAT, HAYAT CD., HELAL, HILAL, HIZAL SK., HIZIR SK., HİCRET SK., HÜLYA, HÜLYA SK, HÜLYA SK., HÜRRIYET, ILGAZ SK., ILKE, ILKE SK., IMREN, INCIR, INKILAP, INÖNÜ, ISMAIL ÖZEN, ISTASYON, ISTIKLAL, ITIMAT, IZGI, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İĞDE SK., İLHAN SK., İLKE SK., İNAN SK., İNCİR SK., İNKILAP CD, İNKILAP CD., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSFENDİYAR SK., İSMAİL ÖZEN CD., İSTANBUL KARAYOLU CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., İTİMAT SK., İZGİ SK., İZMİT BATI TEM BAĞLANTI YOLU CD., KAÇAR SK., KADER SK., KAHRAMAN SK., KAHRAMANLAR CD., KAHVELER SK., KALAY SK., KALEM SK., KALEÖNÜ, KALEÖNÜ SK., KAMURAN CD., KANARYA, KANARYA SK., KANDEMIR, KAPADOKYA SK., KAPLAN, KAPLAN SK., KAR SK., KARAARSLAN, KARAARSLAN SK., KARABEY SK., KARABULUT SK., KARADENİZ SK., KARAHAN, KARAHAN SK., KARAKAŞ SK., KARAKIŞLA SK., KARANFIL, KARAYOLU, KARAYOLU SK., KARINCA SK., KARTEPE SK., KASIMPATI SK., KASIR SK., KAVAKLAR SK., KAYA SK., KAYACI SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KAYNAKBASI, KAYNAKBAŞI SK., KAZANCI SK., KAZIM KARABEKİR CD., KAZIM ORBAY SK., KAZIM ÖZALP, KAZIM ÖZALP CD., KEKLIK, KEKLİK SK., KEMAL ÇELEBI, KEMAL ÇELEBİ CD., KEMAL VAROL SK., KEMALİYE SK., KEMALOĞLU SK., KENGER SK., KEREM CAN, KEREM CAN SK., KERVAN SK., KESKİN SK., KIBRIS, KIRIM, KIRMAN SK., KISA, KISMET, KIYMET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOCAMISOGLU, KOCAMIŞOĞLU SK., KOÇAN SK., KOÇYİĞİT SK., 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MUZAFFER SK., NALLI, NALLI SK., NARIN, NARİN SK., NARLIK SK., NASAŞ SK., NATO, NATO CD., NATO YOLU SK., NAZAN SK., NAZLI, NAZLI SK., NEBİLE SK., NECATİ DENİZ SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., NECMETTIN KIRBAS, NECMETTİN KIRBAŞ SK., NENE HATUN SK., NERGİZ SK., NIL, NILAY, NİHAT ERİM CD., NİL SK., NİLAY SK., NUR SK., NURHAYAT SK., NURŞEN SK., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OCAKLI SK., OGÜN SK., OĞUZHAN CD., OK SK., OKAY, OKAY SK., OKUL ARKASI SK., OKUL SK., OKYANUS SK., OLGUN SK., ONUR SK., ORKİDE SK., ORMANKÖY KONUTLARI MEVKII, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ, ORMANKÖY KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTA SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., OSMAN HAMDİ BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., OSMANBEY SK., OVA SK., OZAN, OZAN SK., ÖDER SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., ÖNCÜ, ÖREN SK., ÖRKİLER SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZBEK SK., ÖZDEMİR SK., ÖZDİL SK., ÖZGEM SK., ÖZGÜN SK., ÖZKÖK SK., ÖZNUR SK., ÖZTÜRKLER SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PAPATYA, PASALAR, PAŞADAYI SK., PAŞALAR SK., PAZAR, PAZAR SK., PAZARKAPI SK., PELİKAN SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., PINAR SK., PIRIREIS, PISMANIYE, PİR SULTAN ABDAL CD., PİRİREİS CD., PİROĞLU SK., PİŞMANİYE SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU SK., PLEVNE SK., PORTAKAL ÇİÇEĞİ SK., RADAR, RADAR CD., RASİM BETİR SK., RAY, RAY SK., REİS SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RIZABEY SK., RÜYA SK., RÜZGARLI SK., SADETTİN ESER SK., SADIKLAR SK., SAĞLAMLAR SK., SAĞLIK SK., SAHIL, SAHIL YOLU, SAIR BAKI, SAKARYA SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SALKIM SK., SAMİ SK., SAMİMİ SK., SANAYI, SANAYİ CD., SANCAK SK., SANDAL SK., SANDALCI, SANDALCI SK., SAPMAZ SK., SARICALAR HALIHİSARI SOK, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SARITAŞ SK., SAROGLU, SAROĞLU SK., SAYGIN SK., SEÇİLMİŞ SK., SEÇKİN SK., SEHIT ADIL ALSAN, SEHIT CUMHUR YÜZLÜ, SEHIT HAKAN ISIK, SEHIT LEVENT AGIRKAYA, SEHIT NEDIM KÜÇÜK, SEHIT RECEP KILIÇ, SEHIT YAVUZ, SEKA SK., SEKİNE SK., SEKMEN SK., SELÇUK SK., SELİM SK., SELİN SK., SELVİ SK., SEMA SK., SEMIH, SEMIZ, SEMİH SK., SEMİZ SK., SENEM, SENEM SK., SENGÜL, SERDAR SK., SERIFE, SERKAN, SERKAN SK., SERMIN, SERT SK., SEVAL SK., SEVGİ SK., SEVILMIS, SEVIM, SEVİLMİŞ SK., SEVİM SK., SEYRAN, SIRIN, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA CD., SITE, SITELER, SİBEL SK., SİMGE SK., SİNAN SK., SİTE SK., SİTELER SK., SİTEM SK., SOYDAN SK., SÖNMEZ SK., SÖZER SK., STADYUM SK., SUBAŞI SK., SUDE SK., SULTAN, SULTAN SK., SULUCAK, SULUCAK SK., SUNA SK., SUNAY SK., SÜLEYMAN PASA, SÜREYYA, SÜRMELİ SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAHİN TEPESİ SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞEBNEM SK., ŞEHİT ADİL ALSAN SK., ŞEHİT ARİF MEYDAN SK., ŞEHİT CUMHUR YÜZLÜ SK., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEHİT LEVENT AĞIRKAYA SK., ŞEHİT NEDİM KÜÇÜK SK., ŞEHİT SERKAN ÇETİNKAYA SK., ŞEHİT YAVUZ SK., ŞEKER SK., ŞELALE SK., ŞEMSETTİN SEMA SK., ŞENGÜL SK., ŞENTÜRKLER SK., ŞEREF MOLLA SK., ŞERİFE SK., ŞERMİN SK., ŞİİR SK., ŞİMŞEK SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNTEPE YOLU CD., TALGIR SK., TAMER SK., TANGO SK., TANIL SK., TASKIN, TAŞÇI SK., TAŞKIN SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TEKIN, TEKINER, TEKİN SK., TEKİNER SK., TEKNİK SK., TELLİ SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TERCÜMAN AHMET SK., TERZİLER SK., TETİK SK., TEZLER SK., TİMUR SK., TOKI DEPREMZEDE KONUTLARI, TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK, TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK., TOLGA, TOLGA SK., TOMRUK SK., TOPÇU SK., TOPÇULAR SK., TOYDEMIR, TOYDEMIR SK., TOYDEMİR SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TUFANLI, TUFANLI SK., TUĞBA SK., TURAN SK., TURGAY SK., TURHAN, TURHAN SK., TURUNÇ SK., TÜNEL SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKKABLO SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., Uavtede Yok, UÇAK, UFUK SK., UGUR, UĞUR SK., ULAŞ SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ULUSU SK., UNCU SK., URAL SK., USTA, USTA SK., UYGAR SK., UYSAL, UYSAL SK., UZUNER SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., ÜNLÜ, ÜZÜM SK., VARDAR SK., VATAN, VATAN CD., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., VISNE, VİŞNE SK., VURAL SK., YADİGAR SK., YAĞMUR SK., YAHYA SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAKUT SK., YALÇINKAYA SK., YALÇINLAR, YALÇINLAR SK., YALI, YALI SK., YASEMİN SK., YASİN SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAYLA SK., YEL SK., YENER, YENER SK., YENICE, YENİ BAŞAK SK., YENİ YILDIZ SK., YENİCE CAMİ SK., YENİLİK SK., YILDIRIM, YILDIRIM BEYAZIT SK., YILDIRIM CD., YILDIRIMLAR SK., YILMAZ, YILMAZ SK., YOLDAŞ SK., YONCA SK., YUMAK SK., YUNUS EMRE SK., YURT SK., YÜCE, YÜCE SK., YÜKSEL SK., ZAFER SK., ZEKİ SK., ZERDALİ SK., ZORLU SK., ZUHAL, ZUHAL CD., ZÜLBIYE, ZÜLBİYE SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇINARLI mahallelerinde AK SK., BARIŞ, BARIŞ SK., DURMUŞ SK., KAHVECİ SK., KARAAHMET, KARAAHMET CD., LADİN SK., MERİÇ SK., ONARAN SK., ÖNDER, ÖNDER CD., SAĞLAM SK., SÜREYYA SK., VURAL, YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRCÜN, SARAYLI, YUNUS EMRE mahallelerinde 3302., 3312., 3324., 3328., 3331., 839. SK., 850., 850. SK, 860. SK., 862. SK., BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.