23 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 23.05.2024 - 00:24

MANİSA ilinde 23 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:20.549-2024-05-23 15:00:26.915 saatleri arasında Müslih; İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:20.549-2024-05-23 15:00:26.915 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:20.549-2024-05-23 15:00:26.915 saatleri arasında Demirci; demirci, , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:20.549-2024-05-23 15:00:26.915 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., , PELİTALAN, PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:20.549-2024-05-23 15:00:26.915 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:20.549-2024-05-23 15:00:26.915 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:20.549-2024-05-23 15:00:26.915 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Kışlaköy; Kışlaköy Köyü İç Yolu, , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Yaylaköy; Yaylaköy Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Otmanlar; OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Osmancalı; 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz116, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110, 307, 307, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, ARAZİ, İsimsiz92, 307, İsimsiz89, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz83, İsimsiz81, 307, İsimsiz77, ARAZİ, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, 307, 307, 307, 307, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Büyüksümbüller; , İsimsiz2, İsimsiz3, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Durasıllı; , DURASILLI, Durasıllı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Otmanlar; otmanlar, İsimsiz6, İsimsiz3, , OTMANLAR, Otmanlar Köyü Yolu, otmanlar, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Osmancalı; 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz116, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110, 307, 307, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, ARAZİ, İsimsiz92, 307, İsimsiz89, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz83, İsimsiz81, 307, İsimsiz77, ARAZİ, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, , 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, , İsimsiz2, İsimsiz3, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, büyüksümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Durasıllı; , DURASILLI, Durasıllı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Düzlen; İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Kışlaköy; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, Kışlaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Küçüksümbüller; İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz4, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Yaylaköy; Yaylaköy Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında Türkmen; türkmen, Türkmen Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, türkmen, Türkmen, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:22.69-2024-05-23 15:00:32.401 saatleri arasında Süleymaniye; İsimsiz27, , İsimsiz14, İsimsiz28, Süleymaniye Köyü İç Yolu, İsimsiz10, İsimsiz30, Pazarköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:22.69-2024-05-23 15:00:32.401 saatleri arasında Çapaklı; İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, Süleymaniye Köyü İç Yolu, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:22.69-2024-05-23 15:00:32.401 saatleri arasında Çavlu; İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:22.69-2024-05-23 15:00:32.401 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:23.032-2024-05-23 15:00:31.199 saatleri arasında Reşat Bey; İsimsiz12, 316. Sk., 295. Sk., 294 Sk., 171., 174. Sk., 175. Sk., 189. Sk., 293 Sk., 611. Sk., 610. Sk., 609., 607 Sk., 606 Sk., 329. Sk., 168. Sk., , İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:23.032-2024-05-23 15:00:31.199 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:33.85-2024-05-23 15:00:41.353 saatleri arasında Reşat Bey; 174. Sk., 174. Sk., 329. Sk., 329. Sk., 583. Sk., 583. Sk., 586. Sk., 586. Sk., 606 Sk., 606 Sk., 607 Sk., 607 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:33.85-2024-05-23 15:00:41.353 saatleri arasında Atatürk; 196., 196., 186 Sk., 186 Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 166., 166., İsimsiz90, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz88, 196, 196, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz2, 337. Sk., 337. Sk., 339. Sk., 339. Sk., 341. Sk., 341. Sk., 351. Sk., 351. Sk., 357/1. Sk., 357/1. Sk., 555. Sk., 555. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:33.85-2024-05-23 15:00:41.353 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:50.114-2024-05-23 15:00:58.347 saatleri arasında Reşat Bey; 189. Sk., 623., İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz13, 329 Sk., 329/1 Sk., 618/1 Sk., 619. Sk., 620. Sk., 621., 622. Sk., 316.(RUMELİ), İsimsiz12, , 320. Sk., 319. Sk., 318. Sk., 317. Sk., 316. Sk., 329. Sk., 605. Sk., 615. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:50.114-2024-05-23 15:00:58.347 saatleri arasında Seyit Ahmet; 623, 288. Sk., 290. Sk., 298. Sk., İsimsiz93, 716, 306. Sk., 311, 309. Sk., 310. Sk., 318. Sk., 621., 316.(RUMELİ), 305. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:50.114-2024-05-23 15:00:58.347 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:50.772-2024-05-23 15:00:58.306 saatleri arasında Reşat Bey; 170. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK), 168. Sk., 169. Sk., , 171., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 329. Sk., 580 Sk., 607 Sk., 608 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:50.772-2024-05-23 15:00:58.306 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz5, 162., 185. Sk., 165. Sk., 167.(ŞEHİT MURAT ÖZTÜRK) elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:50.772-2024-05-23 15:00:58.306 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:57.387-2024-05-23 15:00:02.855 saatleri arasında Rahmiye; İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz7, Rahmiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:57.387-2024-05-23 15:00:02.855 saatleri arasında Kayalıoğlu; Rahmiye Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:57.387-2024-05-23 15:00:02.855 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:23.032-2024-05-23 15:00:31.199 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:33.85-2024-05-23 15:00:41.353 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:50.114-2024-05-23 15:00:58.347 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:27.062-2024-05-23 11:00:34.389 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 17:00:39.548-2024-05-23 19:00:53.879 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:38.011-2024-05-23 15:00:47.058 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:38.011-2024-05-23 15:00:47.058 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında Paşaköy; , İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 09:00:38.011-2024-05-23 15:00:47.058 saatleri arasında Selimşahlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz3, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, tepecik sokak, İsimsiz7, tepecik sokak, tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz70 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında Tekeliler; , İsimsiz1, Tekeller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 09:00:42.966-2024-05-23 10:00:55.751 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-23 2024-05-23 10:00:25.744-2024-05-23 13:00:44.672 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-23 2024-05-23 10:00:25.744-2024-05-23 13:00:44.672 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, , Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.