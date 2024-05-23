23 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 23.05.2024 - 00:24

SAKARYA ilinde 23 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, DIŞDEDELER mahallelerinde ÇAKALLAR, ORTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT mahallelerinde HASTANE, HASTANE SK., NERGIS, NERGİS SK., OKUL CD., TOKİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULAKLI mahallelerinde CİMŞİTLER, KULAKLI/8, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISIKLAR, IŞIKLAR, KARADERE, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA/12, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ATILGAN, ATILGAN SK., CAMILI/5, DEVA SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, ELMALI SK., GÜNDÜZ SK., HASAT, HASAT SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KAYNARCA KANDIRA, KAYNARCA KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., MISRA SK., OBA, OBA SK., ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, TUTKUN SK., VOLKAN SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR mahallelerinde 695 NOLU SK., 696 NOLU SK., 698 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AY, BEZEN SK., BİZİM SK., HARMANLIK SK., PAPUÇÇULAR CD., ROYAL SK., SARAY BOSNA, SARAY BOSNA CD., ŞENLİK SK., TAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 434 NOLU SK., AYDIN SK., BIÇER SK., ÇEREZ SK., İLKER SK., MELAL SK., ŞEREF SK., TÜTEN SK., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822. SK., 824. SK., 826., 826. SK., 828., 830. SK., 863., 863. SK., KARDELEN SK., KIR SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SIRMA SK., UZAY, UZAY SK., YAHYA KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 804. SK., 805. SK., 807. SK., 808., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 814. SK., 818., 818. SK., 820., 9. CD., BİLGİN SK., MALİ MÜŞAVİRLER SK., ÖZGE SK., SUAT SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 32 EVLER CD., 829., 835. SK., 837. SK., 841. SK., 848., 848. SK., 850. SK., 865. SK., 866. SK., 868. SK., BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., CİHANGİR SK., DOĞUŞ SK., DURU SK., EREN SK., EVRİM SK., FERAH 2 SK., FIDAN, FİDAN SK., GÜNDÜZ, KILIÇ SK., KISMET SK., NEZİH SK., ORBAY SK., PEHLİVAN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K, ÜLKÜ SK., VOLKAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ALP, ALP SK., ANKARA CD., AY SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAVUŞALİ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KONAK CAD.2.GEÇİT CD., MERT SK., MEŞALE SK., NAMIK KEMAL CD., NECATIBEY, NECATİBEY SK., PARK SK., SAFAK, SAFAK SK., TALATPAŞA CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TASAGIL, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇAKILLIK, ÇAKIROĞLU SK., DEDELER SK., GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HOROZLAR SK., MERKEZ SK., MERKEZ_4, TASAGIL, TUZLA SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, İsimsiz80 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK_1, DUTLAR, GÖKÇELER, HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOROZLAR, ILIMIYE, İLİMİYE SK., SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TUZLA, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 2702., 2704., 2710, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ESKIKÖY, ESKIKÖY/6, MERKEZ/1, ORMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., CAMILI, CAMİLİ SK., MELEKŞESOLAK SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3952., 3953., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, AYDINLAR, CUMHURIYET, ERENLER, ERENLER SK., KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, ÖNDER SK., SEFERLER, SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde DERE SK., HÜRRİYET CD., MEHMET AKIF CD., SÖĞÜT CD., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.