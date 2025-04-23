23 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. İZMİR'da 23 Nisan Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte İZMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR ilinde 23 Nisan Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2025-04-23 2025-04-23 11:00:00.593-2025-04-23 17:00:00.593 saatleri arasında Karaburç; İsimsiz211, İsimsiz206, İsimsiz203, İsimsiz199, PALAMUT ARASI, KARABOĞAZ, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz136, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, , KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz234, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz231, İsimsiz229, İsimsiz226, KARABOĞAZ, İsimsiz218 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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