23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun
Bugünkü gazetemizin en güzel sayfalarını çocuklar hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayfaları için resim, şiir ve makale gönderen tüm çocukların ellerine sağlık.
Sayfalarımız bu yıl da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öğrenim birimlerine devam eden çocuklarla, sınıf öğretmeni Mustafa Gümüştaş’ın ulaştığı öğrencilerin ürünleriyle renklendi.
Van’ın Muradiye ilçesinden yaptığı resmi gönderen TEGV çocuğu Hediye Belinay’ın notu ise hepimizi çok duygulandırdı, mutlu etti. 4. sınıf öğrencisi Hediye, “Resme bakıp ‘uğraşılmamış’ demeyin, ben bu çalışmaya 16.30’da başladım ve 19.29’da bitirdim” diyor. Büyük özenle yapıldığı çok belli olan bu güzel resme bakıp da öyle bir cümle etmemiz mümkün değil Hediye; sana da emek veren diğer çocuklara da çok teşekkür ederiz.
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BİZ ATATÜRK ÇOCUKLARIYIZ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilkbahar mevsiminde kutlanıyor. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açıldığı bu güzel günü biz çocuklara bayram olarak armağan etmiş. O, çocukları çok seven ve “Bugünün küçüğü yarının büyükleri olacaktır’’ diyen dünyanın tek lideridir. Dünyada başka bir çocuk bayramı yoktur. Dünya çocuklarının güzel ülkemizde toplanarak bayram kutlamasına, oyunlarını, yeteneklerini gösterilerle sunmamızı, tanışıp kaynaşarak kardeşçe yaşamamızı göstermiştir.
Çiçeklerin açtığı, canlıların kucaklaştığı, göçmen kuşların ülkemizin de bulunduğu coğrafyaya geldiği mevsimdir ilkbahar. Biz çocuklar da bu bayramda çiçekler gibi renk renk giysilerimizle, şarkı ve türkülerimizle, milli oyunlarımızla gösteriler yaparak bu güzel günü kutluyor, geleceğin büyükleri olarak neşeyle Atatürk’ün izinde olduğumuzu haykırıyoruz. Biz Atatürk çocuklarıyız.
Yurdumuzu işgal etmeye başlayan düşmanları, yurdumuzdan çıkarmak için çeşitli toplantılar yapan Mustafa Kemal Paşa, 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’yi açarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak düşmanları yurdumuzdan çıkarmayı, ulusal egemenliği sağlamayı başarır. Cumhuriyet yönetimine giden yoldur 23 Nisan.
23 Nisan çocukları olarak bu güzel bayramımızı dünya durdukça kutlamaya, neşe saçmaya devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun.
YAMAN DOLGUN/ ÖZEL İZMİT SANAT MERKEZİ / KOCAELİ
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ATA'MIZA SÖZÜMÜZ
Bu 23 Nisan’ı
Kolay elde etmedik
Ne savaşlar verdi
milletimiz,
Bizi kurtardı Atatürk
önderimiz.
Özgürlük, bağımsızlıkta
gözümüz,
Bu ülkeyi sever bizim özümüz,
Vatanı korumak Ata’mıza
sözümüz,
Kutlu olsun 23 Nisan
günümüz.
Bugünü çocuklara verdi,
O çocuklara çok güvendi
Hür yaşamak sizindir dedi
23 Nisan kutlu olsun.
ERVA NUR DAMAR/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ
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Biz çocuklar ailemizin, ülkemizin, dünyanın en itina ile büyütülen canlılarıyız. Her anne, baba çocuğu için şefkat, sıcak ilgi gösterip en iyi okullarda okutarak kendimize, ailemize, ülkemize ve dünyanın geleceğine iyi insan olmamız için çalışır. Bizlere en iyi geleceği sunmak için elinden geleni yapar.
Atatürk, işgal edilmekte olan ülkemizi düşmanlardan kurtarıp biz çocuklara iyi bir gelecek, hür, bağımsız bir ülkede mutlu, geleceğe güvenle bakan çocuklar alarak yaşamamız için çok çalışmış.
İşgal edilmekte olan ülkemizi düşmanlardan kurtarmak için Anadolu’da toplantılar yapıp Ankara’ya gelerek 23 Nisan 1920’de TBMM’yi açmış. Meclis kararlarıyla Kurtuluş Savaşı’nı başlatıp düşmanları yurdumuzdan çıkarıp Cumhuriyeti kurmuş. Atatürk, biz çocuklara bu güzel günü bayram olarak armağan etmiş. Bizlere güvenen, bizleri seven, bizlerin ülkenin geleceği sizlersiniz diyen Ata’mıza minnettarız. Onun izinde çok çalışarak ülkemize yararlı insanlar olmaya söz veriyoruz. Baharda açan çiçekler, kırlarda uçan kelebekler gibi neşeyle, sevinçle bu güzel günümüzü dünya durdukça en iyi şekilde kutlamaya söz veriyoruz.
En güzel günümüz 23 Nisan kutlu olsun.
SARP KAYA DENİZ/ ÖZEL İZMİT SANAT MERKEZİ
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BAYRAKLAR DALGALANSIN...
Atatürk 23 Nisan’ı
Çocuklara armağan etti,
Dünyada eşi, benzeri olmayan
Bu çoşkulu bayramı.
23 Nisan da
Bütün çocuklar coşsun,
Herkesin yüzü gülsün,
Gözlerinde sevinç olsun.
23 Nisan’da
Bayraklar dalgalansın,
Okullar, sokaklar süslensin,
Atatürk’e saygılar sunulsun.
MELİKE DİŞLİ/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ
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23 NİSAN SABAHI
Nedense 23 Nisan, sabahı bende bambaşka bir duygu uyandırıyor. Bir gün önceden “Yarın 23 Nisan biz çocukların bayramı, başka hiçbir ülkede çocuk bayramı yok. Bizim ülkemizin çocukları, diğer ülkelerin çocuklarından daha şanslı” diye düşünürüm hep, bu beni çok mutlu eder. Biz çocukları düşünen Atatürk’e, bugünün çocukları olan bizler, yarının büyükleri olarak ona olan borcumuzun çalışkan, başarılı, yurdunu her şeyden çok seven bireyler olarak, onun gösterdiği hedefe yorulmadan yürüyerek ödemiş olacağız. Yurdumuzda kutladığımız 23 Nisan Bayramı bizimle birlikte dünya çocuklarının da çoşkuyla ve sevinçle kutladığı bir bayram olmuştur. 23 Nisan, insanlığa barış ve kardeşlik mesajı vermektedir. Her milletten çocukların bir araya gelmeleri, sevgi ile birbirlerine bağlanmaları, barış tohumlarının yeşermesine neden olacak, böylece çok istediğimiz barış ve kardeşlik sağlanmış olacak.
İDİL LİVA ÇELİK/ İNEGÖL OKYANUS KOLEJİ
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SÜSLEYELİM HER YANI
23 Nisan’da
Meclis açıldı Ankara’da
Bayraklar dalgalanıyor
semalarda
Çocuklar neşeli oyunlarda.
Atatürk verdi bize bu bayramı
Süsleyelim biz de her yanı
Milletçe kutluyoruz neşeyle
bayramı
Kutlu olsun milli egemenlik bayramı.
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İLHAM VERDİ DÜNYAYA
23 Nisan 1920
Çocukların talihi bu gündü
Egemenlik dedi yetkiyi bize
verdi
Çocukların coşkusu dünyayı
yıkıverdi.
Mustafa Kemal’in eseri,
Çocukların gözbebeği,
Atatürk’ün tercihi,
Egemenliktir eseri.
Rüzgâr esti bir anda
İlham verdi dünyaya
Çocukların neşesi
Ata’mızın gülümsemesi
BERRA AK/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ
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EN GÜZEL GÜN
23 Nisan geliyor
Bayraklar asılıyor
Tüm dünya çocukları
23 Nisan’ı seviyor
Çocuklar oynuyor
Büyükler seviniyor
Çocuklara göre
En güzel gün 23 Nisan
Bir elinde bayrak
Bir elinde balon
Oynasın çocuklar
Çünkü bugün 23 Nisan
AYŞE DENİZ TÜLÜ YAŞ 10
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HAYDİ COŞUN, OYNAYIN
Haydi geldi 23 Nisan,
Sevinmez mi bu bayrama
insan
Her köşeye bayrak assan,
Şarkı söyleyip oynasan.
Haydi coşun, oynayın
Milli egemenliği kutlayın
Atatürk’e selamlar söyleyin.
Kutlu olsun 23 Nisan.
AHMET EMİR DÖNMEZ/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ
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BİZİZ ATATÜRK ÇOCUKLARI
Gelince 23 Nisan’lar
Hep neşeyle doluyor insanlar
Süsleniyor caddeler okullar
Oyunlarla mutludur çocuklar.
Egemenlik ve çocuk bayramı,
Süsledik bütün balkonları,
Dalgalandırıyoruz bayrakları,
Biziz Atatürk çocukları.
***
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EŞİN BULUNMAZ ATA'M
Dünyada eşi yok bir bayram
Biz çocuklar sevinelim coşalım,
Minnettarız Atatürk’e
Bize armağan etti bir bayram
Bu bayramda dünya çocukları
Bizim gibi sevinçlidir,
Ülkemizde onlarla kutlarız bayramı
Dünyada bir eşin bulunmaz Ata’m
Her yer bayraklarla süslenir
Yurdumun en mutlu günü bugün
Sevinelim coşalım bugün
Şerefli en mutlu gün bugün
Meclis kuruldu bugün
TUNA ÇELİK/ İNEGÖL OKYANUS KOLEJİ/ BURSA
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EGEMENLİĞE KAVUŞSUN MİLLET
23 Nisan 1920
Egemenliğe kavuşsun
millet
Temsilciler Ankara’da
toplandı
Atatürk, vatanı kurtardı.
23 Nisan yaklaşınca
Süsleriz her yanı
Oyunlarla, şarkılarla
Kutlarız 23 Nisan Bayramı.
***
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UÇAN KUŞLAR NEŞELİ
Çocuklar 23 Nisan geliyor. Sokaklarda mutluluk var Bütün evlerde bir telaş Bayrama hazırlanıyor çocuklar. Tüm çocuklar sevinçli Uçan kuşlar çok neşeli Çalıyor davullar sesli Biziz birer birer Atatürk nesli.
ENES HAN/ YARBAY R.C. İLKOKULU/ KOCAELİ
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MUTLU OLSUN HERKES
Her yeri süsleyin
çocuklar
23 Nisan geliyor.
Mutlu olsun
herkes
Çocuk bayramı
geliyor.
23 Nisan’ı
bize Atatürk armağan etti
Ona teşekkür borçluyuz
Hem de binlerce
candan
SERRA ADIYAMAN / YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ
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BİZE NEŞE GETİRDİ
23 Nisan geldi.
Bize neşe getirdi,
Çocuklar çok sevindi,
Armağandır bize
Atatürk’ten.
Bugün çocukların günü,
Süslediler okulunu,
İzleyin onların milli oyununu
Atatürk verdi bu mutlu günü
ESİLASU YİĞİT/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/KOCAELİ
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GÜLÜMSÜYOR ATATÜRK'ÜMÜZ
Soylu Türk Milleti,
Egemenliğe kavuştu Millet coşkuyla doldu.
Eğlenin çocuklar,
Bu bayram sizin,
Süslendi okullar, sokaklar,
Gülümsüyor Atatürk’ümüz.
REYHAN ZEREN/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/ KOCAELİ
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BAĞIMSIZ OLDUK
23 Nisan geliyor çocuklar
Mutlu olun sevinin,
Atamız kurtardı yurdu,
Armağan etti bu bayramı.
Çok teşekkür etmeliyiz
Atama,
Her ülkenin çocukları katılır bayrama
Bağımsız olmayı borçluyuz
Atama
FATMA ZEHRA GÜNEŞ/ YARBAY REFİK CESUR İLKOKULU/KOCAELİ
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23 Nisan hoş geldin
Bayraklar dalgalandı
göklere
Çocuklar büründü
renklere.
Bağımsızlık getirdi Atamız
Kurtarıldı vatanımız
Duacıyız size şehit yatanımız.
Kutlu olsun 23 Nisan
bayramımız.
HATİCE NAZ SAVCI/ YARBAY R.C.İLKOKULU/ KOCAELİ
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