Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:16

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:16

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gelmesiyle beraber, bazı kurum ve kuruluşların tatil durumu araştırılmaya başlandı. Peki, 23 Nisan'da aile hekimleri ve sağlık ocağı açık mı? Yarın hastaneler, sağlık ocakları çalışıyor mu?

23 NİSAN'DA AİLE HEKİMLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanıyor bu nedenle 23 Nisan günü aile hekimleri ve poliklinikler hizmet vermeyecek. Ancak hastanelerin acil servisleri açık olacak.

23 NİSAN'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

23 Nisan Çocuk Bayramı resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık ocakları da kapalı olacak ancak 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normal mesai saatlerine dönülecek.

23 NİSAN'DA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

23 Nisan Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki devlet daireleri kapalı olacaktır. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, emniyet müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, tapu ve kadastro müdürlükleri gibi birçok kamu kurumu bu tarihte hizmet vermeyecektir. Vatandaşlarımızın bu tarihte resmi işlemleri için ilgili kurumlara başvurmamaları önem arz etmektedir. Acil durumlar için nöbetçi birimler bulunabilir, ancak rutin işlemlerin 24 Nisan Perşembe gününe bırakılması gerekmektedir.