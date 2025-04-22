Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:41

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:41

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bu hafta kutlanacak. 23 Nisan bu yıl hafta içine denk geliyor. Peki, 23 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil mi?

23 NİSAN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarda hazırlanan etkinlikler düzenlenecek ve törenler yapılacak.

23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil sebebiyle okullar tatil olacak. Benzer şekilde üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan günün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.

23 NİSAN SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. Eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklar için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri bu tarihlerde kapalı olacak ve randevu alınamayacak. Hastanelerin ise acil servisleri açık olacak.

23 NİSAN’DA KAPALI OLAN YERLER

BELEDİYELER

MUHTARLIKLAR

VALİLİKLER

KAYMAKAMLIKLAR

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

NOTERLER (nöbetçi noterler hariç)