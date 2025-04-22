23 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil mi?
23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanacak. Öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bu hafta kutlanacak. 23 Nisan bu yıl hafta içine denk geliyor. Peki, 23 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil mi?
23 NİSAN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarda hazırlanan etkinlikler düzenlenecek ve törenler yapılacak.
23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil sebebiyle okullar tatil olacak. Benzer şekilde üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verecek.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan günün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.
23 NİSAN SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. Eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklar için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri bu tarihlerde kapalı olacak ve randevu alınamayacak. Hastanelerin ise acil servisleri açık olacak.
23 NİSAN’DA KAPALI OLAN YERLER
BELEDİYELER
MUHTARLIKLAR
VALİLİKLER
KAYMAKAMLIKLAR
KARGO FİRMALARI
NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
NOTERLER (nöbetçi noterler hariç)
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