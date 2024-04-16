23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?
23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?
Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 23 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak etti. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.
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