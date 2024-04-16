Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:23

Güncelleme: 16.04.2024 - 12:23

Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 23 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak etti. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.