23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?

23 Nisan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde resmi tatil olarak mevzuatta yer alması nedeniyle araştırmalar başladı. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:23
23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?
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Bankalar aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan yurttaşlar, 23 Nisan'da bankaların açık olup olmadığını merak etti. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? 3 Nisan'da bankalar resmi tatil mi?

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? 

23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak.


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