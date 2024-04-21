23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önümüzdeki hafta kutlanacak. Bilindiği üzere 22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için kargolar açık olacak. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:27
23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?
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Kargoların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. 23 Nisan resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı? 

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olarak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 22 Nisan'da ise kargo teslimi ve alımı yapılabilecek.

Özel kargo şirketlerinden 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı


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