23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önümüzdeki hafta kutlanacak. Bilindiği üzere 22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için kargolar açık olacak. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?
Kargoların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. 23 Nisan resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?
23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?
PTT Kargo 23 Nisan'da kapalı olarak. Bu nedenle 23 Nisan'da PTT'ye kargo teslimi yapılamayacağı gibi PTT Kargo'daki kargolar da dağıtıma çıkmayacak. 22 Nisan'da ise kargo teslimi ve alımı yapılabilecek.
Özel kargo şirketlerinden 23 Nisan çalışma durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesi halinde sizlerle paylaşacağız.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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