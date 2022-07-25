23 yaşındaki Muhammet Şile'de denizde boğuldu

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:54

Şile Vadi Plajı'nda, 24 Temmuz Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında Muhammet Faik Taşin (23) ailesiyle birlikte denize gitti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik, babası Nevzat Taşin'e denize girmek istediğini söyledi. Denize girdikten bir süre sonra kayboldu.

KURTARILAMADI

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu. Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alınarak Sancaktepe'de bulunan Yunus Emre Merkez Camii'ne götürülen Taşin, öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığına defnedilecek.

"ŞİLE DENİZİ, KATİL DEMEK, KİMSE GİTMESİN"

Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Abim çocuklarıyla birlikte Şile Vadi Plajı'na gitmiş. Oğlu Muhammet Faik, ısrarla denize girmek istiyor. Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin'in gözcülük yapmasını istiyor. Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde kardeşini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş. Faik'i 40 dakika boyunca bulamamışlar. En son jandarma ekiplerine haber veriyorlar. Jandarma geldiğinde denize girdiği yerden kıyıya vurmuş şekilde görülüyor. Hastaneye götürülüyor ancak kurtarılamıyor. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin. Şile sahil güvenliği son derece zayıf. Biri olsa belki kurtulabilirdi" dedi.